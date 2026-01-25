Κολοσσός – Ολυμπιακός 85-98: Δύσκολη νίκη για τους Ερυθρόλευκους στη Ρόδο – Τριπλ νταμπλ ο Ουόρντ, αποβλήθηκε ο Βεζένκοφ

Ο Ολυμπιακός διατήρησε το απόλυτο της συγκομιδής στην Greek Basketball League… Οι «ερυθρόλευκοι» επιβλήθηκαν δύσκολα του μαχητικού Κολοσσού στη Ρόδο με 98-85, στο πρώτο σημερινό παιχνίδι για την 16η αγωνιστική, και πανηγύρισαν το «15 στα 15» στο πρωτάθλημα, ενώ μετρούν πλέον 41 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια με τους «θαλασσί».

Ο Τάισον Ουόρντ, που πέτυχε τριπλ νταμπλ  με 18 πόντους, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ, ήταν ο κορυφαίος των ερυθρολεύκων, οι οποίοι «έχασαν» στη διάρκεια του ματς τον Σάσα Βεζένκοφ, που αποβλήθηκε με ντισκαλιφιέ, ενώ ο Ταϊρίκ Τζόουνς είχε ενοχλήσεις στο μηρό και δεν αγωνίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο.

Τα δεκάλεπτα: 16-27, 46-43, 63-77, 85-98.

Μπορεί ο Ολυμπιακός να προερχόταν από διπλή αγωνιστική υποχρέωση στη Euroleague και να παρατάχθηκε χωρίς πλέι μέικερ στη Ρόδο, καθώς οι Τόμας Γουόκαπ, Φρανκ Νιλικίνα και Μόντε Μόρις ήταν εκτός, ενώ ο νεοαποκτηθείς Κόρι Τζόσεφ αναμένεται το πρωί της Δευτέρας (26/1, 09:00) στην Αθήνα, ωστόσο προηγήθηκε 13-4 με κάρφωμα του Τζόουνς, 4:24 πριν τη λήξη της πρώτης περιόδου. Χάρη σε τρίποντο του Μακ, οι νησιώτες μείωσαν σε 17-14, 2:26 πριν το τέλος του δεκαλέπτου, ωστόσο οι Πειραιώτες «έκλεισαν» την περίοδο με σερί 8-0 και απέκτησαν διψήφιο προβάδισμα (27-16). Με γκολ-φάουλ του Πίτερς ο Ολυμπιακός προηγήθηκε 32-18, αλλά ο Κολοσσός «απάντησε» με σερί 10-0 και μείωσε 32-28, 6:20 πριν το ημίχρονο. Στη συνέχεια, μάλιστα, με τρίποντο του Ραντλ οι γηπεδούχοι πλησίασαν στον πόντο (37-36), 4:24 πριν το τέλος της δεύτερης περιόδου, με λέι απ του Καλαϊτζάκη ισοφάρισαν 41-41, 1:29 για το τέλος του δεκαλέπτου, ενώ «έκλεισαν» το α΄ μέρος μπροστά στο σκορ με 46-43, χάρη στο τρίποντο του Μακ λίγο πριν τη λήξη του χρόνου. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ταϊρίκ Τζόουνς ένιωσε ενοχλήσεις στον δεξιό μηρό και αποχώρησε για τα αποδυτήρια λίγο πριν το ημίχρονο, ενώ άργησε να επιστρέψει για την τρίτη περίοδο όπου γύρισε με δεμένο το ποδι, με αποτέλεσμα τη θέση του στην πεντάδα του Ολυμπιακού να πάρει ο Χολ.

Με καλάθι του Κολοβέρου, 5:44 πριν τη λήξη της τρίτης περιόδου, ο Κολοσσός μείωσε σε 58-57, ωστόσο στη συνέχεια ο Ολυμπιακός «απάντησε» με σερί 9-0 και ανέκτησε διψήφιο προβάδισμα (67-57), 2:56 πριν το τέλος της τρίτης περιόδου, ενώ επέστρεψε στο +14 μετά το 32-18, καθώς «έκλεισε» το δεκάλεπτο μπροστά στο σκορ με 77-63. Λίγο μετά την έναρξη της τελευταίας περιόδου «άναψαν τα αίματα» ανάμεσα σε Πετρόπουλο και Βεζένκοφ, με τον πρώτο να χρεώνεται αντιαθλητικό φάουλ, επειδή έσπρωξε τον Βούλγαρο φόργουορντ, και τον τελευταίο να προσπαθεί να «απαντήσει» ρίχνοντας γροθιά, με αποτέλεσμα να χρεωθεί αντιαθλητικό φάουλ και να αποβληθεί. Υπήρξε σύρραξη, ωστόσο τα πράγματα ηρέμησαν με την επέμβαση των ψυχραιμοτέρων, ενώ οι άνθρωποι του Ολυμπιακού κατέθεσαν ένσταση, επειδή δεν αποβλήθηκε και ο Πετρόπουλος. Πάντως, στη συνέχεια οι Πειραιώτες διατήρησαν ένα άνετο προβάδισμα και πανηγύρισαν τη νίκη με 98-85.

Διαιτητές: Τζιοπάνος, Μαρτινάκος, Πολάτογλου.

Οι συνθέσεις:

ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ (Άρης Λυκογιάννης): Γκούντγουιν 4, Ραντλ 26 (7), Καράμπελας 3 (1), Κολοβέρος 7, Μακ 22 (6), Πετρόπουλος, Νίκολς 6, Χρυσικόπουλος, Καλαϊτζάκης 2, Κουρουπάκης 5, Γκαλβανίνι 4, Εϊκιν 6.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Γουόρντ 18 (1), Λαρεντζάκης 4, Βεζένκοφ 23 (1), Παπανικολάου 1, Ντόρσεϊ 15 (3), Πίτερς 10 (1), Χολ 18, Τζόουνς 6, Φουρνιέ 3 (1).

15:27 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

