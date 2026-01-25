Επίθεση ανηλίκων σε 13χρονο στον Άλιμο: Όσα περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας – «Ένα παιδί φώναξε βοήθεια»

Σύνοψη από το

  • Άγριος ξυλοδαρμός 13χρονου από ομάδα ανηλίκων σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής σε παρκάκι στον Άλιμο.
  • Ο 13χρονος δέχθηκε επίθεση από δεκαμελή ομάδα, με έναν να τον χτυπά με γροθιές και τους υπόλοιπους να τον κλωτσούν. Ένας περαστικός επενέβη φωνάζοντας «τι κάνετε εκεί, φωνάζω τώρα την αστυνομία», με τους ανήλικους να τρέπουν σε φυγή.
  • Το θύμα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, ενώ οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για προσωπικές διαφορές του με μέλη της ομάδας των δραστών.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

ΒΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΙ
Πηγή: unsplash.com

Άγριος ξυλοδαρμός εις βάρος 13χρονου από ανήλικους στον Άλιμο. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στις 19.15 σε παρκάκι στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 13χρονος συνομιλούσε με έναν φίλο του όταν τους πλησίασε η δεκαμελής ομάδα. Τότε ένας από τους δέκα αρχίζει να τον χτυπά με γροθιές και το παιδί πέφτει στο έδαφος. Οι υπόλοιποι, εννέα – δέκα τον αριθμό, αρχίζουν να τον κλωτσούν αλλά και να του ρίχνουν μπουνιές.

Το παιδάκι γλίτωσε από τα χειρότερα ένας περαστικός, ο οποίος είδε το σκηνικό και άρχιζε να φωνάζει, “τι κάνετε εκεί, φωνάζω τώρα την αστυνομία”.

Στο άκουσμα της φράσης οι ανήλικοι ξεκίνησαν να τρέχουν και εξαφανίστηκαν. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για προσωπικές διαφορές του θύματος με κάποιον ή κάποιους από την ομάδα των δραστών.

Το παιδί βρίσκεται στο νοσοκομείο και αστυνομικοί έλαβαν κατάθεση.

Τι είπε αυτόπτης μάρτυρας

Αυτόπτης μάρτυρας μίλησε στο Star και ανέφερε σχετικά με το συμβάν: “Ξαφνικά χθες αυτή την ώρα, ακούω κάτι φωνές, τρεχαλητά και τα λοιπά, μπαίνουν από τη μια πόρτα, βγαίνουν από την άλλη και ακούω κάτι φωνές και λένε, αστυνομία, αστυνομία, τι γίνεται; Βοήθεια φώναξε κάποιο παιδί και εξαφανίστηκαν, φύγανε”.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ο Donald Trump εμφάνισε επικίνδυνο σημάδι και στο δεύτερο χέρι του – Τι συμβαίνει με την υγεία του;

Emilia Clarke: Πώς η πρωταγωνίστρια του Game of Thrones «έσπασε ένα πλευρό» σε ερωτική σκηνή με τρεις άντρες

Κυριακή με ανοιχτά καταστήματα σήμερα – Το ωράριο λειτουργίας και χρήσιμες συμβουλές για τις αγορές σας

Επίδομα παιδιού 2026: Σε ποια δόση αναμένεται να υπάρξουν αλλαγές

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
10:11 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Έγκλημα στη Γλυφάδα: Τα πρώτα λόγια του 46χρονου – Απείλησε να σκοτώσει και τα αδέλφια του

Συγκλονιστικές είναι οι πληροφορίες για την πατροκτονία στην Γλυφάδα.  Σύμφωνα με πληροφορίες,...
10:04 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Θρήνος στην Πάτρα: 19χρονος και 17χρονη τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος

Μία 17χρονη και ένας 19χρονος είναι τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος που έγινε το βράδυ του...
09:29 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Δορυφόροι και Κτηματολόγιο στην υπηρεσία του αγρότη: Πώς θωρακίζονται οι πραγματικές καλλιέργειες – Νέος ψηφιακός χάρτης

Η πιο ουσιαστική μεταρρύθμιση των τελευταίων δεκαετιών στον τρόπο με τον οποίο ελέγχονται και ...
09:18 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Εξαφάνιση 16χρονης Λόρας: Πιθανότερο το σενάριο να έχει φύγει στο εξωτερικό

Έχουν περάσει 17 ημέρες από τότε που χάθηκαν τα ίχνη της 16χρονης Λόρας στην Πάτρα και η αστυν...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι