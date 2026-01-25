Άγρια δολοφονία στη Γλυφάδα: Άνδρας βρέθηκε νεκρός σε πορτ μπαγκάζ – Συνελήφθη ο γιος του, είχε σκοτώσει τη μητέρα του το 2014

Άγρια δολοφονία στη Γλυφάδα. Ένας ηλικιωμένος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε πορτ μπαγκάζ αυτοκινήτου το πρωί της Κυριακής, με τις αρχές να προχωρούν στη σύλληψη του γιου του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 80χρονο που έφερε τραύματα από μαχαίρι, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. έχει συλλάβει τον γιο του, ηλικίας 46 ετών, ο οποίος το 2014 είχε σκοτώσει και τη μητέρα του και φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα.

Η σορός εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς στο όχημα έξω από το σπίτι της οικογένειας στην οδό Γυθείου 11, ενώ βρέθηκε και το μαχαίρι. Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη στο διαμέρισμα όπου διέμενε μαζί με τον πατέρα του.