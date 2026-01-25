Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και ισχυροί άνεμοι έως 8 μποφόρ σήμερα – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Βροχερός αναμένεται να είναι ο καιρός από σήμερα (25/1), καθώς όπως φαίνεται η κακοκαιρία επιστρέφει στη χώρα μας, με ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους που θα επηρεάσουν το μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για τρία διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας, που θα εκδηλωθούν τις επόμενες ημέρες, και θα ξεκινήσουν από τα δυτικά και θα επεκταθούν σταδιακά σε όλη τη χώρα.

Από το πρωί της Κυριακής, οι νεφώσεις θα είναι παροδικά αυξημένες στα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο, ενώ από το βράδυ οι βροχές θα ενταθούν στο Ιόνιο, όπου αναμένονται και οι πρώτες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με εντάσεις 6 έως 7 μποφόρ και τοπικά στο Ιόνιο φτάνουν τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας τους 15-17 βαθμούς στα κεντρικά, ενώ στα δυτικά, το Αιγαίο και την Κρήτη θα αγγίξει τους 18-20 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών και νότιους ανέμους έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 17 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, παρατηρούνται νεφώσεις και μικρή πιθανότητα για ψιχάλες ή ασθενή βροχή, με νοτιοανατολικούς ανέμους έως 4 μποφόρ και θερμοκρασίες από 9 έως 16 βαθμούς.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς σημειώνει ότι «το ένα σύστημα θα έρχεται πίσω από το άλλο», δημιουργώντας τρία διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας, τα οποία θα φέρουν πολλές βροχές και ισχυρούς νοτιάδες, διατηρώντας τη θερμοκρασία πάνω από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή. Όπως εκτιμά, τη Δευτέρα τα φαινόμενα θα είναι έντονα, κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο.

Η πρόγνωση από τον Σάκη Αρναούτογλου

Παράλληλα, ο Σάκης Αρναούτογλου προειδοποιεί ότι από σήμερα το απόγευμα, νέο κύμα κακοκαιρίας θα επηρεάσει αρχικά τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στη συνέχεια το Ιόνιο, όπου οι άνεμοι θα φτάσουν έως και 7 μποφόρ, κυρίως στην Κέρκυρα και τα γύρω νησιά. Από τη Δευτέρα, οι άνεμοι θα ενισχυθούν σε όλη τη χώρα, με πιθανές επιπτώσεις στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια.

Από το βράδυ της Κυριακής, τα φαινόμενα θα ενταθούν, με βροχές και καταιγίδες σε Αττική και βόρεια Ελλάδα. Τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, ισχυρές βροχοπτώσεις αναμένονται σε Καβάλα, Ξάνθη, Δράμα και Θάσο, ενώ παρόμοια εικόνα θα παρουσιάσουν και τα νότια τμήματα της Κρήτης και τα νοτιοδυτικά της χώρας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση από το βράδυ, ιδίως στα βόρεια και κεντρικά.

Η πρόγνωση από τον Τάσο Αρνιακό

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του ANT1, Τάσο Αρνιακό «Στον αστερισμό των νοτιάδων θα κινηθεί ο καιρός, όχι μόνο το προσεχές διήμερο, αλλά και ολόκληρη την τελευταία εβδομάδα του Γενάρη. Με συννεφιές, βροχές, μπόρες, σκόνη από την Αφρική, υγρασία, ομίχλες και τον υδράργυρο σε επίπεδα… Μαρτίου.

Συγκεκριμένα για σήμερα Κυριακή περιμένουμε στα δυτικά, τα βόρεια, τα νησιά του Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα πυκνές νεφώσεις, με τοπικές βροχές και λασποβροχές, κυρίως στα ανατολικά και βόρεια. Το βράδυ στα δυτικά, κυρίως στο Ιόνιο, θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Νοτιάδες 5 με 7 στα πελάγη, τοπικά για λίγο έως 8 μποφόρ, θα ευνοήσουν τη μεταφορά σκόνης από την Αφρική. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Θα φτάσει στα βόρεια τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά τους 18 με 19, στα δυτικά και τα νησιά τους 19 με 20, ενώ στην Κρήτη θα αγγίξει τους 21 και δεν αποκλείεται ακόμη και τους 22 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, νοτιάδες 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις που θα πυκνώσουν, νοτιάδες 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 8 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Τη Δευτέρα αναμένονται βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας και μικρή πτώση της θερμοκρασίας».

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Στα ανατολικά παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, οι οποίες από το απόγευμα και από τα βορειοδυτικά θα αυξηθούν και τις βραδινές ώρες θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές στα βόρεια και τη νύχτα πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες και πιθανώς να σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγη τοπικά 7 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια τους 15 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 19 και στα νότια τοπικά τους 20 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Λίγες τοπικές βροχές στη Θράκη. Από τις βραδινές ώρες, λίγες τοπικές βροχές και στις υπόλοιπες περιοχές.

Παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Λίγες τοπικές βροχές στη Θράκη. Από τις βραδινές ώρες, λίγες τοπικές βροχές και στις υπόλοιπες περιοχές. Άνεμοι: Νότιοι 3-5 μποφόρ. Από το απόγευμα, τοπικά 6 μποφόρ.

Νότιοι 3-5 μποφόρ. Από το απόγευμα, τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: 05 έως 15-16°C. Στη δυτική Μακεδονία, 3-4°C χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες τις πρώτες πρωινές ώρες και ξανά από το απόγευμα. Τις βραδινές ώρες, λίγες τοπικές βροχές στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Τη νύχτα, πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο.

Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες τις πρώτες πρωινές ώρες και ξανά από το απόγευμα. Τις βραδινές ώρες, λίγες τοπικές βροχές στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Τη νύχτα, πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο. Άνεμοι: Νότιοι-νοτιοανατολικοί 4-6 μποφόρ. Στο Ιόνιο, τοπικά 7 και πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ.

Νότιοι-νοτιοανατολικοί 4-6 μποφόρ. Στο Ιόνιο, τοπικά 7 και πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ. Θερμοκρασία: 08 έως 20°C. Στο εσωτερικό της Ηπείρου, 3-4°C χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές. Άνεμοι: Νότιοι 4-5 μποφόρ. Στα ανατολικά και τα νότια, τοπικά 6 και πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Νότιοι 4-5 μποφόρ. Στα ανατολικά και τα νότια, τοπικά 6 και πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: 07 έως 19°C. Στα βόρεια, 2-3°C χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές. Άνεμοι: Νότιοι-νοτιοανατολικοί 4-6 μποφόρ. Από το απόγευμα, τοπικά 7 μποφόρ.

Νότιοι-νοτιοανατολικοί 4-6 μποφόρ. Από το απόγευμα, τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: 14 έως 20°C.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές.

Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές. Άνεμοι: Νότιοι-νοτιοανατολικοί 4-6 μποφόρ. Από το απόγευμα, τοπικά 7 μποφόρ.

Νότιοι-νοτιοανατολικοί 4-6 μποφόρ. Από το απόγευμα, τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: 14 έως 20°C. Στα βόρεια, 2-3°C χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές. Άνεμοι: Νότιοι 4-5 μποφόρ. Πρόσκαιρα, τοπικά 6 μποφόρ.

Νότιοι 4-5 μποφόρ. Πρόσκαιρα, τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: 08 έως 18°C.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τις βραδινές ώρες.

Παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τις βραδινές ώρες. Άνεμοι: Ανατολικοί-νοτιοανατολικοί 3-4 μποφόρ. Από τις βραδινές ώρες, 4-5 μποφόρ.

Ανατολικοί-νοτιοανατολικοί 3-4 μποφόρ. Από τις βραδινές ώρες, 4-5 μποφόρ. Θερμοκρασία: 06 έως 16°C.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 26-01-2026

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές.

Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Ένταση φαινομένων: Τα φαινόμενα, κατά τόπους, στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο, πιθανώς θα είναι ισχυρά. Στα βορειοδυτικά, τις βραδινές ώρες, θα σταματήσουν.

Τα φαινόμενα, κατά τόπους, στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο, πιθανώς θα είναι ισχυρά. Στα βορειοδυτικά, τις βραδινές ώρες, θα σταματήσουν. Χιόνια: Χιονοπτώσεις στα ορεινά της δυτικής και βόρειας χώρας.

Χιονοπτώσεις στα ορεινά της δυτικής και βόρειας χώρας. Άνεμοι: Στα δυτικά, νότιοι-νοτιοανατολικοί 5-7 μποφόρ, με γρήγορη στροφή σε δυτικούς-νοτιοδυτικούς 4-6 μποφόρ. Στα ανατολικά, νότιοι-νοτιοανατολικοί 5-7 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ, με στροφή από το απόγευμα σε νοτιοδυτικούς και μικρή εξασθένηση στα κεντρικά και τα βόρεια.

Στα δυτικά, νότιοι-νοτιοανατολικοί 5-7 μποφόρ, με γρήγορη στροφή σε δυτικούς-νοτιοδυτικούς 4-6 μποφόρ. Στα ανατολικά, νότιοι-νοτιοανατολικοί 5-7 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ, με στροφή από το απόγευμα σε νοτιοδυτικούς και μικρή εξασθένηση στα κεντρικά και τα βόρεια. Θερμοκρασία: Μικρή πτώση στις μέγιστες τιμές, με εξαίρεση το ανατολικό Αιγαίο. Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, 15-17°C. Στα βορειοδυτικά, έως 12-13°C. Στην υπόλοιπη χώρα, έως 18-19°C.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 27-01-2026

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στην ανατολική και νότια χώρα, και πρόσκαιρα στο Ιόνιο. Βελτίωση από το απόγευμα στα δυτικά.

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στην ανατολική και νότια χώρα, και πρόσκαιρα στο Ιόνιο. Βελτίωση από το απόγευμα στα δυτικά. Χιόνια: Ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας.

Ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας. Άνεμοι: Στα ανατολικά και τα νότια, νότιοι-νοτιοδυτικοί 4-6 και τοπικά 7 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα, βόρειοι-βορειοδυτικοί 4-5 μποφόρ και βαθμιαία στο Ιόνιο 6 μποφόρ.

Στα ανατολικά και τα νότια, νότιοι-νοτιοδυτικοί 4-6 και τοπικά 7 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα, βόρειοι-βορειοδυτικοί 4-5 μποφόρ και βαθμιαία στο Ιόνιο 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Μικρή πτώση στα ανατολικά και τα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 28-01-2026

Καιρός: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και πιθανώς στην Κρήτη, νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα Δωδεκάνησα μεμονωμένες καταιγίδες, με γρήγορη εξασθένηση. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγες νεφώσεις που στα δυτικά θα αυξηθούν. Μετά το μεσημέρι, στα βορειοδυτικά, τοπικές βροχές και από το βράδυ μεμονωμένες καταιγίδες.

Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και πιθανώς στην Κρήτη, νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα Δωδεκάνησα μεμονωμένες καταιγίδες, με γρήγορη εξασθένηση. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγες νεφώσεις που στα δυτικά θα αυξηθούν. Μετά το μεσημέρι, στα βορειοδυτικά, τοπικές βροχές και από το βράδυ μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι: Δυτικοί-βορειοδυτικοί 4-5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Γρήγορη στροφή στα δυτικά και βαθμιαία στην υπόλοιπη χώρα σε νότιους-νοτιοδυτικούς, με ενίσχυση στο Ιόνιο στα 7 μποφόρ.

Δυτικοί-βορειοδυτικοί 4-5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Γρήγορη στροφή στα δυτικά και βαθμιαία στην υπόλοιπη χώρα σε νότιους-νοτιοδυτικούς, με ενίσχυση στο Ιόνιο στα 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Μικρή άνοδος, κυρίως στα δυτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 29-01-2026