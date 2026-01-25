Πέθανε ο Χρήστος Παντελής: Τίτλοι τέλους για τον «Μανάρα», μια σπουδαία μορφή του λαϊκού τραγουδιού

Σύνοψη από το

  • Έφυγε από τη ζωή ο Χρήστος Παντελής, γνωστός και ως «Μανάρας», μία εμβληματική μορφή του λαϊκού τραγουδιού.
  • Ο Χρήστος Παντελής ήταν ιδιαίτερα αγαπητός λόγω της σεμνότητάς του όταν ερμήνευε συνοδεία του μπουζουκιού του.
  • Θεωρούνταν εκπρόσωπος της παραδοσιακής, «παλιάς σχολής» ρεμπέτικου – λαϊκού παίξιμου, ένας μουσικός που έπαιζε συχνά σε νυχτερινά στέκια και παρέες.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Έφυγε από τη ζωή ο Χρήστος Παντελής, γνωστός και ως «Μανάρας», μία εμβληματική μορφή του λαϊκού τραγουδιού.

Ο Χρήστος Παντελής ήταν ιδιαίτερα αγαπητός διότι είχε μία σεμνότητα όταν ερμήνευε συνοδεία του μπουζουκιού του.

Θεωρούνταν εκπρόσωπος της λεγόμενης παραδοσιακής, «παλιάς σχολής» ρεμπέτικου – λαϊκού παίξιμου, μία μορφή μουσικού που συχνά έπαιζε σε νυχτερινά στέκια και παρέες.

Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε ο συγγραφέας, στιχουργός και ερμηνευτής, με ενδιαφέρον για το λαϊκό και παραδοσιακό ελληνικό τραγούδι, Θωμάς Κοροβίνης («Όμορφη Νύχτα», 2008).

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Εγκέφαλος: Το Νο1 πράγμα για να τον ενισχύσετε, σύμφωνα με νευρολόγο

Τα αλλόκοτα μυστικά μακροζωίας μιας 101χρονης από την Κίνα: «Ξενυχτάω κάθε βράδυ και τσιμπολογάω λιχουδιές»

Έρχεται νέο «πακέτο» δράσεων για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια – Όλες οι λεπτομέρειες

«Διπλός» ΕΝΦΙΑ φέτος για τα κλειστά ακίνητα τραπεζών και servicers – Πού θα αξιοποιηθούν τα έσοδα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
13:49 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Από πού να περάσει το καρότσι; Ένα παρκάρισμα, χίλιες λέξεις ντροπής

Αυτή η φωτογραφία είναι ο ορισμός του «παρκάρω όπου με βολεύει», με τον ιδιοκτήτη του αυτοκινή...
13:36 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Δολοφονία στη Γλυφάδα: Είχε στήσει καρτέρι στον πατέρα του – «Παιδί μου τώρα πέθανα, μη με σκοτώνεις άλλο» είπε ο 80χρονος πριν ξεψυχήσει

Οικογενειακή τραγωδία σε επανάληψη στη Γλυφάδα, καθώς ο 46χρονος μετά τη μητέρα του, σκότωσε κ...
13:25 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Δολοφονία στη Γλυφάδα: Ο δράστης ζούσε με τον πατέρα του μετά την αποφυλάκιση – «Τον φοβόμασταν όλοι» λέει γειτόνισσα

Η δολοφονία του 80χρονου στη Γλυφάδα από τον γιο του έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη. Μία γει...
13:18 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Ο Δήμος Κύθνου δίνει μηνιαίο bonus 1.000 ευρώ για παιδίατρο στο νησί – Εξετάζεται να δοθεί ανάλογη ενίσχυση και σε εκπαιδευτικούς

Μηνιαίο bonus ύψους 1.000 ευρώ σε παιδίατρο που θα αποφασίσει να εργαστεί στο νησί, προσφέρει ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι