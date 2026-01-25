Δανία: Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα η πρωτεύουσα της Γροιλανδίας

Σύνοψη από το

  • Γενική διακοπή ρεύματος έχει πλήξει ολόκληρη την πόλη Νούουκ, πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, με την εταιρεία Nukissiorfiit να αναφέρει ως αιτία ένα «ατύχημα».
  • Το γεγονός συνέπεσε με την επίσκεψη της πρωθυπουργού της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, στη Γροιλανδία, η οποία βρέθηκε στο νησί για να εκφράσει τη «μεγάλη υποστήριξη» των Δανών.
  • Η επίσκεψη της Φρεντέρικσεν πραγματοποιήθηκε μετά από μια πολιτικά φορτισμένη εβδομάδα, κατά την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ υποχώρησε από τις απειλές του και συμφώνησε σε διαπραγματεύσεις για το μέλλον της Γροιλανδίας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Δανία: Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα η πρωτεύουσα της Γροιλανδίας

Στο σκοτάδι βρίσκεται η πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, καθώς η εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας Nukissiorfiit ανακοίνωσε πως σημειώθηκε γενική διακοπή ρεύματος που έχει πλήξει ολόκληρη την πόλη Νούουκ. Σύμφωνα με την εταιρεία, το μπλακ άουτ οφείλεται σε «ατύχημα», χωρίς ωστόσο να δίνονται περαιτέρω λεπτομέρειες για τη φύση του περιστατικού.

Η Nukissiorfiit τόνισε πως καταβάλλει προσπάθειες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης μέσω εφεδρικών συστημάτων, ενώ τεχνικά συνεργεία εργάζονται ασταμάτητα για την επίλυση του προβλήματος. Παρότι δεν έχει διευκρινιστεί ο χρόνος επαναφοράς του ρεύματος, οι αρχές εκτιμούν ότι το πρόβλημα θα επιλυθεί μέσα στις επόμενες ώρες.

Το γεγονός συνέπεσε με την επίσκεψη της πρωθυπουργού της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, στη Γροιλανδία, η οποία βρέθηκε στο νησί για να εκφράσει —όπως δήλωσε— τη «μεγάλη υποστήριξη» των Δανών προς τους κατοίκους της αρκτικής επικράτειας. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε μετά από μια πολιτικά φορτισμένη εβδομάδα, κατά την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ υποχώρησε από τις απειλές του για βίαιη κατάληψη της Γροιλανδίας και συμφώνησε να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις για το μέλλον της.

Η Φρεντέρικσεν επισκέφθηκε τη χώρα δύο ημέρες μετά τη συνάντηση του Τραμπ με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, στο Νταβός της Ελβετίας. Εκεί, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι επιτεύχθηκε ένα «πλαίσιο συμφωνίας» για τη Γροιλανδία, χωρίς ωστόσο να δώσει στη δημοσιότητα συγκεκριμένες λεπτομέρειες για το περιεχόμενό του.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σία Κοσιώνη: Νοσηλεύεται σε ΜΕΘ με πνευμονία

«Είμαι σεξολόγος – Αυτοί είναι οι χρυσοί κανόνες για να απογειώσετε την ερωτική σας ζωή στην εμμηνόπαυση»

Φορολογικές δηλώσεις: Για ποιους θα είναι ελαφρύτερο το φετινό εκκαθαριστικό – Ποιοι και πόσα κερδίζουν από τη μείωση των τ...

Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων: «Φακελωµένοι» όλοι όσοι οφείλουν άνω των 2.000 ευρώ – Ποια χρέη θα αφορά και πώς θα βλέπουν οι π...

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
04:30 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

ΗΠΑ: Χιλιάδες πτήσεις ακυρώθηκαν ενόψει του σφοδρού κύματος κακοκαιρίας – Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα 130.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Σχεδόν 4.000 πτήσεις ακυρώθηκαν το Σάββατο στις ΗΠΑ, καθώς ένα ισχυρό κύμα κακοκαιρίας κινείτα...
04:00 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Γερμανία: Σύλληψη μέλους τη Χαμάς, στο Βερολίνο, για σχέδιο επίθεσης

Η γερμανική αστυνομία συνέλαβε στο αεροδρόμιο του Βερολίνου έναν Λιβανέζο άνδρα, γνωστό ως «Μο...
03:30 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Βρετανία: Δημιουργείται νέα Εθνική Αστυνομική Υπηρεσία στα πρότυπα του FBI

Τη δημιουργία μιας νέας Εθνικής Αστυνομικής Υπηρεσίας (National Police Service – NPS), η οποία...
02:57 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

ΗΠΑ: Ενισχύεται το ενδεχόμενο ενός νέου ShutDown μετά τον δεύτερο θάνατο πολίτη από ομοσπονδιακούς πράκτορες της ICE

Η Ουάσινγκτον βρίσκεται ξανά σε πολιτικό αναβρασμό, καθώς η δολοφονία ενός δεύτερου Αμερικανού...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι