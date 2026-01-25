Σαν σήμερα 25 Ιανουαρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Γεγονότα
- 1836: Θεμελιώνεται το κτίριο των Ανακτόρων στο λόφο της Mπουμπουνίστρας, σε σχέδια του αρχιτέκτονα Φρειδερίκου Γκέρτνερ. Πρόκειται για το σημερινό κτίριο της Βουλής.
- 1847: Σοβαρό επεισόδιο ανάμεσα στον Όθωνα και στον πρεσβευτή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, Κωστάκη Μουσούρο Μπέη. (Μουσουρικά)
- 1858: Το γαμήλιο εμβατήριο του Φέλιξ Μέντελσον ακούγεται για πρώτη φορά στο γάμο της πριγκίπισσας της Αγγλίας Βικτόριας και του πρίγκιπα της Πρωσίας.
- 1919: Ιδρύεται η Κοινωνία των Εθνών, πρόδρομος του ΟΗΕ.
- 1935: Ο ποιητής Ανδρέας Εμπειρίκος δίνει μία ιστορικά σημαντική διάλεξη «Περί σουρεαλισμού» στη Λέσχη Καλλιτεχνών, εισάγοντας ουσιαστικά τον υπερρεαλισμό στον ελληνικό χώρο.
- 1962: Παραιτείται ο νέος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιάκωβος Βαβανάτσος, σε βάρος του οποίου υπήρξαν φήμες για διαβλητή ηθική συμπεριφορά.
- 2013: «Εθνικό μας νόμισμα είναι το ευρώ», δηλώνει από τις Ηνωμένες Πολιτείες ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας.
- 2015: Μεγάλη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα. Συγκεντρώνει το 36,34% των ψήφων και 149 έδρες. Δεν καταφέρνει, όμως, να κατακτήσει την πολυπόθητη αυτοδυναμία.
Γεννήσεις
- 1783: Γουίλιαμ Κολγκέιτ, Άγγλος επιχειρηματίας, ιδρυτής της γνωστής εταιρίας ειδών ατομικής υγιεινής. (Θαν. 25/3/1857)
- 1925: Γιώργος Ζαμπέτας, Έλληνας λαϊκός συνθέτης και βιρτουόζος του μπουζουκιού. (Θαν. 10/3/1992)
- 1942: Εουσέμπιο (ντα Σίλβα Φερέιρα), ποδοσφαιριστής από τη Μοζαμβίκη, που με τη φανέλα της Μπενφίκα και της Εθνικής Πορτογαλίας έγραψε χρυσές σελίδες στην ιστορία του αθλήματος. (Θαν. 5/1/2014).
- 1978: Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Ουκρανός ηθοποιός και πολιτικός
- 1979: Κατερίνα Παπουτσάκη, Ελληνίδα ηθοποιός
- 1984: Ρομπίνιο, Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής
Θάνατοι
- 1985: Ηλίας Ηλιού, ηγετική μορφή της ελληνικής Αριστεράς. (Γεν. 1904)
- 2004: Φάνι Μπλάνκερς – Κουν, Ολλανδή αθλήτρια του στίβου. Κατέκτησε 4 χρυσά μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1948 στο Λονδίνο και το 1999 αναδείχθηκε κορυφαία αθλήτρια του 20ου αιώνα σε δημοψήφισμα που διοργάνωση η Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου. (Γεν. 26/4/1918)
- 2011: Βασίλης Κωνσταντακόπουλος, Έλληνας μεγαλοεφοπλιστής και δημιουργός του τουριστικού θερέτρου Costa Navarino στη Μεσσηνία. (Γεν. 29/6/1935)
- 2013: Ειρήνη Κουμαριανού, Ελληνίδα ηθοποιός
- 2015: Ντέμης Ρούσσος, Έλληνας τραγουδιστής με διεθνή καριέρα, μέλος των Aphrodite’s Child. Το πραγματικό του όνομα ήταν Αρτέμιος Βεντούρης – Ρούσος. (Γεν. 15/6/1946)
- 2025: Αναστάσιος, Αρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας