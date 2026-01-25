Η Ρωσία βάζει στο «στόχαστρο» την Κάγια Κάλας – «Πώς μπορείς να συζητήσεις οτιδήποτε μαζί της; – Πρέπει να περιμένουμε μέχρι να φύγει»

Σύνοψη από το

  • Η Ρωσία δεν πρόκειται να συζητήσει ποτέ με την επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλας, με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, να δηλώνει ότι η Μόσχα θα περιμένει απλώς να φύγει από τη θέση της.
  • «Πώς μπορείς να συζητήσεις οτιδήποτε με την Κάγια Κάλας; Δεν θα συζητήσουμε ποτέ κάτι μαζί της… Πρέπει απλώς να περιμένουμε μέχρι να φύγει», δήλωσε ο Πεσκόφ.
  • Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε ακόμα ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις παρακολουθούν προσεκτικά τα σχέδια των ΗΠΑ για την ασπίδα πυραυλικής άμυνας Χρυσός Θόλος (Golden Dome), μεταξύ άλλων και σε σχέση με τη Γροιλανδία.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Κάγια Κάλας
Φωτογραφία: Reuters

Η Ρωσία δεν πρόκειται να συζητήσει ποτέ με την επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλας και έτσι η Μόσχα απλώς θα περιμένει να φύγει από τη θέση της, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, εξαπολύοντας σφοδρά πυρά κατά της επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας.

«Πώς μπορείς να συζητήσεις οτιδήποτε με την Κάγια Κάλας; Δεν θα συζητήσουμε ποτέ κάτι μαζί της, ούτε οι Αμερικανοί θα συζητήσουν οτιδήποτε με αυτή, και αυτό είναι φανερό. Τι μπορούμε να κάνουμε; Πρέπει απλώς να περιμένουμε μέχρι να φύγει», δήλωσε ο Πεσκόφ στον δημοσιογράφο της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης Πάβελ Ζαρούμπιν και τα σχόλιά του δημοσιοποιήθηκαν σήμερα.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε ακόμα ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις παρακολουθούν προσεκτικά τα σχέδια των ΗΠΑ για την ασπίδα πυραυλικής άμυνας Χρυσός Θόλος (Golden Dome), μεταξύ άλλων και σε σχέση με τη Γροιλανδία. «Τι είδους θόλος θα είναι; Για την αντιμετώπιση ποιων απειλών θα σχεδιασθεί; Δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι οι ένοπλες δυνάμεις μας θα παρακολουθήσουν στενά και θα αναλύσουν αυτά τα σχέδια», δήλωσε ο Πεσκόφ.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Εγκέφαλος: Το Νο1 πράγμα για να τον ενισχύσετε, σύμφωνα με νευρολόγο

Τα αλλόκοτα μυστικά μακροζωίας μιας 101χρονης από την Κίνα: «Ξενυχτάω κάθε βράδυ και τσιμπολογάω λιχουδιές»

Έρχεται νέο «πακέτο» δράσεων για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια – Όλες οι λεπτομέρειες

«Διπλός» ΕΝΦΙΑ φέτος για τα κλειστά ακίνητα τραπεζών και servicers – Πού θα αξιοποιηθούν τα έσοδα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
10:50 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Ουκρανία: Περίπου 1.700 πολυκατοικίες στο Κίεβο παραμένουν χωρίς θέρμανση έπειτα από ρωσικό πλήγμα

Περίπου 1.700 πολυκατοικίες στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, παραμένουν χωρίς θέρμανση...
09:11 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Μινεάπολη: Βίντεο φαίνεται να δείχνουν πράκτορα της ICE να παίρνει το όπλο του Άλεξ Πρέτι λίγο πριν από τους μοιραίους πυροβολισμούς

Αμερικανοί πράκτορες της ICE (Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων) πυροβόλησαν και σκότωσαν έ...
08:02 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Χειμερινή καταιγίδα στις ΗΠΑ: 160.000 σπίτια χωρίς ρεύμα, ακυρώσεις χιλιάδων πτήσεων – 17 Πολιτείες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Περισσότερες από 4.000 πτήσεις ακυρώθηκαν στις ΗΠΑ το Σάββατο ενόψει μιας τεράστιας χειμερινής...
05:09 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Ρωσία: Το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως οι δυνάμεις του κατέλαβαν παραμεθόρια κοινότητα στην Ουκρανία

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε χθες Σάββατο πως οι δυνάμεις του έθεσαν υπό τον πλήρη έλ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι