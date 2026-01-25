Australian Open: Αποχώρησε ο Μένσικ, ο Τζόκοβιτς στους «8»

Σύνοψη από το

  • Ο Νόβακ Τζόκοβιτς προκρίθηκε χωρίς αγώνα στα προημιτελικά του Australian Open.
  • Ο αντίπαλός του, ο Τσέχος Γιάκουμπ Μένσικ, γνωστοποίησε την αποχώρησή του από τη διοργάνωση λόγω προβλήματος στους κοιλιακούς.
  • Η απόφαση ελήφθη μία ημέρα πριν την προγραμματισμένη αναμέτρηση, με τον Μένσικ να δηλώνει: «Πρέπει να αποσυρθώ από το Australian Open λόγω τραυματισμού σε κοιλιακό μυ που έχει επιδεινωθεί στους τελευταίους αγώνες».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Νόβακ Τζόκοβιτς

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς προκρίθηκε χωρίς να… ιδρώσει στα προημιτελικά του Australian Open. Και αυτό γιατί ο αντίπαλος του Σέρβου στον 4ο γύρο του φημισμένου τουρνουά γκραν σλαμ, ο Τσέχος Γιάκουμπ Μένσικ, γνωστοποίησε σήμερα (25/1) την αποχώρησή του από τη διοργάνωση, λόγω προβλήματος στους κοιλιακούς, μια ημέρα πριν την προγραμματισμένη αναμέτρησή τους στη Μελβούρνη.

«Αφού κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να συνεχίσουμε, πρέπει να αποσυρθώ από το Australian Open λόγω τραυματισμού σε κοιλιακό μυ που έχει επιδεινωθεί στους τελευταίους αγώνες» έγραψε ο 20χρονος Μένσικ στο Instagram και πρόσθεσε: «Τώρα είναι η ώρα να αναρρώσω σωστά».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Εγκέφαλος: Το Νο1 πράγμα για να τον ενισχύσετε, σύμφωνα με νευρολόγο

Τα αλλόκοτα μυστικά μακροζωίας μιας 101χρονης από την Κίνα: «Ξενυχτάω κάθε βράδυ και τσιμπολογάω λιχουδιές»

Έρχεται νέο «πακέτο» δράσεων για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια – Όλες οι λεπτομέρειες

«Διπλός» ΕΝΦΙΑ φέτος για τα κλειστά ακίνητα τραπεζών και servicers – Πού θα αξιοποιηθούν τα έσοδα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
04:15 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

ΠΑΕ Πανσερραϊκός: «Μαύρη σελίδα για το ελληνικό ποδόσφαιρο»

Τρομερά παράπονα από τη διαιτησία στην αναμέτρηση με την ΑΕΛ στο «AEL FC Arena», στο πλαίσιο τ...
02:48 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

ΠΑΟΚ: Οι παίκτες του «δικεφάλου του Βορρά» συνάντησαν τον Λούκα Μόντριτς στο Μιλάνο

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου αποφάσισε να δώσει διήμερο ρεπό στους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, μετά τη σημ...
23:41 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός 1-0: Βγαίνουν… στον αφρό οι «βυσσινί»

Η ΑΕΛ Novibet έκανε το «δύο στα δύο» μέσα σε μία εβδομάδα και πήρε βαθιά ανάσα στη μάχη της πα...
23:14 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

NBA: Αναβλήθηκε το Τίμπεργουλβς – Γουόριορς, εξαιτίας της δολοφονίας πολίτη από ομοσπονδιακούς πράκτορες στη Μινεάπολη

Η δολοφονία ενός άνδρα από ομοσπονδιακούς πράκτορες στη Μινεάπολη το πρωί του Σαββάτου (24/1) ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι