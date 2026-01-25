Καιρός: Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι μέχρι τη Δευτέρα

  • Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ, προβλέποντας ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους μέχρι τη Δευτέρα.
  • Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται αύριο Δευτέρα (26-01-2026) σε πολλές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της δυτικής Ελλάδας, της Μακεδονίας, της Θράκης, των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, των Δωδεκανήσων, της Κρήτης και της Αττικής.
  • Θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν σήμερα Κυριακή (25-01-2026) στο Ιόνιο και αύριο Δευτέρα (26-01-2026) στο Αιγαίο.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ. Τα κύρια χαρακτηριστικά θα είναι οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες αλλά και οι θυελλώδεις άνεμοι.

Δείτε το έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ

Πορτοκαλί προειδοποίηση

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται αύριο Δευτέρα (26-01-2026) σε πολλές περιοχές της χώρας μας.

Θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν σήμερα Κυριακή (25-01-2026) στο Ιόνιο και αύριο Δευτέρα (26-01-2026) στο Αιγαίο.

Πιο αναλυτικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν τη Δευτέρα (26-01-2026):

α. στη δυτική Ελλάδα μέχρι το μεσημέρι

β. στην ανατολική Μακεδονία από το πρωί και από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία και πρόσκαιρα στη Θράκη

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα

δ. στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της) από τις προμεσημβρινές ώρες

ε. στην Αττική από το πρωί μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες

Μπορείτε να έχετε μια γενική εικόνα για την εξέλιξη του καιρού, μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr).

Το παρόν Έκτακτο Δελτίο θα ανανεωθεί σε 12 ώρες.

Ενημερωθείτε και μέσω των επίσημων προειδοποιήσεων του Meteoalarm σε Ελλάδα και Ευρώπη.

12:05 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

