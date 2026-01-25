Υπουργικό Συμβούλιο: Συνεδριάζει το πρωί της Δευτέρας – Τα θέματα που θα συζητηθούν

Υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, θα συνεδριάσει αύριο Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, το Υπουργικό Συμβούλιο στο Μέγαρο Μαξίμου.

Επίσης στις 18:00 ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση σχετικά με το πρόγραμμα «The Greek AI Accelerator», στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργανώνει η Endeavor Greece στο Ωδείο Αθηνών.

Τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι: