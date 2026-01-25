Τσουκαλάς για ανάρτηση Μητσοτάκη: Οι μεταρρυθμίσεις δεν είναι σημαία ευκαιρίας να την υψώνει τυχοδιωκτικά όποτε πιέζεται δημοσκοπικά

  • Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «συνειδητά επέλεξε η διακυβέρνηση του να ταυτιστεί με τη διαφθορά, τον πελατειασμό, το ρουσφέτι».
  • Ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε πως «οι μεταρρυθμίσεις δεν είναι σημαία ευκαιρίας» για τον κ. Μητσοτάκη, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι σπατάλησε ευκαιρίες του Ταμείου Ανάκαμψης και απέτυχε να προτεραιοποιήσει ανάγκες.
  • «Πώς εξηγεί μια κυβέρνηση «προσηλωμένη στις μεταρρυθμίσεις και το σχέδιο» να νομοθετεί με τροπολογίες που χωρίς διαβούλευση «φυτρώνουν» σε άσχετα νομοσχέδια και το αποτέλεσμά τους κρίνεται φωτογραφικό υπέρ μελών της κυβέρνησης; διερωτάται ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.
Enikos Newsroom

πολιτική

Κώστας Τσουκαλάς

«Οι μεταρρυθμίσεις δεν είναι σημαία ευκαιρίας. Ο κ. Μητσοτάκης συνειδητά επέλεξε η διακυβέρνηση του να ταυτιστεί με τη διαφθορά, τον πελατειασμό, το ρουσφέτι» τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού.  

«Ο Πρωθυπουργός σήμερα επέλεξε να βάλει τη φορεσιά του μεταρρυθμιστή. Οι μεταρρυθμίσεις δεν είναι σημαία ευκαιρίας να την υψώνει τυχοδιωκτικά ο κ. Μητσοτάκης όποτε πιέζεται δημοσκοπικά. Αντί για μεταρρυθμίσεις, ο ίδιος συνειδητά επέλεξε η κυβέρνησή του να ταυτιστεί με τη διαφθορά, τον πελατειασμό, το ρουσφέτι, τον φόβο σύγκρουσης με κατεστημένα συμφέροντα λόγω του πολιτικού κόστους.

Ο ίδιος επέλεξε στην επταετή θητεία του να κάνει τα στραβά μάτια σε κραυγαλέες περιπτώσεις λαφυραγώγησης της δικαιοσύνης. Στην κυριακάτικη ανάρτηση αυτό-αποθέωσης, ο Πρωθυπουργός παρέλειψε να εξηγήσει πως μια κυβέρνηση «προσηλωμένη στις μεταρρυθμίσεις και το σχέδιο» σπατάλησε πλείστες ευκαιρίες του Ταμείου Ανάκαμψης, απέτυχε να προτεραιοποιήσει ανάγκες και ελλείψεις, και τώρα προμηθεύεται με δωρεές το αναγκαίο και σύγχρονο σύστημα αεροναυτιλίας», τονίζει ο κ. Τσουκαλάς.

«Πώς εξηγεί μια κυβέρνηση «προσηλωμένη στις μεταρρυθμίσεις και το σχέδιο» να νομοθετεί με τροπολογίες που χωρίς διαβούλευση «φυτρώνουν» σε άσχετα νομοσχέδια και το αποτέλεσμά τους κρίνεται φωτογραφικό υπέρ μελών της κυβέρνησης;

Πώς άραγε συμβιβάζεται μια κυβέρνηση «προσηλωμένη στις μεταρρυθμίσεις και το σχέδιο» με την ένοχη σιωπή όταν αποκαλύπτεται ότι έκανε κουρελόχαρτο μια κοινοβουλευτική διαδικασία όπως η εξεταστική επιτροπή των υποκλοπών για να κρύψει τη δυσωδία στην αυλή της;

Μάλιστα οικειοποιούμενος το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για «Μια Ελλάδα για όλους» εμφανίζεται ως η κυβέρνηση που έχει κάνει έργο για τα άτομα με αναπηρία. Αν πράγματι ήθελε να τους στηρίξει, γιατί δεν υιοθετεί την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ για τη θέσπιση αυτόματου μηχανισμού αναπροσαρμογής των επιδομάτων αναπηρίας με βάση τον αντίστοιχο μηχανισμό ετήσιας αύξησης των συντάξεων; Με την υιοθέτηση της πρότασης του ΠΑΣΟΚ θα προστατεύονταν οι συμπολίτες μας με αναπηρία από τη φτωχοποίηση, καθώς η περίοδος που βιώνουμε χαρακτηρίζεται από πρωτοφανή ακρίβεια, και θα εξασφαλιζόταν ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. Γιατί δεν στήριξε την πρόταση μας για κατάργηση των άδικων διατάξεων του νόμου Κατρούγκαλου για τα όρια ηλικίας των γονέων ανάπηρων τεκνών;» συνεχίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ και καταλήγει:

«Η Νέα Δημοκρατία με την πολιτική της κρατά τα άτομα με αναπηρία δέσμια της διάθεσης της Κυβέρνησης να παραχωρεί αύξηση στα επιδόματα κατά το δοκούν, ανάλογα με τις μικροπολιτικές σκοπιμότητες που την εξυπηρετούν και τον εκλογικό κύκλο».

 

 

