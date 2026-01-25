Ο Δήμος Κύθνου δίνει μηνιαίο bonus 1.000 ευρώ για παιδίατρο στο νησί – Εξετάζεται να δοθεί ανάλογη ενίσχυση και σε εκπαιδευτικούς

Μηνιαίο bonus ύψους 1.000 ευρώ σε παιδίατρο που θα αποφασίσει να εργαστεί στο νησί, προσφέρει ο Δήμος Κύθνου με στόχο να προσελκύσει ιατρικό προσωπικό, καθώς η έλλειψη της συγκεκριμένης ειδικότητας αποτελεί σοβαρό πρόβλημα για τις οικογένειες που διαμένουν στην περιοχή. Το ίδιο ισχύει και για τους γενικούς γιατρούς.

Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο επιτακτική κατά την τουριστική περίοδο, όταν ο πληθυσμός του νησιού αυξάνεται σημαντικά. Οι τοπικές Αρχές επισημαίνουν την αναγκαιότητα της παρουσίας ενός παιδιάτρου, τόσο για την υγειονομική φροντίδα των μόνιμων κατοίκων όσο και για την ασφάλεια των επισκεπτών. Οι γονείς ανησυχούν για την υγεία των παιδιών τους και η έλλειψη ιατρικής υποστήριξης τους προκαλεί άγχος.

Με την προσφορά αυτή, οι τοπικές αρχές ελπίζουν να ενθαρρύνουν περισσότερους παιδιάτρους να εξετάσουν το ενδεχόμενο να μετακομίσουν στην Κύθνο, προσφέροντας έτσι καλύτερες υπηρεσίες στους κατοίκους και τους επισκέπτες.

Δείτε εδώ την προκήρυξη

Όπως είπε μιλώντας στην ΕΡΤ ο δήμαρχος Κύθνου, Σταμάτης Γαρδέρης, υπάρχει ήδη σχετικό ενδιαφέρον μετά την δημοσιοποίηση της πρωτοβουλίας, ενώ τόνισε ότι το νησί δεν είχε ποτέ παιδίατρο, ενώ κατά περιόδους -μόνο- είχε γενικό γιατρό. Περιγράφοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες που διαμένουν στην Κύθνο, σε περίπτωση που αρρωστήσει ένα παιδί, ανέφερε: «Πρέπει να περιμένουν πότε θα περάσει το καράβι για να πάει στην Αθήνα. Έχουμε μία παιδίατρο που έρχεται δύο φορές τον μήνα, αλλά δυστυχώς απευθυνόμαστε μόνο σε αγροτικούς γιατρούς». Ταυτόχρονα, υπογράμμισε ότι το πρόβλημα είναι πως τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια είναι αραιά, παρότι η Κύθνος βρίσκεται πολύ κοντά στην Αθήνα.

Δεν αποκλείεται να δοθεί ανάλογη ενίσχυση και σε εκπαιδευτικούς ως κίνητρο για να μεταβούν στο νησί, καθώς όπως είπε ο δήμαρχος εξετάζεται με τον νέο προϋπολογισμό να γίνει κάτι ανάλογο προκειμένου να προσελκύσουν στο νησί καθηγητές και δασκάλους.