Η Ρωσία βάζει στο «στόχαστρο» την Κάγια Κάλας – «Πώς μπορείς να συζητήσεις οτιδήποτε μαζί της; – Πρέπει να περιμένουμε μέχρι να φύγει»

Η Ρωσία δεν πρόκειται να συζητήσει ποτέ με την επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλας και έτσι η Μόσχα απλώς θα περιμένει να φύγει από τη θέση της, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, εξαπολύοντας σφοδρά πυρά κατά της επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας.

«Πώς μπορείς να συζητήσεις οτιδήποτε με την Κάγια Κάλας; Δεν θα συζητήσουμε ποτέ κάτι μαζί της, ούτε οι Αμερικανοί θα συζητήσουν οτιδήποτε με αυτή, και αυτό είναι φανερό. Τι μπορούμε να κάνουμε; Πρέπει απλώς να περιμένουμε μέχρι να φύγει», δήλωσε ο Πεσκόφ στον δημοσιογράφο της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης Πάβελ Ζαρούμπιν και τα σχόλιά του δημοσιοποιήθηκαν σήμερα.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε ακόμα ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις παρακολουθούν προσεκτικά τα σχέδια των ΗΠΑ για την ασπίδα πυραυλικής άμυνας Χρυσός Θόλος (Golden Dome), μεταξύ άλλων και σε σχέση με τη Γροιλανδία. «Τι είδους θόλος θα είναι; Για την αντιμετώπιση ποιων απειλών θα σχεδιασθεί; Δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι οι ένοπλες δυνάμεις μας θα παρακολουθήσουν στενά και θα αναλύσουν αυτά τα σχέδια», δήλωσε ο Πεσκόφ.