Από πού να περάσει το καρότσι; Ένα παρκάρισμα, χίλιες λέξεις ντροπής

Enikos Newsroom

κοινωνία

παρκάρισμα

Αυτή η φωτογραφία είναι ο ορισμός του «παρκάρω όπου με βολεύει», με τον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου να αγνοεί κάθε έννοια σεβασμού προς τους συμπολίτες του.   Η εικόνα μιλάει από μόνη της και αποτυπώνει μια θλιβερή καθημερινότητα στους ελληνικούς δρόμους.

Ένα πολυτελές λευκό SUV βρίσκεται σταθμευμένο πάνω ακριβώς στη γωνία του πεζοδρομίου, εμποδίζοντας πλήρως την πρόσβαση στους πεζούς.

Ο οδηγός δεν πάτησε απλώς λίγο το κράσπεδο. Ανέβασε ολόκληρο το όχημα πάνω στο πεζοδρόμιο, κλείνοντας ουσιαστικά τη ράμπα και καθιστώντας αδύνατο για άτομα ΑμΕΑ να κινηθούν στο σημείο με τα αμαξίδιά τους. Το ίδιο ισχύει και για τα καρότσια.

Η φωτογραφία έχει τραβηχτεί στη διασταύρωση των οδών Κολοκοτρώνη και Αμαλίας στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, με τον αναγνώστη του enikos.gr να σχολιάζει: «Άνετος ο κύριος, κανένας σεβασμός»

 

