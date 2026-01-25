Ρόμπι Γουίλιαμς: Ξεπέρασε τους Beatles σε αριθμό άλμπουμ που κατέκτησαν την κορυφή στο ΗΒ

  Ο Ρόμπι Γουίλιαμς έγραψε ιστορία στη βρετανική μουσική, καθώς έγινε ο καλλιτέχνης με τα περισσότερα άλμπουμ που έχουν φτάσει στην κορυφή των τσαρτ του Ηνωμένου Βασιλείου, ξεπερνώντας τους θρυλικούς Beatles.
  Η επιτυχία του νέου του δίσκου, "Britpop", τον ανέδειξε για ακόμη μία φορά στην κορυφή. Έτσι, ο Γουίλιαμς έχει δει 16 άλμπουμ του να καταλαμβάνουν την πρώτη θέση στη λίστα πωλήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου.
  Το Official Charts Company ανακοίνωσε το αποτέλεσμα με χαρακτηριστική φράση: «Αυτός είναι!». Ο καλλιτέχνης έχει πουλήσει περίπου 20 εκατομμύρια άλμπουμ μόνο στη χώρα του, διατηρώντας ακέραιη την απήχησή του.
Ρόμπι Γουίλιαμς: Ξεπέρασε τους Beatles σε αριθμό άλμπουμ που κατέκτησαν την κορυφή στο ΗΒ

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς έγραψε ιστορία στη βρετανική μουσική, καθώς έγινε ο καλλιτέχνης με τα περισσότερα άλμπουμ που έχουν φτάσει στην κορυφή των τσαρτ του Ηνωμένου Βασιλείου, ξεπερνώντας τους θρυλικούς Beatles. Η επιτυχία του νέου του δίσκου, “Britpop”, τον ανέδειξε για ακόμη μία φορά στην κορυφή, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική του σχέση με το κοινό.

Το Official Charts Company, που είναι υπεύθυνο για την κατάταξη των πωλήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσε το αποτέλεσμα με χαρακτηριστική φράση: «Αυτός είναι!», κάνοντας λογοπαίγνιο με το γνωστό τραγούδι του καλλιτέχνη “She’s the One”. Η αναφορά αυτή δεν ήταν τυχαία, καθώς ο πρώην τραγουδιστής των Take That έχει συνδέσει το όνομά του με ορισμένες από τις πιο αναγνωρίσιμες στιγμές της βρετανικής ποπ σκηνής των τελευταίων δεκαετιών.

Η πορεία του προς την κορυφή ξεκίνησε το 1997, όταν κυκλοφόρησε το πρώτο του σόλο άλμπουμ, “Life Thru A Lens”, που περιείχε επιτυχίες όπως το “Angels”. Από τότε, ο Γουίλιαμς έχει δει 16 άλμπουμ του να καταλαμβάνουν την πρώτη θέση στη λίστα πωλήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου — ένα ρεκόρ που τον καθιστά κορυφαίο στην ιστορία της βρετανικής μουσικής βιομηχανίας. Μόνο στη χώρα του, έχει πουλήσει περίπου 20 εκατομμύρια άλμπουμ, διατηρώντας ακέραιη την απήχηση του στο κοινό.

