Μαρία Κίτσου: Το ντουέτο με την Άννα Βίσση

Στο νυχτερινό κέντρο, όπου εμφανίζεται η Άννα Βίσση, διασκέδασε η Μαρία Κίτσου.
Η ηθοποιός μάλιστα δημοσίευσε στους λογαριασμούς που διατηρεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο από τη βραδιά.
Η τραγουδίστρια ενώ βρίσκεται πάνω στη σκηνή, φαίνεται να σκύβει προς το μέρος της για να τραγουδήσουν μαζί το κομμάτι «Όσο έχω φωνή». Αφού ερμηνεύουν μαζί το τραγούδι, η Άννα Βίσση τείνει το μικρόφωνο προς την ηθοποιό για να συνεχίσει μόνη της.
Από όποια πλευρά και να το δεις..χωρίς λόγια… pic.twitter.com/PcYuxkiSZP
— Maria Kitsou official (@MariaKitsou15) January 24, 2026
Χωρίς λόγια… pic.twitter.com/1sf47X41CN
— Maria Kitsou official (@MariaKitsou15) January 24, 2026