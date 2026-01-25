Μινεάπολη: Ο Άλεξ Πρέτι δεν κρατούσε όπλο, λένε αυτόπτες μάρτυρες σε ένορκη κατάθεση – Αυξάνονται οι εντάσεις για τη δράση των πρακτόρων της ICE

Δύο μάρτυρες της δολοφονίας του Άλεξ Πρέτι δήλωσαν σε ένορκη κατάθεση ότι ο 37χρονος νοσηλευτής εντατικής θεραπείας δεν κρατούσε όπλο όταν πλησίασε τους ομοσπονδιακούς πράκτορες στη Μινεάπολη το Σάββατο, αντικρούοντας τον ισχυρισμό αξιωματούχων της κυβέρνησης Τραμπ, οι οποίοι προσπάθησαν να χαρακτηρίσουν τον πυροβολισμό ενός άνδρα σε ύπτια θέση ως πράξη αυτοάμυνας.

Ένας δικαστής της Μινεσότα εξέδωσε προσωρινή περιοριστική εντολή που εμποδίζει τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να καταστρέψουν αποδεικτικά στοιχεία από το περιστατικό. Οι αρχές της Μινεσότα έχουν μηνύσει την κυβέρνηση Τραμπ, ισχυριζόμενες ότι οι αξιωματούχοι της «πήραν στοιχεία από τον τόπο του περιστατικού» των πυροβολισμών και εμπόδισαν τους πολιτειακούς αξιωματούχους να πραγματοποιήσουν επιθεώρηση.

Οι μαρτυρίες

Οι μαρτυρίες τους παρουσιάστηκαν σε ένορκες καταθέσεις που κατατέθηκαν σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στη Μινεσότα αργά το Σάββατο, λίγες ώρες μετά τη δολοφονία, στο πλαίσιο αγωγής που κατέθεσε η ACLU εκ μέρους των διαδηλωτών στη Μινεάπολη εναντίον της Κρίστι Νόεμ και άλλων αξιωματούχων εσωτερικής ασφάλειας που διευθύνουν την καταστολή της μετανάστευσης στην πόλη.

Μία μάρτυρας είναι μια γυναίκα που κατέγραψε το πιο καθαρό βίντεο από τους μοιραίους πυροβολισμούς. Ο άλλος μάρτυρας είναι γιατρός που ζει κοντά και είπε ότι αρχικά εμποδίστηκαν από ομοσπονδιακούς αξιωματικούς να παράσχουν ιατρική βοήθεια στο θύμα του πυροβολισμού.

Τα ονόματα και των δύο μαρτύρων είχαν διαγραφεί από τα δημόσια διαθέσιμα έγγραφα.

Στην κατάθεσή της, η γυναίκα που βιντεοσκόπησε τους πυροβολισμούς ακριβώς πίσω από τον Πρέτι φορώντας ένα ροζ παλτό, αυτοπροσδιορίστηκε ως «παιδική ψυχαγωγός που ειδικεύεται στη ζωγραφική προσώπου». Κατέθεσε ότι ήρθε στο σημείο πηγαίνοντας στη δουλειά επειδή «συμμετείχα στην διαδήλωση της κοινότητάς μου, επειδή είναι τόσο σημαντικό να καταγράφω τι κάνει η ICE στους γείτονές μου».

Περιέγραψε την οδυνηρή σκηνή όπου ο Πρέτι δέχθηκε επίθεση από ομοσπονδιακούς αξιωματικούς, αφού έσπευσε να βοηθήσει μία άλλη γυναίκα που οι πράκτορες είχαν σπρώξει στο έδαφος. Ένας ομοσπονδιακός πράκτορας στη συνέχεια ψέκασε με χημικό παράγοντα στα πρόσωπα του Πρέτι και της γυναίκας που προσπάθησε να βοηθήσει.

Η γυναίκα κατέθεσε ότι δεν είδε τον Πρέτι να κρατάει όπλο σε κανένα σημείο.

«Δεν ξέρω γιατί τον πυροβόλησαν. Απλώς βοηθούσε»

Είπε: «Οι πράκτορες τράβηξαν τον άνδρα στο έδαφος. Δεν τον είδα να αγγίζει κανέναν από αυτούς – δεν ήταν καν στραμμένος προς το μέρος τους. Δεν φαινόταν ότι προσπαθούσε να αντισταθεί, απλώς προσπαθούσε να βοηθήσει τη γυναίκα να σηκωθεί. Δεν τον είδα με όπλο. Τον έριξαν στο έδαφος. Τέσσερις ή πέντε πράκτορες τον είχαν στο έδαφος και απλώς άρχισαν να τον πυροβολούν. Τον πυροβόλησαν τόσες πολλές φορές… Δεν ξέρω γιατί τον πυροβόλησαν. Απλώς βοηθούσε. Ήμουν πέντε μέτρα μακριά του και απλώς τον πυροβόλησαν…»

Συνέχισε: «Διάβασα την ανακοίνωση του DHS σχετικά με το τι συνέβη και είναι λάθος. Ο άνδρας δεν πλησίασε τους πράκτορες με όπλο. Τους πλησίασε με μια κάμερα. Απλώς προσπαθούσε να βοηθήσει μια γυναίκα να σηκωθεί και τον έριξαν στο έδαφος. Φοβάμαι. Έχουν περάσει μόνο λίγες ώρες από τότε που πυροβόλησαν έναν άντρα μπροστά μου και δεν νιώθω ότι μπορώ να πάω σπίτι επειδή άκουσα ότι με ψάχνουν πράκτορες. Δεν ξέρω τι θα κάνουν οι πράκτορες όταν με βρουν. Ξέρω ότι δεν λένε την αλήθεια για το τι συνέβη».

«Οι πράκτορες της ICE δεν με άφησαν να περάσω»

Ο δεύτερος μάρτυρας, ένας 29χρονος γιατρός, είπε στην κατάθεσή του ότι είδε τους πυροβολισμούς από το παράθυρο του διαμερίσματός του κοντά στο σημείο. Πριν από τους πυροβολισμούς, είπε ο μάρτυρας, μπορούσε να δει τον Πρέτι να φωνάζει στους πράκτορες, αλλά «δεν τον είδα να επιτίθεται στους πράκτορες ή να κραδαίνει κάποιο όπλο οποιουδήποτε είδους».

Μετά τους πυροβολισμούς, όταν ο γιατρός προσπάθησε να παράσχει ιατρική βοήθεια, αρχικά εμποδίστηκε. «Στην αρχή, οι πράκτορες της ICE δεν με άφησαν να περάσω», είπαν. «Αλλά κανένας από τους πράκτορες της ICE που ήταν κοντά στο θύμα δεν έκανε ΚΑΡΠΑ και μπορούσα να καταλάβω ότι το θύμα ήταν σε κρίσιμη κατάσταση. Επέμεινα να με αφήσουν οι πράκτορες της ICE να τον αξιολογήσω».

Όταν ο γιατρός τελικά έπεισε τους αστυνομικούς να τους αφήσουν να περάσουν, είπαν ότι ήταν μπερδεμένοι ως προς το γιατί το θύμα ήταν στο πλευρό του, αλλά αντί να ελέγξουν τον σφυγμό του ή να του κάνουν ΚΑΡΠΑ, οι αστυνομικοί «φάνηκαν να μετρούν τα τραύματά του από σφαίρες».

Το θύμα έφερε «τουλάχιστον τρία τραύματα από σφαίρα στην πλάτη», είπε ο γιατρός, εκτός από ένα στο πάνω αριστερό μέρος του θώρακα και ένα ακόμη πιθανό τραύμα από πυροβολισμό στον λαιμό του.

«Έλεγξα για σφυγμό, αλλά δεν ένιωσα», είπε ο γιατρός.

Η κατάθεση του μάρτυρα, σε συνδυασμό με τα βίντεο που εξέτασε η Guardian, αντικρούουν άμεσα τους ισχυρισμούς ανώτερων αξιωματούχων της κυβέρνησης Τραμπ, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, του υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας και του Γκρεγκ Μποβίνο, διοικητή συνοριακής περιπολίας, ο οποίος αποκάλεσε τον Πρέτι «ένοπλο» που πλησίασε ομοσπονδιακούς αξιωματικούς «κραδαίνοντας» ένα όπλο και απείλησε να τους «σκοτώσει».