Συγχαρητήρια Μητσοτάκη στην Εθνική Πόλο για το χάλκινο μετάλλιο: «Είμαστε συγκινημένοι και υπερήφανοι»

Σύνοψη από το

  • Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη την Εθνική Ομάδα του Πόλο για την ιστορική κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου.
  • Η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών πέτυχε αυτή τη διάκριση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, προκαλώντας συγκίνηση και υπερηφάνεια.
  • Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε χαρακτηριστικά: «Είμαστε συγκινημένοι και υπερήφανοι. Σας ευχαριστούμε!».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Μητσοτάκης

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτηση του στο Χ, συνεχάρη την Εθνική Ομάδα του Πόλο για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

«Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών για την ιστορική κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα! Είμαστε συγκινημένοι και υπερήφανοι. Σας ευχαριστούμε!» ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

Τα συγχαρητήριά του στην Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών εξέφρασε και ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων. Ο κ. Νικήτας Κακλαμάνης προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Η Εθνική μας Ομάδα Πόλο Ανδρών μας χάρισε σήμερα αξέχαστες στιγμές εθνικής υπερηφάνειας με την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρισης στο Βελιγράδι. Οι διεθνείς μας, με το ασίγαστο πνεύμα αγωνιστικότητας που τους διακρίνει, κατέκτησαν το μοναδικό μετάλλιο σε κορυφαία διοργάνωση που έλειπε από τη μεγάλη συλλογή του ελληνικού πόλο, γράφοντας μια λαμπρή σελίδα για την Ελλάδα στην ιστορία του αθλήματος.

Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές μας, καθώς και στον ομοσπονδιακό προπονητή, Θοδωρή Βλάχο, ο οποίος με τη μεθοδικότητα και το ήθος του οδήγησε την ομάδα στη μεγάλη αυτή εθνική επιτυχία. Η αφοσίωση, η ομαδικότητα και το αγωνιστικό σας πνεύμα αποτελούν πηγή έμπνευσης για όλους τους Έλληνες. Σας ευχαριστούμε!»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ζευγάρια: Πόσο συχνά πρέπει να κάνουν έρωτα για να παραμείνει δυνατή η σχέση τους – Ειδικός απαντά

8 λάθη ομορφιάς που μας κάνουν να φαινόμαστε 10 χρόνια μεγαλύτεροι – Πώς να τα διορθώσουμε;

Σε κρίσιμη φάση οι διαπραγματεύσεις για τη νέα ΚΑΠ – Στόχος η διατήρηση και ενίσχυση των πόρων για την Ελλάδα

ΑΑΔΕ: Αλλάζει τους ΚΑΔ για 1,9 εκατομμύρια ΑΦΜ – Ποιους επαγγελματίες επηρεάζει

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
15:15 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Συνέδριο Νέας Αριστεράς: Προσπάθεια να αποφευχθεί η ρήξη – Υπέρ του Λαϊκού Μετώπου ο Ηλιόπουλος, αιχμές Βούτση κατά Τσίπρα

Με τις τοποθετήσεις των συνέδρων συνεχίζεται σήμερα, για τέταρτη ημέρα, το προγραμματικό, διαρ...
14:53 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

ΣΥΡΙΖΑ για ανάρτηση Μητσοτάκη: Σε μια περίοδο που το Διεθνές Δίκαιο αμφισβητείται, η θέση της Ελλάδας πρέπει να είναι ξεκάθαρη και όχι να ισορροπεί σε δύο βάρκες

«Ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να διασκεδάσει τις εντυπώσεις από την πρόταση που έκανε στη Σύνοδο ...
13:41 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Τσουκαλάς για ανάρτηση Μητσοτάκη: Οι μεταρρυθμίσεις δεν είναι σημαία ευκαιρίας να την υψώνει τυχοδιωκτικά όποτε πιέζεται δημοσκοπικά

«Οι μεταρρυθμίσεις δεν είναι σημαία ευκαιρίας. Ο κ. Μητσοτάκης συνειδητά επέλεξε η διακυβέρνησ...
10:16 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Οι 100 μεταρρυθμίσεις και έργα σε 24 τομείς – Ο κυβερνητικός σχεδιασμός για το 2026

Μεγαλύτερη δημοσιότητα στον κυβερνητικό απολογισμό του 2025 και τον προγραμματισμό του 2026 απ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι