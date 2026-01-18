Κάγια Κάλας: Μόνοι κερδισμένοι οι Κίνα-Ρωσία από τους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ

Οι δασμοί που επιβάλλονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες στους Ευρωπαίους συμμάχους υπονομεύουν την ευημερία και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού και παίζουν το παιχνίδι της Κίνας και της Ρωσίας, δήλωσε απόψε η επικεφαλής ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας.

«Η Κίνα και η Ρωσία πρέπει να χαίρονται σήμερα. Αυτές είναι που επωφελούνται από τους διχασμούς μεταξύ των συμμάχων», έγραψε η Κάλας σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, απαντώντας στην ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή δασμών στους συμμάχους που αντιστέκονται στο αίτημά του να αποκτήσει τη Γροιλανδία.

«Οι δασμοί κινδυνεύουν να κάνουν την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες φτωχότερες και να υπονομεύσουν την κοινή μας ευημερία. Εάν η ασφάλεια της Γροιλανδίας κινδυνεύει, μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε εντός του ΝΑΤΟ».