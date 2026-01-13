Άννα Βίσση: Εγώ ήμουν… ψώνιο από 5 ετών

  • Η Άννα Βίσση μίλησε για τον νέο επιχειρηματικό χώρο στον οποίο θα μεταφερθεί από την επόμενη σεζόν, εκφράζοντας τη χαρά της για την ανανέωση του χώρου τον χειμώνα.
  • Η τραγουδίστρια σχολίασε και την αναφορά του Γιώργου Καπουτζίδη στο reunion του «Παρά Πέντε», δηλώνοντας: «Μου άρεσε που ο Γιώργος Καπουτζίδης έγραψε… ότι η Βίσση είναι για πάντα».
  • Αναφερόμενη στο νέο της τραγούδι και την αυτοπεποίθηση, η Άννα Βίσση δήλωσε χαρακτηριστικά: «Εγώ ήμουν… ψώνιο από 5 χρονών».
Η Άννα Βίσση στο Καλλιμάρμαρο

Δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες έκανε η Άννα Βίσση, στο πλαίσιο εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ (12/1) σε μεγάλο πολυκατάστημα στο κέντρο της Αθήνας.

«Το νέο μου τραγούδι είναι αφιερωμένο σε κάθε άνθρωπο που νιώθει ξεχωριστός. Η ευχή μου για καλή χρονιά είναι όλοι να έχουμε περισσότερη αυτοπεποίθηση. Εγώ ήμουν… ψώνιο από 5 χρονών», είπε αρχικά η Άννα Βίσση.

«Η ανάρτηση που έκανα ήταν από τον χώρο που θα μεταφερθώ τον χειμώνα. Είναι μεγάλη μου χαρά, γιατί θα αναβιωθεί ο χώρος, θα αλλάξει τελείως. Δεν μπορώ να γίνω διαφορετική, η Άννα Βίσση είμαι», σημειώνει η τραγουδίστρια.

«Μου άρεσε που ο Γιώργος Καπουτζίδης έγραψε στο reunion του “Παρά Πέντε” ότι η Βίσση είναι για πάντα. Θα τραγουδάω όσο έχω φωνή και μπορώ», παραδέχεται κλείνοντας η Άννα Βίσση.

 

