Γιάννης Αντετοκούνμπο: Συγκεντρώνουν draft picks για το καλοκαίρι οι ομάδες του NBA

Σύνοψη από το

  • Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τραυματίστηκε ξανά, σε μια δύσκολη σεζόν για τους Μιλγουόκι Μπακς, αναζωπυρώνοντας τα σενάρια για το μέλλον του στο NBA.
  • Παρότι ο Αντετοκούνμπο έχει δηλώσει πως «δεν θα ζητήσει ποτέ να γίνει ανταλλαγή», στο NBA υπάρχει η αίσθηση ότι η απογοήτευσή του ίσως τον οδηγήσει σε νέα προοπτική το καλοκαίρι.
  • Πολλές ομάδες του NBA, μεταξύ των οποίων και οι Λέικερς, συγκεντρώνουν draft picks και περιμένουν το καλοκαίρι, καθώς η επόμενη μεταγραφική περίοδος αναμένεται να καθορίσει σε μεγάλο βαθμό το μέλλον του Γιάννη.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Γιάννης Αντετοκούνμπο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τραυματίστηκε ξανά, σε μια σεζόν που αποδεικνύεται ιδιαίτερα δύσκολη για τους Μιλγουόκι Μπακς. Ο τραυματισμός του Έλληνα σούπερ σταρ, σε συνδυασμό με την κακή πορεία της ομάδας, έχει αναζωπυρώσει τα σενάρια για το μέλλον του στο NBA, με αρκετές ομάδες να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις γύρω από τον «Greek Freak».

Ο ίδιος ο Αντετοκούνμπο έχει δηλώσει δημόσια πως «δεν θα ζητήσει ποτέ να γίνει ανταλλαγή από τους Μπακς», ωστόσο, στο εσωτερικό του NBA υπάρχει η αίσθηση ότι τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν. Η απογοήτευσή του από την απόδοση των συμπαικτών του, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η ομάδα δύσκολα θα καταφέρει να εξασφαλίσει θέση στα πλέι οφ, έχουν ενισχύσει την εντύπωση ότι ο Έλληνας φόργουορντ ίσως εξετάσει νέα προοπτική το καλοκαίρι.

Σύμφωνα με σειρά αμερικανικών δημοσιευμάτων, πολλές ομάδες του NBA, ανάμεσά τους και οι Λος Άντζελες Λέικερς, περιμένουν υπομονετικά το καλοκαίρι, όταν θα διαθέτουν περισσότερες επιλογές στο ντραφτ και δυνατότητα για ελκυστικά ανταλλάγματα προς τα «ελάφια». Το ενδιαφέρον είναι τόσο έντονο, που αρκετοί παράγοντες του πρωταθλήματος προβλέπουν πως η επόμενη μεταγραφική περίοδος θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό το μέλλον του Γιάννη.

Για τον λόγο αυτό, εκτιμάται ότι οι κινήσεις ανταλλαγών στο άμεσο διάστημα θα είναι περιορισμένες, καθώς καμία ομάδα δεν θέλει να σπαταλήσει draft picks ή πόρους πριν διαπιστώσει αν θα υπάρξει πραγματικά η ευκαιρία να διεκδικήσει τον Αντετοκούνμπο στο τέλος της σεζόν. Το επόμενο καλοκαίρι αναμένεται να είναι κομβικό για τον ίδιο και για το Μιλγουόκι, που καλείται να βρει ξανά σταθερότητα και να πείσει τον ηγέτη του να παραμείνει στην πόλη όπου μεγαλούργησε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σία Κοσιώνη: Νοσηλεύεται σε ΜΕΘ με πνευμονία

«Είμαι σεξολόγος – Αυτοί είναι οι χρυσοί κανόνες για να απογειώσετε την ερωτική σας ζωή στην εμμηνόπαυση»

Φορολογικές δηλώσεις: Για ποιους θα είναι ελαφρύτερο το φετινό εκκαθαριστικό – Ποιοι και πόσα κερδίζουν από τη μείωση των τ...

Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων: «Φακελωµένοι» όλοι όσοι οφείλουν άνω των 2.000 ευρώ – Ποια χρέη θα αφορά και πώς θα βλέπουν οι π...

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
04:15 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

ΠΑΕ Πανσερραϊκός: «Μαύρη σελίδα για το ελληνικό ποδόσφαιρο»

Τρομερά παράπονα από τη διαιτησία στην αναμέτρηση με την ΑΕΛ στο «AEL FC Arena», στο πλαίσιο τ...
02:48 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

ΠΑΟΚ: Οι παίκτες του «δικεφάλου του Βορρά» συνάντησαν τον Λούκα Μόντριτς στο Μιλάνο

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου αποφάσισε να δώσει διήμερο ρεπό στους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, μετά τη σημ...
23:41 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός 1-0: Βγαίνουν… στον αφρό οι «βυσσινί»

Η ΑΕΛ Novibet έκανε το «δύο στα δύο» μέσα σε μία εβδομάδα και πήρε βαθιά ανάσα στη μάχη της πα...
23:14 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

NBA: Αναβλήθηκε το Τίμπεργουλβς – Γουόριορς, εξαιτίας της δολοφονίας πολίτη από ομοσπονδιακούς πράκτορες στη Μινεάπολη

Η δολοφονία ενός άνδρα από ομοσπονδιακούς πράκτορες στη Μινεάπολη το πρωί του Σαββάτου (24/1) ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι