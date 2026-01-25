Μαρούσι: Χτύπησε ηλικιωμένο που είχε αγκαλιά την την εγγονή του

  • Απαράδεκτη συμπεριφορά επέδειξε οδηγός στο Μαρούσι όταν χτύπησε έναν ηλικιωμένο, ο οποίος κρατούσε την εγγονή στην αγκαλιά του.
  • Το περιστατικό συνέβη σε διάβαση πεζών, με τον οδηγό να επιτίθεται φραστικά στον ηλικιωμένο, λέγοντάς του “βρε μ…α που πας με το παιδί αγκαλιά;”.
  • Ο δράστης χτύπησε τον ηλικιωμένο στον κρόταφο και στη συνέχεια έφυγε από το σημείο, με το θύμα να έχει καταθέσει μήνυση.
Απαράδεκτη συμπεριφορά επέδειξε οδηγός στο Μαρούσι όταν χτύπησε έναν ηλικιωμένο, ο οποίος κρατούσε την εγγονή στην αγκαλιά του.

Όλα έγιναν ενώ ο ηλικιωμένος προσπαθούσε να περάσει μία διάβαση κρατώντας την μόλις 14 μηνών εγγονή του στην αγκαλιά του, στη διασταύρωση των οδών Πίνδου και Άρεως. Τότε, ένας διερχόμενος οδηγός με το ΙΧ του, λίγο έλειψε να τους πατήσει.

Ο Γιώργος Τριανταφυλλόπουλος μίλησε για την επίθεση στο Star.

“Σταματάει, ανοίγει το παράθυρο και μου λέει βρε μ…α που πας με το παιδί αγκαλιά; Του χτυπάω το παράθυρο και του λέω μα δεν βλέπετε ότι υπάρχει διάβαση πεζών; Βγαίνει αυτός από το αυτοκίνητο με τη γροθιά του σηκωμένη, λέγοντάς μου ‘θα σου δείξω εγώ, θα σε…’, κάτι τέτοιο με έβριζε και ήρθε κατά πάνω μου, πήγαινα προς τα πίσω αυτός έσπρωχνε, έφτασα ως εδώ που ξεκίνησα, βλέπω ότι είναι αποφασισμένος και λέω ότι θα προστατεύσω το παιδί όσο γίνεται, το σφίγγω και γέρνω. Μου βρίσκει ακάλυπτο τον κρόταφο τον αριστερό και με το δεξί του χέρι…”.

Ο οδηγός μετά την απαράδεκτη πράξη του έφυγε από το σημείο, ενώ το θύμα της επίθεσης κατέθεσε μήνυση.

