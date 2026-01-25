Australian Open: Ο Τιέν απέκλεισε ξανά τον Μεντβέντεφ

Σύνοψη από το

  • Ο Λέρνερ Τιέν ξεπέρασε τη ρινορραγία και απέκλεισε τον Ντανιίλ Μεντβέντεφ με 6-4, 6-0, 6-3, προκρινόμενος για πρώτη φορά στα προημιτελικά ενός γκραν σλαμ. Ο 20χρονος Αμερικανός δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον Ρώσο αντίπαλό του.
  • Ο Άλεξ ντε Μινόρ νίκησε τον Αλεξάντερ Μπούμπλικ με 6-4, 6-1, 6-1, εξασφαλίζοντας τη θέση του στους «8» του Australian Open για δεύτερη συνεχή χρονιά. Στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τον Κάρλος Αλκαράθ, Νο 1 στην παγκόσμια κατάταξη.
  • Ο Τιέν, ο οποίος έγινε ο νεώτερος τενίστας που προκρίθηκε στα προημιτελικά του Australian Open μετά τον Νικ Κύργιο το 2015, θα αναμετρηθεί στον επόμενο γύρο με τον Γερμανό Αλεξάντερ Ζβέρεφ.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Australian Open: Ο Τιέν απέκλεισε ξανά τον Μεντβέντεφ

Ο Λέρνερ Τιέν ξεπέρασε τη ρινορραγία που του παρουσιάστηκε στο πρώτο σετ, νίκησε τον Ντανιίλ Μεντβέντεφ με 6-4, 6-0, 6-3 και προκρίθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του στα προημιτελικά ενός τουρνουά γκραν σλαμ. Ο 20χρονος Αμερικανός δεν άφησε περιθώρια… αντίδρασης στον Ρώσο αντίπαλό του στον 4ο γύρο του Australian Open, σε ένα ματς που δεν θύμισε σε τίποτα την περυσινή αναμέτρηση των δύο αθλητών στη Μελβούρνη, στο πλαίσιο του 2ου γύρου, η οποία κρίθηκε στα πέντε σετ υπέρ του Τιέν και είχε διάρκεια σχεδόν πέντε ώρες.

Σήμερα ο νεαρός Αμερικανός κατέβαλε την αντίσταση του Μεντβέντεφ σε μια ώρα και 42 λεπτά, μολονότι χρειάστηκε να πάρει ιατρικό τάιμ άουτ, μόλις δέκα λεπτά μετά την έναρξη του αγώνα, καθώς είχε ανοίξει η μύτη του και έβαζε χαρτομάντηλα για να σταματήσει την αιμορραγία. Αυτή η εξέλιξη, όμως, δεν πτόησε καθόλου τον Τιέν, ο οποίος έγινε ο νεώτερος τενίστας που προκρίθηκε στα προημιτελικά του Australian Open μετά τον Νικ Κύργιο το 2015. Στον επόμενο γύρο ο Αμερικανός θα αναμετρηθεί με τον Γερμανό Αλεξάντερ Ζβέρεφ, ο οποίος επιβλήθηκε του Αργεντινού Φρανσίσκο Τσερούντολο με 6-2, 6-4, 6-4.

Στο μεταξύ, ο Αυστραλός Άλεξ ντε Μινόρ νίκησε τον Αλεξάντερ Μπούμπλικ από το Καζακστάν με 6-4, 6-1, 6-1 και προκρίθηκε για δεύτερη διαδοχική χρονιά στους «8» του Australian Open και συνολικά έβδομη σε τουρνουά γκραν σλαμ στην καριέρα του. Ο 26χρονος τενίστας, ο οποίος στοχεύει στο να γίνει ο πρώτος Αυστραλός που θα κατακτήσει το τρόπαιο στο φημισμένο τουρνουά της πατρίδας του μετά τον Μαρκ Έντμοντσον το 1976, έχει στη συνέχεια δύσκολο έργο, καθώς θα αντιμετωπίσει τον Κάρλος Αλκαράθ, ο οποίος είναι Νο 1 στην παγκόσμια κατάταξη. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Αυστραλός δεν έχει νικήσει ποτέ τον Ισπανό, με το σκορ στις μεταξύ τους αναμετρήσεις να είναι αυτή τη στιγμή στο 5-0.

Πηγή: ΑΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Εγκέφαλος: Το Νο1 πράγμα για να τον ενισχύσετε, σύμφωνα με νευρολόγο

Τα αλλόκοτα μυστικά μακροζωίας μιας 101χρονης από την Κίνα: «Ξενυχτάω κάθε βράδυ και τσιμπολογάω λιχουδιές»

Έρχεται νέο «πακέτο» δράσεων για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια – Όλες οι λεπτομέρειες

«Διπλός» ΕΝΦΙΑ φέτος για τα κλειστά ακίνητα τραπεζών και servicers – Πού θα αξιοποιηθούν τα έσοδα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
04:15 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

ΠΑΕ Πανσερραϊκός: «Μαύρη σελίδα για το ελληνικό ποδόσφαιρο»

Τρομερά παράπονα από τη διαιτησία στην αναμέτρηση με την ΑΕΛ στο «AEL FC Arena», στο πλαίσιο τ...
02:48 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

ΠΑΟΚ: Οι παίκτες του «δικεφάλου του Βορρά» συνάντησαν τον Λούκα Μόντριτς στο Μιλάνο

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου αποφάσισε να δώσει διήμερο ρεπό στους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, μετά τη σημ...
23:41 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός 1-0: Βγαίνουν… στον αφρό οι «βυσσινί»

Η ΑΕΛ Novibet έκανε το «δύο στα δύο» μέσα σε μία εβδομάδα και πήρε βαθιά ανάσα στη μάχη της πα...
23:14 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

NBA: Αναβλήθηκε το Τίμπεργουλβς – Γουόριορς, εξαιτίας της δολοφονίας πολίτη από ομοσπονδιακούς πράκτορες στη Μινεάπολη

Η δολοφονία ενός άνδρα από ομοσπονδιακούς πράκτορες στη Μινεάπολη το πρωί του Σαββάτου (24/1) ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι