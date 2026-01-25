Σέρρες: Τα σχόλια της καθηγήτριας στα social media που προκαλούν ερωτήματα – Τι υποστήριξε η φιλόλογος που έλυσε τον 13χρονο

Νέες πληροφορίες βγαίνουν στο φως για την καθηγήτρια και διευθύντρια του σχολείου στις Σέρρες, η οποία φίμωσε μαθητή την ώρα του μαθήματος.

Είχε μια αν μη τι άλλο αξιοσημείωτη συμπεριφορά στα social media και δη στην επίσημη ιστοσελίδα του σχολείου, την οποία διαχειρίζονταν η ίδια.

Από τη μία δηλαδή προχωρούσε σε συνεχείς επισημάνσεις αλλά και καρδούλες για το πόσο αγαπάει το σχολείο, από την άλλη, σύμφωνα με όσα καταγγέλλουν γονείς αλλά και εκπαιδευτικοί, είχε κάνει ένα σχόλιο, στο οποίο ανέφερε:

«Σήμερα είχαμε τα επίσημα βαπτίσια για το σχολείο μας. Οίκος ανοχής… με διδακτορικό!!! Σας παρακαλούμε μη ρίχνετε άλλα κέρματα στην Fontana di Trevi… Υπάρχει ανοικτό κιβώτιο στον Ιερό Ναό… για την ενίσχυση των αδυνάτων».

Πρόκειται για μία “περίεργη” ανάρτηση που έχει προκαλέσει σχόλια και αντιδράσεις.

Τι ισχυρίστηκε η κατηγορούμενη διευθύντρια

Όσο για το περιστατικό του δεσίματος με χαρτοταινία και φίμωσης μαθητή, η διευθύντρια φέρεται να έχει πει:

«Πεταγόταν συνέχεια ο 13χρονος. Είπα στην αδελφή του: «Μου επιτρέπεις να βάλω μία ταινία για να μη μιλάει;”. Γελούσαμε. Παίρνω την ταινία και του τη βάζω στο στόμα για πλάκα. Δεν έδεσα εγώ τα χέρια του. Είχα βγει από την αίθουσα και όταν γύρισα τον βρήκα έτσι. Δεν έδειξε να δυσανασχετεί. Δεν τον φίμωσα. Με την συναίνεση των μαθητών το έκανε. Ήταν μία συμβολική επιλογή, επειδή δεν μπορούσα να συνεχίσω το μάθημα αφού πετάγονταν όλοι» υποστήριξε η καθηγήτρια στην απολογία της.

Τον ρώτησα “ποιος σε έδεσε;“ και ο 13χρονος μου είπε “η διευθύντρια”

Η φιλόλογος βρήκε το 13χρονο παιδί δεμένο έπειτα από περίπου μια ώρα.

«Όταν μπήκα στην τάξη για να κάνω μάθημα, βρήκα το παιδί φιμωμένο και δεμένο στα χέρια. Τον ρώτησα “ποιος σε έδεσε;“ και ο 13χρονος μου είπε “η διευθύντρια”. Το παιδί ήταν σφιχτά δεμένο με πολύ υλικό. Εγώ τον έλυσα… » φέρεται να είπε η φιλόλογος που βρήκε το ανήλικο αγόρι δεμένο. Το υπουργείο Παιδείας διερευνά την υπόθεση ενώ σε εξέλιξη είναι ΕΔΕ.

Σημειώνεται ότι στο παρελθόν έχουν υπάρξει και άλλες καταγγελίες τόσο από γονείς όσο και από εκπαιδευτικούς. Πριν από μια εβδομάδα, μια καθηγήτρια φέρεται να κατήγγειλε τη συγκεκριμένη διευθύντρια για σωματική βία και ξεκίνησε ΕΔΕ.