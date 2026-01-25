Επίθεση ανηλίκων σε 13χρονο στον Άλιμο: Όσα περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας – «Ένα παιδί φώναξε βοήθεια»

Άγριος ξυλοδαρμός εις βάρος 13χρονου από ανήλικους στον Άλιμο. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στις 19.15 σε παρκάκι στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 13χρονος συνομιλούσε με έναν φίλο του όταν τους πλησίασε η δεκαμελής ομάδα. Τότε ένας από τους δέκα αρχίζει να τον χτυπά με γροθιές και το παιδί πέφτει στο έδαφος. Οι υπόλοιποι, εννέα – δέκα τον αριθμό, αρχίζουν να τον κλωτσούν αλλά και να του ρίχνουν μπουνιές.

Το παιδάκι γλίτωσε από τα χειρότερα ένας περαστικός, ο οποίος είδε το σκηνικό και άρχιζε να φωνάζει, “τι κάνετε εκεί, φωνάζω τώρα την αστυνομία”.

Στο άκουσμα της φράσης οι ανήλικοι ξεκίνησαν να τρέχουν και εξαφανίστηκαν. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για προσωπικές διαφορές του θύματος με κάποιον ή κάποιους από την ομάδα των δραστών.

Το παιδί βρίσκεται στο νοσοκομείο και αστυνομικοί έλαβαν κατάθεση.

Τι είπε αυτόπτης μάρτυρας

Αυτόπτης μάρτυρας μίλησε στο Star και ανέφερε σχετικά με το συμβάν: “Ξαφνικά χθες αυτή την ώρα, ακούω κάτι φωνές, τρεχαλητά και τα λοιπά, μπαίνουν από τη μια πόρτα, βγαίνουν από την άλλη και ακούω κάτι φωνές και λένε, αστυνομία, αστυνομία, τι γίνεται; Βοήθεια φώναξε κάποιο παιδί και εξαφανίστηκαν, φύγανε”.