Δανία: Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα η πρωτεύουσα της Γροιλανδίας

Στο σκοτάδι βρίσκεται η πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, καθώς η εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας Nukissiorfiit ανακοίνωσε πως σημειώθηκε γενική διακοπή ρεύματος που έχει πλήξει ολόκληρη την πόλη Νούουκ. Σύμφωνα με την εταιρεία, το μπλακ άουτ οφείλεται σε «ατύχημα», χωρίς ωστόσο να δίνονται περαιτέρω λεπτομέρειες για τη φύση του περιστατικού.

Η Nukissiorfiit τόνισε πως καταβάλλει προσπάθειες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης μέσω εφεδρικών συστημάτων, ενώ τεχνικά συνεργεία εργάζονται ασταμάτητα για την επίλυση του προβλήματος. Παρότι δεν έχει διευκρινιστεί ο χρόνος επαναφοράς του ρεύματος, οι αρχές εκτιμούν ότι το πρόβλημα θα επιλυθεί μέσα στις επόμενες ώρες.

Το γεγονός συνέπεσε με την επίσκεψη της πρωθυπουργού της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, στη Γροιλανδία, η οποία βρέθηκε στο νησί για να εκφράσει —όπως δήλωσε— τη «μεγάλη υποστήριξη» των Δανών προς τους κατοίκους της αρκτικής επικράτειας. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε μετά από μια πολιτικά φορτισμένη εβδομάδα, κατά την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ υποχώρησε από τις απειλές του για βίαιη κατάληψη της Γροιλανδίας και συμφώνησε να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις για το μέλλον της.

Η Φρεντέρικσεν επισκέφθηκε τη χώρα δύο ημέρες μετά τη συνάντηση του Τραμπ με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, στο Νταβός της Ελβετίας. Εκεί, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι επιτεύχθηκε ένα «πλαίσιο συμφωνίας» για τη Γροιλανδία, χωρίς ωστόσο να δώσει στη δημοσιότητα συγκεκριμένες λεπτομέρειες για το περιεχόμενό του.

