«Ηλέκτρα»: Ο Παύλος, η Δανάη και ο Μίμης αναζητούν το μωρό της Νεφέλης

Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στα νέα επεισόδια της συναρπαστικής ερωτικής δραματικής σειράς εποχής «Ηλέκτρα», τα οποία μεταδίδονται από τη Δευτέρα 26 έως και την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026, στις 19:00.

Η Ηλέκτρα συναντιέται με την Ισμήνη και μαθαίνει για το παρελθόν του Νικήτα

Ο Μίμης, στην Αθήνα, βρίσκει τον Παύλο και του εκμυστηρεύεται τις ανησυχίες του για το μωρό της Νεφέλης. Ένας χρόνος πέρασε από τον θάνατο του Σωτήρη. Η Ηλέκτρα επισκέπτεται τις κόρες της και η Νεφέλη, διαλυμένη, την πετάει έξω από το σπίτι. Ο Πέτρος συναντά τον πραγματικό του πατέρα. Τον Βρεττό. Θα καταφέρουν να αποδεχθούν ο ένας τον άλλον; Η Νεφέλη, φορτισμένη από το μνημόσυνο του δικού της πατέρα, συναντά, μεθυσμένη, την Ηλέκτρα, στο μαγαζί της Ζωής. Μπροστά στα μάτια όλων, μάνα και κόρη, θα εκτεθούν ακόμη μια φορά.

Ο Νικήτας βυθίζεται στο παρελθόν του. Εκείνο με τη Βασιλική. Τότε που εκείνη, δεν είχε ακόμα εξαφανιστεί. Ο Κωνσταντής με τον Χάρη επιστρέφουν στην Αρσινόη μαζί με την Αγνή. Ο Παύλος, μαζί με τον Μίμη, φτάνουν στο νεκροταφείο, που είναι θαμμένη η κόρη του. Με ένα φακό κι ένα φτυάρι, προσπαθούν, μες στο σκοτάδι, να βγάλουν την αλήθεια στο φως. Η Ηλέκτρα, αποφασίζει να δώσει μια συνέντευξη και να πει την αλήθεια της. Για χάρη της Νεφέλης. O Παύλος και η Δανάη, με την πολύτιμη βοήθεια του Μίμη, είναι αποφασισμένοι να ξεσκεπάσουν την κλινική και να βρουν το μωρό της Νεφέλης. Η Φιόνα συνεχίζει την κομπίνα με τα πλοία του Αλεβιζάτου.

Κι ενώ ο Χάρης με την Αγνή, βάζουν σε εφαρμογή το σχέδιο για να παγιδεύσουν την Καρτάλη, αγνοούν πως ο Νικόλας έχει τα δικά του σχέδια… H τηλεοπτική συνέντευξη που δίνει η Ηλέκτρα προβάλλεται με τέτοιο τρόπο ώστε η ενοχή να πέσει στην Νεφέλη. Μια ακόμα αναμέτρηση ανάμεσα σε μάνα και κόρη, που όμως αυτή τη φορά θα μπλέξει και τον Νικήτα. Η Ηλέκτρα συναντιέται με την Ισμήνη και μαθαίνει για το παρελθόν του Νικήτα. Προσπαθεί να κρατήσει την ψυχραιμία της και να μείνει πιστή στην υπόσχεσή της, να αντικρίζει πάντα την αλήθεια κατάματα. Αλλά αυτά που μαθαίνει για τη Βασιλική, τη συνταράσσουν. Όμως, τίποτα δεν ξεπερνά την ταραχή της Νεφέλης, όταν βλέπει μπροστά της τον Παύλο. Τα νέα που της φέρνει, τη ρίχνουν σε μεγαλύτερο σκοτάδι…

Αναλυτικά όσα θα δούμε στα επόμενα επεισόδια

Δευτέρα 26 Ιανουαρίου – Επεισόδιο 71ο

Ο Πέτρος αποφασίζει να αναμετρηθεί με την Φιόνα και της αποκαλύπτει ότι γνωρίζει το μυστικό της. Ξέρει ότι είναι γιος του Βρεττού. Εκείνη παλεύει να σώσει ό,τι μπορεί από την κλονισμένη εμπιστοσύνη του. Ο Μίμης, στην Αθήνα, βρίσκει τον Παύλο και του εκμυστηρεύεται τις ανησυχίες του για το μωρό της Νεφέλης, όσο ο Βασίλης προσπαθεί να σώσει τον γάμο του με την Ουρανία. Οι ενοχές της Ουρανίας όμως, δεν την αφήνουν ήσυχη.

Μια έκπληξη περιμένει τον Νικόλα, όταν τον επισκέπτεται ο Νικήτας με ένα ξεχωριστό δώρο. Τι πρόταση θα του κάνει άραγε; Πώς θα ξεκλειδώσουν όλες τις πόρτες του σκοτεινού μυαλού του; Ένας χρόνος πέρασε από τον θάνατο του Σωτήρη. Η Ηλέκτρα επισκέπτεται τις κόρες της και η Νεφέλη, διαλυμένη, την πετάει έξω από το σπίτι. Ένα ψέμα ακόμη… «Σ’ αγάπησε περισσότερο από μένα…». Στο μνημόσυνο είναι όλοι βλοσυροί. Ο Χάρης, ο Κωνσταντής, και η Αγνή πλησιάζουν στην Αρσινόη και ο Πέτρος φεύγει για να συναντήσει κάποιον, που για καιρό απέφευγε.

Τρίτη 27 Ιανουαρίου – Επεισόδιο 72ο

Φαντάσματα και ψευδαισθήσεις. Μνημόσυνα και σκαμμένοι τάφοι. Τίποτα δε μένει θαμμένο για πάντα -ούτε τα ψέματα, ούτε και οι ενοχές. Ο Πέτρος συναντά τον πραγματικό του πατέρα. Τον Βρεττό. Θα καταφέρουν να αποδεχθούν ο ένας τον άλλον; Να βρουν τι τους ενώνει; Η Νεφέλη, φορτισμένη από το μνημόσυνο του δικού της πατέρα, συναντά, μεθυσμένη, την Ηλέκτρα, στο μαγαζί της Ζωής. Μπροστά στα μάτια όλων, μάνα και κόρη, θα εκτεθούν ακόμη μια φορά. Ο Τέλης πώς βρίσκεται ακριβώς ανάμεσά τους; Ο Νικήτας βυθίζεται στο παρελθόν του. Εκείνο με τη Βασιλική. Τότε που εκείνη, δεν είχε ακόμα εξαφανιστεί. Τότε που της έλεγε πως δε θα χωρίσουν ποτέ.

Ο Νικόλας προσπαθεί να τα βρει με την κόρη του. Τη διαβεβαιώνει πως ο Γιαννάτος τον βοηθά πολύ με τις μεθόδους του. Αλλά δεν την πείθει. Η Ηλέκτρα, παίρνει απόφαση να δώσει μια συνέντευξη για το βιβλίο της, αλλά να μιλήσει μόνο για τη Νεφέλη. Ο Κωνσταντής με τον Χάρη επιστρέφουν στην Αρσινόη μαζί με την Αγνή. Ο Πέτρος αντιλαμβάνεται ότι δεν του ‘χουν πει ψέματα μόνο η Φιόνα και ο Βρεττός, αλλά, κι η ίδια του η γυναίκα. Ο Παύλος, μαζί με τον Μίμη, φτάνουν στο νεκροταφείο, που είναι θαμμένη η κόρη του. Με ένα φακό κι ένα φτυάρι, προσπαθούν, μες στο σκοτάδι, να βγάλουν την αλήθεια στο φως. Θα τα καταφέρουν;

Τετάρτη 28 Ιανουαρίου – Επεισόδιο 73ο

Η Ηλέκτρα, αποφασίζει να δώσει μια συνέντευξη και να πει την αλήθεια της. Για χάρη της Νεφέλης. Μόνο που η αλήθεια στα χέρια του λάθος ανθρώπου μπορεί να κάνει μεγαλύτερο κακό παρά καλό. Θα μπορέσουν όσα θα πει να βοηθήσουν την κόρη της… ή θα την καταστρέψουν δια παντός; Κι ενώ εκείνη προσπαθεί να ξεκαθαρίσει τα πράγματα, όλο το υπόλοιπο νησί κινείται εν κρυπτώ και παραβύστω: ο Παύλος και η Δανάη, με την πολύτιμη βοήθεια του Μίμη, είναι αποφασισμένοι να ξεσκεπάσουν την κλινική και να βρουν το μωρό της Νεφέλης. Το σχέδιο αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας η Δανάη… αγνοώντας όμως το πραγματικό μέγεθος του κινδύνου.

Η Φιόνα συνεχίζει την κομπίνα με τα πλοία του Αλεβιζάτου, η Ουρανία όμως αρχίζει και υποψιάζεται όλο και περισσότερο πως κάτι δεν πάει καλά… και δεν είναι η μόνη. Κι ενώ ο Χάρης με την Αγνή, βάζουν σε εφαρμογή το σχέδιο για να παγιδεύσουν την Καρτάλη, αγνοούν πως ο Νικόλας έχει τα δικά του σχέδια… Στο επίκεντρο των οποίων, βρίσκεται η Ναταλί… Τι θα της αποκαλύψει για να δώσει το τελειωτικό χτύπημα στη Φιόνα;

Πέμπτη 29 Ιανουαρίου – Επεισόδιο 74ο

Ο Χάρης, έξω από το σπίτι της Φιόνας, παρακολουθεί με ακουστικά, την συνομιλία της με την Αγνή. Θα μπορέσει να την παγιδεύσει ή θα την κάνει ακόμα πιο καχύποπτη με όλους; Να παγιδεύσει προσπαθεί και η Δανάη, τον Περικλή και την Βέτα. Παριστάνοντας την έγκυο που θέλει να πουλήσει το παιδί της. Τι θα καταφέρει; Κι ενώ η Δανάη βρίσκεται με τον Παύλο στην Αθήνα, στην Αρσινόη η ένταση στην οικογένεια συνεχίζεται. Αφορμή γίνεται η τηλεοπτική συνέντευξη που δίνει η Ηλέκτρα, η οποία προβάλλεται με τέτοιο τρόπο ώστε η ενοχή να πέσει στην Νεφέλη.

Μια ακόμα αναμέτρηση ανάμεσα σε μάνα και κόρη, που όμως αυτή τη φορά θα μπλέξει και τον Νικήτα. Η ρήξη στη σχέση του με την Ηλέκτρα είναι αναπόφευκτη μετά τις αλήθειες που θα ξεστομίσει η Νεφέλη. Ο Νικόλας καλεί τον Χάρη κι ακούει τη φωνή της Αγνής. Πώς θα αντιδράσει; Κι ενώ η Ηλέκτρα προσπαθεί να μαζέψει τα κομμάτια της δέχεται μια επίσκεψη από την Ισμήνη. «Ήρθα για να σε προειδοποιήσω… για να μην εξαφανιστείς κι εσύ, σαν τη Βασιλική» θα της πει.

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου – Επεισόδιο 75ο

Η Ηλέκτρα συναντιέται με την Ισμήνη και μαθαίνει για το παρελθόν του Νικήτα. Προσπαθεί να κρατήσει την ψυχραιμία της και να μείνει πιστή στην υπόσχεσή της, να αντικρίζει πάντα την αλήθεια κατάματα. Αλλά αυτά που μαθαίνει για τη Βασιλική, τη συνταράσσουν. Όμως, τίποτα δεν ξεπερνά την ταραχή της Νεφέλης, όταν βλέπει μπροστά της τον Παύλο. Τα νέα που της φέρνει, τη ρίχνουν σε μεγαλύτερο σκοτάδι. Το παιδί της μπορεί να είναι ζωντανό και να μεγαλώνει με άλλη μάνα.

Θα συμφωνήσει άραγε η Νεφέλη στο σχέδιο που ετοιμάζουν ο Μπόγρης με την Δανάη; Ποια είναι η παγίδα, που προσπαθεί να αποφύγει η Φιόνα; Αναστατωμένη και μπερδεμένη παλεύει να λύσει τους γρίφους, πριν την προλάβει η αλήθεια, ενώ η Ουρανία τρέχει να σταματήσει την αδερφή της από το να φύγει στην Θεσσαλονίκη. Ο Νικήτας ανακαλύπτει ότι η Αγνή βρίσκεται στη χωροφυλακή και, όταν το μαθαίνει ο Νικόλας, αποφασίζει να την αντικρίσει. «Άνοιξε το κελί και βγάλ’ την, αλλιώς θα τινάξω τα μυαλά μου στον αέρα! Τώρα!»… λέει στον Χάρη με το όπλο κολλημένο στον κρόταφο του.

Σενάριο: Μαντώ Αρβανίτη, Θωμάς Τσαμπάνης

Σκηνοθεσία: Βίκυ Μανώλη

Σκηνοθέτες: Θανάσης Ιατρίδης, Λίνος Χριστοδούλου

Διεύθυνση φωτογραφίας: Γιάννης Μάνος, Αντώνης Κουνέλας

Ενδυματολόγος: Έλενα Παύλου

Σκηνογράφος: Κική Πίττα

Οργάνωση παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση παραγωγής: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Παραγωγή: ΕΡΤ