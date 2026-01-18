Κάγια Κάλας: Μόνοι κερδισμένοι οι Κίνα-Ρωσία από τους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ

Σύνοψη από το

  • Η επικεφαλής ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, δήλωσε ότι οι δασμοί των ΗΠΑ στους Ευρωπαίους συμμάχους υπονομεύουν την ευημερία και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, εξυπηρετώντας τα συμφέροντα της Κίνας και της Ρωσίας.
  • Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η Κάλας τόνισε πως «η Κίνα και η Ρωσία πρέπει να χαίρονται σήμερα. Αυτές είναι που επωφελούνται από τους διχασμούς μεταξύ των συμμάχων», απαντώντας στην ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών.
  • Προειδοποίησε ότι «οι δασμοί κινδυνεύουν να κάνουν την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες φτωχότερες», προσθέτοντας ότι η ασφάλεια της Γροιλανδίας μπορεί να αντιμετωπιστεί εντός του ΝΑΤΟ.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Οι δασμοί που επιβάλλονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες στους Ευρωπαίους συμμάχους υπονομεύουν την ευημερία και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού και παίζουν το παιχνίδι της Κίνας και της Ρωσίας, δήλωσε απόψε η επικεφαλής ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας.

Φον ντερ Λάιεν: «Οι δασμοί Τραμπ για την Γροιλανδία θα υπονόμευαν τις διατλαντικές σχέσεις»

«Η Κίνα και η Ρωσία πρέπει να χαίρονται σήμερα. Αυτές είναι που επωφελούνται από τους διχασμούς μεταξύ των συμμάχων», έγραψε η Κάλας σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, απαντώντας στην ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή δασμών στους συμμάχους που αντιστέκονται στο αίτημά του να αποκτήσει τη Γροιλανδία.

«Οι δασμοί κινδυνεύουν να κάνουν την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες φτωχότερες και να υπονομεύσουν την κοινή μας ευημερία. Εάν η ασφάλεια της Γροιλανδίας κινδυνεύει, μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε εντός του ΝΑΤΟ».

ΕΕ: Έκτακτη συνεδρίαση την Κυριακή μετά την ανακοίνωση του Τραμπ για επιβολή νέων δασμών λόγω Γροιλανδίας

 

01:36 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

Συρία: Ο στρατός πήρε τον έλεγχο του στρατιωτικού αεροδρομίου της Τάκμπα και μεγάλου φράγματος δυτικά της Ράκα

Προελαύνει ο στρατός της Συρίας στα εδάφη που μόλις εγκατέλειψαν οι κουρδικές δυνάμεις. Συγκεκ...
00:07 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

Φον ντερ Λάιεν: «Οι δασμοί Τραμπ για την Γροιλανδία θα υπονόμευαν τις διατλαντικές σχέσεις»

«Η ΕΕ εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της με τη Δανία και τον λαό της Γροιλανδίας», «οι δασμοί θ...
23:49 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

ΕΕ: Έκτακτη συνεδρίαση την Κυριακή μετά την ανακοίνωση του Τραμπ για επιβολή νέων δασμών λόγω Γροιλανδίας

Οι πρεσβευτές από τις 27 χώρες μέλη της ΕΕ κλήθηκαν σε έκτακτη συνεδρίαση στις Βρυξέλλες αύριο...
23:08 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

Guardian: Οι νέοι δασμοί του Τραμπ είναι μια προσπάθεια να διαιρέσει την Ευρώπη και να καταστείλει την αντίθεση στην απόκτηση της Γροιλανδίας

Η απειλή του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει νέους δασμούς σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες  λειτουργεί σαν...
