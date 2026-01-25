Κτηνωδία στην Μεσσηνία: Σκότωσαν σκύλο και τον κρέμασαν σε δέντρο – ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Κτηνωδία στο Πυργάκι Τριφυλίας στη Μεσσηνία, καθώς ένας σκύλος εντοπίστηκε νεκρός και κρεμασμένος από δέντρο σε κτήμα.

Σε ανάρτησή του, ο Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας αναφέρει ότι «το 2026, κάποιος θεώρησε “λύση” τον απαγχονισμό μιας ψυχής» και τονίζει ότι έχει ειδοποιήθηκε η Αστυνομία και διεξάγεται έρευνα για το περιστατικό.

Η ανάρτηση – καταγγελία του Φιλοζωικού Ομίλου Καλαμάτας:

ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΜΟΙΒΗ σε όποιον γνωρίζει σε ποιον ανήκε το ζώο ή ποιος το έκανε

Ελλάδα 2026: Ανάπτυξη με άρωμα μεσαίωνα.

Μας αρέσει να μιλάμε για ψηφιακά άλματα, για τουριστικά ρεκόρ και για την «Ελλάδα που αλλάζει». Αλλά όσο εμείς κοκορευόμαστε για την πρόοδο, στο Πυργάκι Τριφυλίας η «πρόοδος» κρεμόταν από ένα δέντρο.

Αυτή η εικόνα δεν είναι απλώς μια κακοποίηση, είναι ο καθρέφτης μιας κοινωνίας που σαπίζει κάτω από το γυαλιστερό περιτύλιγμα. Το 2026, κάποιος θεώρησε «λύση» τον απαγχονισμό μιας ψυχής. Όσο το αίμα αυτών των πλασμάτων ποτίζει το χώμα μας, η ανάπτυξη θα είναι μόνο στα χαρτιά. Όσο επιτρέπουμε τέτοιες κτηνωδίες, είμαστε ακόμη στο σκοτάδι. Ένα σκυλί κρεμασμένο, μια κοινωνία ηθικά ανάπηρη.

Αν η τιμωρία δεν είναι παραδειγματική, αν η σιωπή συνεχίσει να καλύπτει τα χωριά μας, τότε είμαστε όλοι συνένοχοι.

Η αστυνομία έχει ειδοποιηθεί. Ο εθελοντής είναι εκεί. Εμείς όμως, ως άνθρωποι, πού είμαστε;