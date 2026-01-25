Πίνακας του 1787 που είχε εξαφανιστεί, ανακαλύφθηκε κατά την πώληση σπιτιού

Πορτρέτο του Ρόμπερτ Μπερνς από τον Σερ Χένρι Ρέμπερν που είχε χαθεί βρέθηκε και εκτίθεται τώρα στις Εθνικές Πινακοθήκες της Σκωτίας στο Εδιμβούργο. Ο πίνακας ανακαλύφθηκε κατά την πώληση κατοικίας στο Λονδίνο πέρυσι.

Ο πιο διάσημος βάρδος της Σκωτίας, ο Ρόμπερτ Μπερνς (1759–1796), είναι ίσως περισσότερο γνωστός για τραγούδια όπως το «A Red, Red Rose» (1794) και το «Auld Lang Syne» (1788), τα οποία βασίστηκαν σε παραδοσιακές σκωτσέζικες μπαλάντες. Ενώ ζούσαν στον ίδιο δρόμο, ο Μπερνς φαίνεται να μην πόζαρε ποτέ για τον σύγχρονό του, τον Σκωτσέζο προσωπογράφο Σερ Χένρι Ρέμπερν (1756–1823).

Όπως έγινε γνωστό από επιστολές του ζωγράφου επτά χρόνια μετά τον θάνατό του Μπερνς, δημιούργησε ένα αντίγραφο πίνακα του 1787 που ζωγράφισε ο Αλεξάντερ Νάσμιθ.

Το αντίγραφο ανατέθηκε από τον εκδοτικό οίκο του Λονδίνου Cadell & Davies για να χρησιμοποιηθεί για μια νέα έκδοση των έργων του Μπερνς. Ο πίνακας, ωστόσο, εξαφανίστηκε.

Το έργο επανεμφανίστηκε κατά τη διάρκεια μιας εκκαθάρισης στην Αγγλία πέρυσι. Παραδόθηκε στον οίκο δημοπρασιών Wimbledon στο Λονδίνο και προσφέρθηκε με εκτιμώμενη τιμή πώλησης 300-500 αγγλικές λίρες. Μετά από εννέα λεπτά υποβολής προσφορών, πουλήθηκε στην τιμή των 68.000 αγγλικών λιρών (92.000 δολάρια) στον Γουίλιαμ Ζακς συλλέκτη έργων τέχνης με έδρα το Εδιμβούργο και διευθυντή της Βιβλιοθήκης και του Μουσείου Blackie House.

Μετά από αποκατάσταση, ο πίνακας μεταφέρθηκε στη Σκωτία, όπου οι ειδικοί επιβεβαίωσαν ότι είναι ένα πρωτότυπο έργο του Ρέμπερν.

Ο πίνακας κρέμεται τώρα δίπλα στο πορτρέτο του Νάσμιθ στις Εθνικές Πινακοθήκες της Σκωτίας εγκαίρως για τον εορτασμό των γενεθλίων του Μπερνς στη Σκωτία, σήμερα, 25 Ιανουαρίου.