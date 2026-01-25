Κτηνωδία στην Μεσσηνία: Σκότωσαν σκύλο και τον κρέμασαν σε δέντρο – ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

ΣΚΥΛΟΣ

Κτηνωδία στο Πυργάκι Τριφυλίας στη Μεσσηνία, καθώς ένας σκύλος εντοπίστηκε νεκρός και κρεμασμένος από δέντρο σε κτήμα.

Σε ανάρτησή του, ο Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας αναφέρει ότι «το 2026, κάποιος θεώρησε “λύση” τον απαγχονισμό μιας ψυχής» και τονίζει ότι έχει ειδοποιήθηκε η Αστυνομία και διεξάγεται έρευνα για το περιστατικό.

Η ανάρτηση – καταγγελία του Φιλοζωικού Ομίλου Καλαμάτας:

ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΜΟΙΒΗ σε όποιον γνωρίζει σε ποιον ανήκε το ζώο ή ποιος το έκανε

Ελλάδα 2026: Ανάπτυξη με άρωμα μεσαίωνα.

Μας αρέσει να μιλάμε για ψηφιακά άλματα, για τουριστικά ρεκόρ και για την «Ελλάδα που αλλάζει». Αλλά όσο εμείς κοκορευόμαστε για την πρόοδο, στο Πυργάκι Τριφυλίας η «πρόοδος» κρεμόταν από ένα δέντρο.

Αυτή η εικόνα δεν είναι απλώς μια κακοποίηση, είναι ο καθρέφτης μιας κοινωνίας που σαπίζει κάτω από το γυαλιστερό περιτύλιγμα. Το 2026, κάποιος θεώρησε «λύση» τον απαγχονισμό μιας ψυχής. Όσο το αίμα αυτών των πλασμάτων ποτίζει το χώμα μας, η ανάπτυξη θα είναι μόνο στα χαρτιά. Όσο επιτρέπουμε τέτοιες κτηνωδίες, είμαστε ακόμη στο σκοτάδι. Ένα σκυλί κρεμασμένο, μια κοινωνία ηθικά ανάπηρη.

Αν η τιμωρία δεν είναι παραδειγματική, αν η σιωπή συνεχίσει να καλύπτει τα χωριά μας, τότε είμαστε όλοι συνένοχοι.

Η αστυνομία έχει ειδοποιηθεί. Ο εθελοντής είναι εκεί. Εμείς όμως, ως άνθρωποι, πού είμαστε;

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Brooklyn Beckham εναντίον των γονιών του: Τα 5 σημάδια που δείχνουν τοξική σχέση με την οικογένεια

Εγκέφαλος: Το Νο1 πράγμα για να τον ενισχύσετε, σύμφωνα με νευρολόγο

Η ακρίβεια «γονατίζει» τα ελληνικά νοικοκυριά – Κάνουν περικοπές ακόμη και σε τρόφιμα για να τα βγάλουν πέρα

Υπουργείο Παιδείας: 135 προσλήψεις εκπαιδευτικών – Ποιους αφορά και πότε θα πρέπει να παρουσιαστούν για υπηρεσία

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
18:42 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Γιαννάκος στο enikos.gr για το έγκλημα στη Γλυφάδα: «Οι νοσηλείες του δράστη στο Δρομοκαΐτειο δεν έχουν καμία σχέση με τη δολοφονία της μητέρας του»

Για τη δολοφονία στη Γλυφάδα και τις νοσηλείες του δράστη στο Δρομοκαΐτειο μίλησε στο enikos.g...
18:28 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο 75χρονος που έπεσε στο κενό από μπαλκόνι 4ου ορόφου

Υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά του ο 75χρονος που βρέθηκε στο κενό από μπαλκόνι 4ου ορόφου, στη...
17:09 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: 75χρονος έπεσε στο κενό από μπαλκόνι 4ου ορόφου – Μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος στο Ιπποκράτειο

Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης διακομίστηκε 75χρονος μετά από πτώση στο κενό από μπαλ...
16:37 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Τσάμικο και πεντοζάλης σε …lounge εκδοχή – Το πρότζεκτ ενός Θεσσαλονικιού dj που ακούγεται σε όλο τον κόσμο

Ένα τσάμικο από τη Στερεά Ελλάδα, ο πεντοζάλης από την Κρήτη και ένας γνώριμος ικαριώτικος σκο...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι