Άννα Βίσση: Εγώ ήμουν… ψώνιο από 5 ετών

Δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες έκανε η Άννα Βίσση, στο πλαίσιο εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ (12/1) σε μεγάλο πολυκατάστημα στο κέντρο της Αθήνας.

«Το νέο μου τραγούδι είναι αφιερωμένο σε κάθε άνθρωπο που νιώθει ξεχωριστός. Η ευχή μου για καλή χρονιά είναι όλοι να έχουμε περισσότερη αυτοπεποίθηση. Εγώ ήμουν… ψώνιο από 5 χρονών», είπε αρχικά η Άννα Βίσση.

«Η ανάρτηση που έκανα ήταν από τον χώρο που θα μεταφερθώ τον χειμώνα. Είναι μεγάλη μου χαρά, γιατί θα αναβιωθεί ο χώρος, θα αλλάξει τελείως. Δεν μπορώ να γίνω διαφορετική, η Άννα Βίσση είμαι», σημειώνει η τραγουδίστρια.

«Μου άρεσε που ο Γιώργος Καπουτζίδης έγραψε στο reunion του “Παρά Πέντε” ότι η Βίσση είναι για πάντα. Θα τραγουδάω όσο έχω φωνή και μπορώ», παραδέχεται κλείνοντας η Άννα Βίσση.