Ουκρανία: Περίπου 1.700 πολυκατοικίες στο Κίεβο παραμένουν χωρίς θέρμανση έπειτα από ρωσικό πλήγμα

  • Περίπου 1.700 πολυκατοικίες στο Κίεβο παραμένουν χωρίς θέρμανση μετά από ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, αν και συνεργεία εργάζονται για την αποκατάσταση της παροχής σε χιλιάδες κτίρια.
  • Η Ρωσία εξαπέλυσε μεγάλη επίθεση στο ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας χθες, αφήνοντας περίπου 1,2 εκατ. ακίνητα χωρίς ρεύμα εν μέσω πολικών θερμοκρασιών. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι «οι βασικοί στόχοι της Ρωσίας αυτή τη στιγμή είναι ο ενεργειακός μας τομέας, κρίσιμης σημασίας υποδομές και κτίρια με διαμερίσματα».
  • Μόνο αυτή την εβδομάδα, η Ρωσία εξαπέλυσε πάνω από 1.700 επιθέσεις με drones, περισσότερες από 1.380 κατευθυνόμενες βόμβες και 69 πυραύλους κατά της Ουκρανίας, σύμφωνα με τον πρόεδρο Ζελένσκι. Ο Ουκρανός πρόεδρος, από τη Λιθουανία, κάλεσε σε ενίσχυση της χώρας του, τονίζοντας ότι «όλοι πρέπει να καταλάβουν ξεκάθαρα την απειλή που έρχεται από τη Ρωσία».
Περίπου 1.700 πολυκατοικίες στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, παραμένουν χωρίς θέρμανση ύστερα από ρωσική επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, δήλωσε σήμερα ο δήμαρχος της πόλης Βιτάλι Κλίτσκο.

Η Μόσχα έχει εντείνει τους βομβαρδισμούς στο ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας από πότε που εισέβαλε στη χώρα το 2022.

Η Ρωσία εξαπέλυσε μεγάλη επίθεση στο ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας χθες, με εκρήξεις να συνταράσσουν το Κίεβο στη διάρκεια της νύχτας, αφήνοντας περίπου 1,2 εκατ. ακίνητα χωρίς ρεύμα σε όλη τη χώρα, τη στιγμή που επικρατούν πολικές θερμοκρασίες.

«Οι βασικοί στόχοι της Ρωσίας αυτή τη στιγμή είναι ο ενεργειακός μας τομέας, κρίσιμης σημασίας υποδομές και κτίρια με διαμερίσματα», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ανάρτηση στο Χ.

Μόνο αυτή την εβδομάδα, δήλωσε ο Ζελένσκι, η Ρωσία εξαπέλυσε πάνω από 1.700 επιθέσεις με drones, περισσότερες από 1.380 κατευθυνόμενες βόμβες και 69 πυραύλους κατά της Ουκρανίας.

Κάθε μαζική επίθεση της Ρωσίας μπορεί να έχει καταστροφικό αντίκτυπο, δήλωσε ο Ζελένσκι, που σήμερα επισκέφθηκε τη Λιθουανία.

«Συνεργαζόμαστε με κάθε ηγέτη για να ενισχύσουμε την Ουκρανία. Όλοι πρέπει να καταλάβουν ξεκάθαρα την απειλή που έρχεται από τη Ρωσία», δήλωσε.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ολέξι Κουλέμπα δήλωσε χθες ότι πάνω από 3.200 κτίρια στο Κίεβο ήταν χωρίς θέρμανση αργά το βράδυ, συγκριτικά με 6.000 το πρωί της ίδιας ημέρας.

«Από χθες το βράδυ, συνεργεία υπηρεσιών κοινής ωφελείας και ενεργειακές εταιρίες έχουν αποκαταστήσει την παροχή της θέρμανσης σε πάνω από 1.600 κτίρια. Συνεχίζουν να εργάζονται για να αποκαταστήσουν τις υπηρεσίες στα σπίτια κατοίκων του Κιέβου», δήλωσε ο Κλίτσκο μέσω Telegram.

Πηγή: Reuters, ΑΠΕ

