Γιάννης Αντετοκούνμπο: Συγκεντρώνουν draft picks για το καλοκαίρι οι ομάδες του NBA

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τραυματίστηκε ξανά, σε μια σεζόν που αποδεικνύεται ιδιαίτερα δύσκολη για τους Μιλγουόκι Μπακς. Ο τραυματισμός του Έλληνα σούπερ σταρ, σε συνδυασμό με την κακή πορεία της ομάδας, έχει αναζωπυρώσει τα σενάρια για το μέλλον του στο NBA, με αρκετές ομάδες να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις γύρω από τον «Greek Freak».

Ο ίδιος ο Αντετοκούνμπο έχει δηλώσει δημόσια πως «δεν θα ζητήσει ποτέ να γίνει ανταλλαγή από τους Μπακς», ωστόσο, στο εσωτερικό του NBA υπάρχει η αίσθηση ότι τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν. Η απογοήτευσή του από την απόδοση των συμπαικτών του, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η ομάδα δύσκολα θα καταφέρει να εξασφαλίσει θέση στα πλέι οφ, έχουν ενισχύσει την εντύπωση ότι ο Έλληνας φόργουορντ ίσως εξετάσει νέα προοπτική το καλοκαίρι.

Σύμφωνα με σειρά αμερικανικών δημοσιευμάτων, πολλές ομάδες του NBA, ανάμεσά τους και οι Λος Άντζελες Λέικερς, περιμένουν υπομονετικά το καλοκαίρι, όταν θα διαθέτουν περισσότερες επιλογές στο ντραφτ και δυνατότητα για ελκυστικά ανταλλάγματα προς τα «ελάφια». Το ενδιαφέρον είναι τόσο έντονο, που αρκετοί παράγοντες του πρωταθλήματος προβλέπουν πως η επόμενη μεταγραφική περίοδος θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό το μέλλον του Γιάννη.

Για τον λόγο αυτό, εκτιμάται ότι οι κινήσεις ανταλλαγών στο άμεσο διάστημα θα είναι περιορισμένες, καθώς καμία ομάδα δεν θέλει να σπαταλήσει draft picks ή πόρους πριν διαπιστώσει αν θα υπάρξει πραγματικά η ευκαιρία να διεκδικήσει τον Αντετοκούνμπο στο τέλος της σεζόν. Το επόμενο καλοκαίρι αναμένεται να είναι κομβικό για τον ίδιο και για το Μιλγουόκι, που καλείται να βρει ξανά σταθερότητα και να πείσει τον ηγέτη του να παραμείνει στην πόλη όπου μεγαλούργησε.