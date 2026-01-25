Σέρρες: Σε διαθεσιμότητα η καθηγήτρια που φίμωσε και έδεσε μαθητή με χαρτοταινία

  • Σε αναστολή καθηκόντων τέθηκε η καθηγήτρια στις Σέρρες, η οποία κατηγορείται ότι φίμωσε με μονωτική ταινία 13χρονο μαθητή και ζήτησε να του δέσουν τα χέρια. Το δικαστήριο της επέβαλε ποινή φυλάκισης 24 μηνών χωρίς ανασταλτικό χαρακτήρα.
  • Τα παράπονα μαθητών και γονέων για την καθηγήτρια ήταν συχνά, με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων αλλά και καθηγητές του σχολείου να έχουν κάνει έγγραφη καταγγελία. Αυτή η καταγγελία οδήγησε σε Ένορκη Διοικητική Εξέταση από την Διεύθυνση Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης.
  • Η καθηγήτρια στην απολογία της υποστήριξε ότι το συμβάν έγινε «ως αστείο» και χρησιμοποιήθηκε ως διαδραστικός τρόπος εκπαίδευσης και παιχνίδι. Η μητέρα του 13χρονου τόνισε: «Νιώθω δικαιωμένη από την απόφαση του δικαστηρίου το μόνο που θέλω είναι να ακούτε τα παιδιά σας».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Σε αναστολή καθηκόντων τίθεται η καθηγήτρια στις Σέρρες, η οποία σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φίμωσε με μονωτική ταινία έναν 13χρονο μαθητή και ζήτησε να του δέσουν με χαρτοταινία τα χέρια. Το δικαστήριο της επέβαλε ποινή φυλάκισης 24 μηνών χωρίς ανασταλτικό χαρακτήρα, με δυνατότητα έφεσης.

Τα παράπονα μαθητών και γονέων για την καθηγήτρια και διευθύντρια σχολείου στο Νέο Σούλι Σερρών ήταν συχνά. Μάλιστα, για το ζήτημα, μετά τις αλλεπάλληλες καταγγελίες, είχε πραγματοποιηθεί στο παρελθόν και σύσκεψη στον Δήμο.

Το ιστορικό με τις καταγγελίες

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, πολλοί καθηγητές είχαν αρνηθεί να διδάξουν στο συγκεκριμένο σχολείο, εξαιτίας των καταγγελιών. Μαρτυρίες αναφέρουν επίσης ότι κάποιοι μαθητές είχαν ζητήσει την βοήθεια ψυχολόγου εξαιτίας της συμπεριφοράς της συγκεκριμένης καθηγήτριας και διευθύντριας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συγκεκριμένη καθηγήτρια χαρακτηριζόταν ως ικανή στην δουλειά της, τα τελευταία τρία χρόνια όμως, υπήρχαν παράπονα για την συμπεριφορά της προς τους μαθητές. Πριν από τις γιορτές, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων αλλά και καθηγητές του σχολείου, είχαν κάνει έγγραφη καταγγελία, η οποία οδήγησε σε Ένορκη Διοικητική Εξέταση από την Διεύθυνση Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης.

Τι υποστηρίζει η καθηγήτρια

Η ίδια στην απολογία της στο δικαστήριο υποστήριξε ότι το συμβάν έγινε ως αστείο και χρησιμοποιήθηκε ως διαδραστικός τρόπος εκπαίδευσης και παιχνίδι. «Προσπαθούσα να είναι τα μαθήματα συμμετοχικά, διαδραστικά, να είναι ενδιαφέροντα, σαν ένα παιχνίδι. Είπα στην αδελφή του, ότι εν είδει αστεϊσμού, θα κλείσω το στόμα του. Βγήκα έξω για λίγο και, όταν επέστρεψα, τον βρήκα με τα χέρια του δεμένα», δήλωσε η κατηγορούμενη εκπαιδευτικός.

«Νιώθω δικαιωμένη από την απόφαση του δικαστηρίου το μόνο που θέλω είναι να ακούτε τα παιδιά σας», τόνισε η μητέρα του 13χρονου.

13:49 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

