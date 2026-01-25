Πέθανε ο Χρήστος Παντελής: Τίτλοι τέλους για τον «Μανάρα», μια σπουδαία μορφή του λαϊκού τραγουδιού

Έφυγε από τη ζωή ο Χρήστος Παντελής, γνωστός και ως «Μανάρας», μία εμβληματική μορφή του λαϊκού τραγουδιού.

Ο Χρήστος Παντελής ήταν ιδιαίτερα αγαπητός διότι είχε μία σεμνότητα όταν ερμήνευε συνοδεία του μπουζουκιού του.

Θεωρούνταν εκπρόσωπος της λεγόμενης παραδοσιακής, «παλιάς σχολής» ρεμπέτικου – λαϊκού παίξιμου, μία μορφή μουσικού που συχνά έπαιζε σε νυχτερινά στέκια και παρέες.

Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε ο συγγραφέας, στιχουργός και ερμηνευτής, με ενδιαφέρον για το λαϊκό και παραδοσιακό ελληνικό τραγούδι, Θωμάς Κοροβίνης («Όμορφη Νύχτα», 2008).