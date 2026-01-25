Ξάνθη: Επεισοδιακή καταδίωξη με τραυματία αστυνομικό – Οδηγούσαν κλεμμένη μηχανή

Σύνοψη από το

  • Καταδίωξη στην Ξάνθη: Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ επιχείρησαν να ελέγξουν μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδα, αλλά ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα επιχειρώντας να διαφύγει.
  • Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, η μοτοσικλέτα έπεσε πάνω σε αστυνομικό της ΔΙΑΣ, ο οποίος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
  • Ο οδηγός και ο συνεπιβάτης συνελήφθησαν μετά από αναζητήσεις, ενώ διαπιστώθηκε ότι η μοτοσικλέτα είχε δηλωθεί ως κλεμμένη. Οι δύο συλληφθέντες είναι αλλοδαποί, υπήκοοι Αλβανίας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

αστυνομία

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ στην Ξάνθη έκαναν σήμα για να ελέγξουν μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν δύο άτομα. Η μοτοσικλέτα δεν έφερε πινακίδα κυκλοφορίας και ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε στο σήμα των αστυνομικών αλλά αντίθετα ανέπτυξε ταχύτητα επιχειρώντας να διαφύγει.

Ακολούθησε καταδίωξη στους δρόμους της πόλης, κατά τη διάρκεια της οποίας η μοτοσικλέτα μπήκε σε μονόδρομο και έπεσε πάνω σε αστυνομικό της ΔΙΑΣ, ο οποίος είχε σταματήσει προκειμένου να τους να ακινητοποιηθούν.

Ο αστυνομικός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας, σύμφωνα με το xanthinews.gr.

Ο οδηγός της μοτοσικλέτας ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη, ενώ ο συνεπιβάτης τράπηκε σε φυγή με τα πόδια. Ακολούθησαν αναζητήσεις και τελικά εντοπίστηκε και συνελήφθη στην περιοχή των ΚΤΕΛ.

Όπως προέκυψε από τον έλεγχο, η μοτοσικλέτα είχε δηλωθεί ως κλεμμένη. Οι δύο συλληφθέντες είναι αλλοδαποί, υπήκοοι Αλβανίας.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Emilia Clarke: Πώς η πρωταγωνίστρια του Game of Thrones «έσπασε ένα πλευρό» σε ερωτική σκηνή με τρεις άντρες

Φραγμένες αρτηρίες: Καρδιολόγος προειδοποιεί ότι αυτή είναι η χειρότερη τροφή

Επίδομα παιδιού 2026: Σε ποια δόση αναμένεται να υπάρξουν αλλαγές

Φορολογικές δηλώσεις: Για ποιους θα είναι ελαφρύτερο το φετινό εκκαθαριστικό – Ποιοι και πόσα κερδίζουν από τη μείωση των τ...

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
09:29 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Δορυφόροι και Κτηματολόγιο στην υπηρεσία του αγρότη: Πώς θωρακίζονται οι πραγματικές καλλιέργειες – Νέος ψηφιακός χάρτης

Η πιο ουσιαστική μεταρρύθμιση των τελευταίων δεκαετιών στον τρόπο με τον οποίο ελέγχονται και ...
09:18 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Εξαφάνιση 16χρονης Λόρας: Πιθανότερο το σενάριο να έχει φύγει στο εξωτερικό

Έχουν περάσει 17 ημέρες από τότε που χάθηκαν τα ίχνη της 16χρονης Λόρας στην Πάτρα και η αστυν...
08:53 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Άγρια δολοφονία στη Γλυφάδα: Άνδρας βρέθηκε νεκρός σε πορτ μπαγκάζ – Συνελήφθη ο γιος του, είχε σκοτώσει τη μητέρα του το 2014

Άγρια δολοφονία στη Γλυφάδα. Ένας ηλικιωμένος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε πορτ μπαγκάζ αυτοκι...
08:24 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Σέρρες: Τα σχόλια της καθηγήτριας στα social media που προκαλούν ερωτήματα – Τι υποστήριξε η φιλόλογος που έλυσε τον 13χρονο

Νέες πληροφορίες βγαίνουν στο φως για την καθηγήτρια και διευθύντρια του σχολείου στις Σέρρες,...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι