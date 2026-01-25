Australian Open: Ο Τιέν απέκλεισε ξανά τον Μεντβέντεφ

Ο Λέρνερ Τιέν ξεπέρασε τη ρινορραγία που του παρουσιάστηκε στο πρώτο σετ, νίκησε τον Ντανιίλ Μεντβέντεφ με 6-4, 6-0, 6-3 και προκρίθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του στα προημιτελικά ενός τουρνουά γκραν σλαμ. Ο 20χρονος Αμερικανός δεν άφησε περιθώρια… αντίδρασης στον Ρώσο αντίπαλό του στον 4ο γύρο του Australian Open, σε ένα ματς που δεν θύμισε σε τίποτα την περυσινή αναμέτρηση των δύο αθλητών στη Μελβούρνη, στο πλαίσιο του 2ου γύρου, η οποία κρίθηκε στα πέντε σετ υπέρ του Τιέν και είχε διάρκεια σχεδόν πέντε ώρες.

Σήμερα ο νεαρός Αμερικανός κατέβαλε την αντίσταση του Μεντβέντεφ σε μια ώρα και 42 λεπτά, μολονότι χρειάστηκε να πάρει ιατρικό τάιμ άουτ, μόλις δέκα λεπτά μετά την έναρξη του αγώνα, καθώς είχε ανοίξει η μύτη του και έβαζε χαρτομάντηλα για να σταματήσει την αιμορραγία. Αυτή η εξέλιξη, όμως, δεν πτόησε καθόλου τον Τιέν, ο οποίος έγινε ο νεώτερος τενίστας που προκρίθηκε στα προημιτελικά του Australian Open μετά τον Νικ Κύργιο το 2015. Στον επόμενο γύρο ο Αμερικανός θα αναμετρηθεί με τον Γερμανό Αλεξάντερ Ζβέρεφ, ο οποίος επιβλήθηκε του Αργεντινού Φρανσίσκο Τσερούντολο με 6-2, 6-4, 6-4.

Στο μεταξύ, ο Αυστραλός Άλεξ ντε Μινόρ νίκησε τον Αλεξάντερ Μπούμπλικ από το Καζακστάν με 6-4, 6-1, 6-1 και προκρίθηκε για δεύτερη διαδοχική χρονιά στους «8» του Australian Open και συνολικά έβδομη σε τουρνουά γκραν σλαμ στην καριέρα του. Ο 26χρονος τενίστας, ο οποίος στοχεύει στο να γίνει ο πρώτος Αυστραλός που θα κατακτήσει το τρόπαιο στο φημισμένο τουρνουά της πατρίδας του μετά τον Μαρκ Έντμοντσον το 1976, έχει στη συνέχεια δύσκολο έργο, καθώς θα αντιμετωπίσει τον Κάρλος Αλκαράθ, ο οποίος είναι Νο 1 στην παγκόσμια κατάταξη. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Αυστραλός δεν έχει νικήσει ποτέ τον Ισπανό, με το σκορ στις μεταξύ τους αναμετρήσεις να είναι αυτή τη στιγμή στο 5-0.

Πηγή: ΑΠΕ