Δέσποινα Βανδή για Νότη Σφακιανάκη: Όταν αποχώρησα από το σχήμα μου κόστισε οικονομικά, αλλά σήμερα θα το ξαναέκανα

  • Η Δέσποινα Βανδή παραχώρησε αποκαλυπτική συνέντευξη, μιλώντας για δύσκολες συνεργασίες και την αποχώρησή της από το σχήμα με τον Νότη Σφακιανάκη. Δήλωσε ότι «μου κόστισε οικονομικά, ήμουν στριμωγμένη, αλλά σήμερα θα το ξαναέκανα».
  • Η τραγουδίστρια τόνισε ότι η απόφαση ήταν αδιαπραγμάτευτη, καθώς «ο σεβασμός είναι η μεγαλύτερη αξία». Η συνεργασία διακόπηκε το 2013 λόγω των δηλώσεων του Νότη Σφακιανάκη υπέρ της Χρυσής Αυγής.
  • Παρά τον καλλιτεχνικό σεβασμό προς τον Νότη Σφακιανάκη, η Βανδή ξεκαθάρισε ότι δεν θα μπορούσε να συνεργαστεί ξανά μαζί του, λόγω της «μεγάλης αντιπαράθεσης που είχαμε».
Enikos Newsroom

lifestyle

Δέσποινα Βανδή για Νότη Σφακιανάκη: Όταν αποχώρησα από το σχήμα μου κόστισε οικονομικά, αλλά σήμερα θα το ξαναέκανα

Μια αποκαλυπτική συνέντευξη παραχώρησε η Δέσποινα Βανδή στον Τάσος Τρύφωνος και στην εκπομπή «Τετ α Τετ».

«Έχω κάνει όμορφες συνεργασίες έχω κάνει και δύσκολες. Η κόκκινη γραμμή, ως στάση ζωής και δεν έχει να κάνει μόνο με το τραγούδι – η μεγαλύτερη αξία έχει να κάνει με τον σεβασμό και εκεί μπορεί να μπει κόκκινη γραμμή. Όταν αισθανθώ ότι κάποιος δεν σέβεται. Αυτό προσπάθησα να περάσω και στα παιδιά μου. Ο σεβασμός είναι η μεγαλύτερη αξία και ο σεβασμός περιέχει και την αγάπη. Η αγάπη δεν περιέχει τον σεβασμό. Όταν αποχώρησα από το σχήμα με τον Νότη Σφακιανάκη, μου κόστισε οικονομικά, ήμουν στριμωγμένη, αλλά σήμερα θα το ξαναέκανα. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι συμβαίνει πίσω από την κλειστή πόρτα ενός σπιτιού» περιέγραψε.

«Ήταν μια απόφαση που ούτε καν μπορούσα να την διαπραγματευτώ για κανέναν λόγο. Στη ζωή καλείσαι κάποια στιγμή να πάρεις θέση, δεν γίνεται να τα έχεις όλα. Πήρα θέση και δεν τη μετάνιωσα ποτέ. Εκτιμώ πάρα πολύ καλλιτεχνικά τον Νότη, τα τραγούδια που έχει πει είναι απίστευτα. Καλλιτεχνικά είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο στη δισκογραφία. Δεν μπορώ να σου πω ότι μου λείπει, στο τέλος της ημέρας κανείς δεν θα λείψει από κανέναν. Θέση θα έπαιρνα ξανά και θα ήταν ίδια. Ο καθένας είναι ελεύθερος να τοποθετηθεί όπως θέλει, αλλά δεν θα μπορούσα να συνεργαστώ, ήταν μεγάλη η αντιπαράθεση που είχαμε» απάντησε η Δέσποινα Βανδή.

Η Δέσποινα Βανδή και ο Νότης Σφακιανάκης είχαν προγραμματίσει το 2013 να συνεργαστούν σε ένα νυχτερινό σχήμα που αναμενόταν με μεγάλο ενδιαφέρον, όμως η συνεργασία αυτή τελικά διακόπηκε αιφνιδιαστικά όταν ο καλλιτέχνης προκάλεσε έντονες αντιδράσεις με δηλώσεις υπέρ της Χρυσής Αυγής, οι οποίες θεωρήθηκαν ακραίες από την τραγουδίστρια και το κοινό. Η Δέσποινα Βανδή ανακοίνωσε την αποχώρησή της από το σχήμα λίγες μέρες πριν την κυρίως εμφάνιση, λέγοντας ότι οι διαφωνίες στις αξίες και στις δηλώσεις του ήταν περισσότερες από αυτά που τους ενώνουν.

12:27 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

