Μινεάπολη: Σφοδρές αντιδράσεις μετά τις δηλώσεις του διοικητή της Συνοριοφυλακής – «Τα θύματα είναι οι πράκτορές μου»

Στον απόηχο της δολοφονίας του Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη, οι δημόσιες τοποθετήσεις υψηλόβαθμων αξιωματούχων προκαλούν σφοδρές αντιδράσεις στις ΗΠΑ και φέρνουν στο προσκήνιο σοβαρά ερωτήματα γύρω από τη δράση των ομοσπονδιακών πρακτόρων, καθώς οι επίσημες αφηγήσεις της διοίκησης Τραμπ αμφισβητούνται ανοιχτά.

Ο διοικητής της Συνοριοφυλακής (US Border Patrol), Γκρέγκορι Μποβίνο, επαίνεσε τους ομοσπονδιακούς πράκτορες που πυροβόλησαν θανάσιμα τον Άλεξ Πρέτι, υποστηρίζοντας την Κυριακή, χωρίς να παρουσιάσει εξηγήσεις ή αποδείξεις, ότι ο Πρέτι «βρισκόταν εκεί για κάποιο λόγο».

Για δεύτερη φορά μέσα στον ίδιο μήνα, μετά τη δολοφονία της Ρενέ Νικόλ Γκουντ, βίντεο από τη Μινεσότα που δείχνουν πολίτη να πυροβολείται από ομοσπονδιακούς πράκτορες έρχονται σε αντίθεση με το αφήγημα που προώθησαν οι ομοσπονδιακές αρχές, οι οποίες και στις δύο περιπτώσεις απάντησαν με ακόμη πιο σκληρή ρητορική.

Ο επικεφαλής της Συνοριακής Φρουράς, υπερασπίστηκε τη θανατηφόρα επίθεση εναντίον του Πρέτι, ο οποίος σκοτώθηκε μέρα μεσημέρι το Σάββατο.

Ο Μποβίνο εμφανίστηκε την Κυριακή σε εκπομπή του CNN, όπου δέχθηκε έντονη πίεση για τον θάνατο του νοσηλευτή σε μονάδα εντατικής θεραπείας στους δρόμους της Μινεάπολης, λίγες εβδομάδες μετά τον θάνατο της διαδηλώτριας Ρενέ Νικόλ Γκουντ, η οποία σκοτώθηκε μέσα στο αυτοκίνητό της κατά τη διάρκεια συμπλοκής με πράκτορες της ICE.

Το βίντεο από τη δολοφονία του Πρέτι

Συγκλονιστικά πλάνα του Πρέτι, ο οποίος έφερε νόμιμα πιστόλι, να παλεύει με πράκτορες της Συνοριοφυλακής πριν πυροβοληθεί ενώ βρισκόταν στο έδαφος, προκάλεσαν κύμα οργής σε ολόκληρη τη χώρα, με πολιτικούς και από τα δύο κόμματα να καταδικάζουν τις βίαιες ενέργειες.

Σε βίντεο, ο Πρέτι φαίνεται να πλησιάζει τους πράκτορες κρατώντας το κινητό του τηλέφωνο στραμμένο προς το μέρος τους.

Ένας πράκτορας τον οδήγησε προς το πεζοδρόμιο, όπου εκτυλίχθηκε η υπόλοιπη συμπλοκή. Σε άλλο βίντεο, που φέρεται να έχει καταγραφεί λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο Πρέτι φαίνεται να παλεύει με ομοσπονδιακούς πράκτορες ακριβώς πριν πυροβοληθεί.

Καθώς προσπαθούσε να απωθήσει έναν αξιωματικό, εκείνος έβγαλε σπρέι πιπεριού και άρχισε να τον ψεκάζει στο πρόσωπο. Περισσότεροι πράκτορες έτρεξαν προς το σημείο, ενώ ο Πρέτι και δύο πολίτες πάλευαν με τους αστυνομικούς.

Αρκετοί αξιωματικοί και πολίτες κατέληξαν στο έδαφος, καθώς περαστικοί φώναζαν.

Καθώς ολοένα και περισσότεροι πράκτορες έφταναν στο σημείο, ακούστηκαν πολλαπλοί πυροβολισμοί και ο Πρέτι σκοτώθηκε επιτόπου.

It couldn’t be any clearer. The agent in the gray jacket removes Alex Pretti’s handgun — and the agent in green empties his magazine into Alex’s back. That’s right.

He shot him in the back. Because @CBP and @ICE are a bunch of cowardly pieces of shit.https://t.co/YwpYs7iApR — JΛKΣ (@USMCLiberal) January 25, 2026



Ο Μποβίνο και η δημοσιογράφος του CNN διαφώνησαν έντονα για την ερμηνεία των πλάνων, τα οποία έχουν κατακλύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Τα θύματα είναι οι πράκτορες»

Ο Μποβίνο, ωστόσο, απέφυγε να απαντήσει ευθέως όταν ρωτήθηκε αν ο 37χρονος τράβηξε ποτέ το όπλο του για να απειλήσει τις αρχές, μεταθέτοντας την ευθύνη στο θύμα και υποστηρίζοντας ότι στην πραγματικότητα τα θύματα είναι οι πράκτορές του.

«Ξέρουμε ότι ο ύποπτος έφερε ένα όπλο, ένα γεμάτο πιστόλι 9 χιλιοστών υψηλής χωρητικότητας, σε μια ταραχή», δήλωσε ο Μποβίνο, χωρίς να διευκρινίσει αν ο Πρέτι το έβγαλε ποτέ.

Και συνέχισε: «Ξέρουμε ότι όσον αφορά το τι συνέβη σε εκείνη την ενδιάμεση στιγμή, με το βίντεο που μόλις δείξατε, αυτό θα αποσαφηνιστεί μέσα από την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη, και αυτά τα γεγονότα και αυτά τα ερωτήματα θα απαντηθούν σύντομα».

CNN: There is nothing that we have seen that showed him, as Secretary Noem said, brandishing a weapon. Have you seen something different? GREG BOVINO: I think what we need to take a look at here is the situation in its totality … that’s going to be investigated, and we’re… pic.twitter.com/GDECPfcvCh — Ken Klippenstein (NSPM-7 Compliant) (@kenklippenstein) January 25, 2026



Ο επικεφαλής της US Border Patrol προκάλεσε αίσθηση όταν υπερασπίστηκε με προκλητικό τρόπο τους πράκτορές του, χαρακτηρίζοντάς τους τα πραγματικά θύματα. «Το θύμα, τα θύματα είναι οι πράκτορες της Συνοριοφυλακής», ισχυρίστηκε.

Πρόσθεσε ότι ο Πρέτι «έβαλε τον εαυτό του σε αυτή την κατάσταση» και επαναλαμβάνοντας ότι «τα θύματα είναι οι πράκτορες της Συνοριοφυλακής εκεί».

CNN tried the “victim” card.

Greg Bovino shut it down instantly.

“The victims are the BORDER PATROL agents.

The suspect put himself there.

The agents are the victims.”

Clear. Direct. No spin. 🔥 pic.twitter.com/LUZgDuEtt6 — Nation Today (@NationToday360) January 25, 2026

Ο Μποβίνο υποστήριξε ότι ο Πρέτι βρισκόταν εκεί για να «παρεμποδίσει» την επιβολή του νόμου και ότι δεν θα έπρεπε να εμπλακεί σε «ενεργό σκηνή επιβολής του νόμου».

Η δημοσιογράφος του CNN, Ντάνα Μπας, αντέκρουσε τους ισχυρισμούς του, ζητώντας αποδείξεις ότι ο Πρέτι προέβη σε ενέργειες που δεν προστατεύονται από την Πρώτη ή τη Δεύτερη Τροπολογία.

«Επιτέθηκε σε κάποιον ομοσπονδιακό αξιωματικό σε κάποιο από τα βίντεο που είδατε;» ρώτησε, προσθέτοντας ότι «από κάθε γωνία, κύριε, μας φάνηκε ότι τον πλησίασαν εκείνοι την ώρα που βοηθούσε ένα άλλο άτομο που είχε σπρωχτεί στο έδαφος».

«Τι αποδείξεις έχετε ότι επιτέθηκε σε οποιαδήποτε αρχή επιβολής του νόμου;»

Ο Μποβίνο επέμεινε ότι η «βοήθεια» του Πρέτι δεν ήταν απαραίτητη και στη συνέχεια γενίκευσε την τοποθέτησή του για την κατάσταση στη Μινεάπολη. «Αυτό που αντιμετωπίζουν οι αξιωματικοί μας εδώ στη Μινεάπολη είναι χαοτικές, πολύ δύσκολες και βίαιες καταστάσεις», δήλωσε, δείχνοντας ξανά τον Πρέτι ως υπεύθυνο επειδή «έφερε ένα γεμάτο όπλο σε μια ταραχή».

«Σεβόμαστε το δικαίωμα της Δεύτερης Τροπολογίας, αλλά αυτά τα δικαιώματα δεν ισχύουν όταν συμμετέχετε σε ταραχή και επιτίθεστε, καθυστερείτε, παρεμποδίζετε και εμποδίζετε αξιωματικούς επιβολής του νόμου και, ειδικά, όταν σκοπεύετε να το κάνετε αυτό εκ των προτέρων», είπε.

Ο ίδιος ανέφερε επίσης ότι έχει παρευρεθεί και ο ίδιος σε διαμαρτυρία οπλισμένος και ότι στηρίζει το δικαίωμα των πολιτών να κάνουν το ίδιο. «Το έχω κάνει κι εγώ ο ίδιος και το υποστηρίζω πλήρως, αλλά όχι όταν διαπράττετε βία, παρεμποδίζετε, καθυστερείτε το έργο της Συνοριοφυλακής κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της», πρόσθεσε.

Ευθύνες σε Γουόλς και Φρέι

Κατά τη διάρκεια της μακράς συνέντευξης, ο Μποβίνο αναρωτήθηκε επίσης αν ο Πρέτι «έπεσε θύμα» της «βίαιης και εμπρηστικής ρητορικής» του δημάρχου της Μινεάπολης, Τζέικομπ Φρέι, και του κυβερνήτη της Μινεσότα, Τιμ Γουόλς, όταν είχαν παρομοιάσει τη Συνοριοφυλακή και την ICE με τη Γκεστάπο και τους Ναζί.

Minneapolis Mayor Jacob Frey criticized ICE and the Trump administration after a man was reportedly shot by a federal agent Saturday.https://t.co/zsyx0z2sv5 pic.twitter.com/GVvZHx0hOz — ABC News (@ABC) January 24, 2026



Σε συνέντευξη Τύπου το Σάββατο, ο αρχηγός της αστυνομίας της Μινεάπολης, Μπράιαν Ο’Χάρα, δήλωσε ότι ο νεκρός δεν είχε σοβαρό ποινικό παρελθόν και ότι το αρχείο του περιλάμβανε μόνο κάποιες κλήσεις για στάθμευση.

Πηγές των αρχών επιβεβαίωσαν ότι δεν προκύπτει σοβαρό ποινικό ιστορικό. Ο Ο’Χάρα είπε επίσης ότι επρόκειτο για «νόμιμο κάτοχο όπλου» με άδεια.

Minneapolis Police Chief Brian O’Hara provided some details about the unidentified man who was reportedly shot by a federal agent, saying the victim was a 37-year old white Minneapolis resident and believed to be an American citizen.https://t.co/6pjNiwOqug pic.twitter.com/lbH0wJGd2g — ABC News (@ABC) January 24, 2026



Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) δήλωσε στη Daily Mail ότι το θύμα ήταν οπλισμένο με δύο γεμιστήρες και ότι το όπλο έχει ανακτηθεί από τις ομοσπονδιακές αρχές. Το DHS έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφία του όπλου, το οποίο φαίνεται να βρίσκεται στο κάθισμα συνοδηγού ενός αυτοκινήτου.

Το DHS δημοσίευσε επίσης τη δική του εκδοχή στο X, αναφέροντας ότι το θανατηφόρο περιστατικό ξεκίνησε ως «στοχευμένη επιχείρηση εναντίον παράνομου αλλοδαπού που καταζητείτο για βίαιη επίθεση».

«Ένα άτομο πλησίασε αξιωματικούς της Συνοριοφυλακής των ΗΠΑ με ένα ημιαυτόματο πιστόλι 9 χιλιοστών», έγραψε το υπουργείο. «Οι αξιωματικοί προσπάθησαν να αφοπλίσουν τον ύποπτο, αλλά ο ένοπλος ύποπτος αντιστάθηκε βίαια».

At 9:05 AM CT, as DHS law enforcement officers were conducting a targeted operation in Minneapolis against an illegal alien wanted for violent assault, an individual approached US Border Patrol officers with a 9 mm semi-automatic handgun, seen here. The officers attempted to… pic.twitter.com/5Y50mYONGH — Homeland Security (@DHSgov) January 24, 2026

DHS, ICE και US Border Patrol

Οι ICE (Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων) και η US Border Patrol (Συνοριοφυλακή των ΗΠΑ) είναι δύο ξεχωριστές υπηρεσίες που υπάγονται στο υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) και έχουν κοινό προσανατολισμό στην εφαρμογή των νόμων για τη μετανάστευση, αλλά με διακριτούς ρόλους.

Η ICE ασχολείται με την επιβολή της νομοθεσίας στο εσωτερικό της χώρας, όπως η ανίχνευση, σύλληψη και απέλαση ατόμων που παραβιάζουν τους νόμους εισόδου και παραμονής, ενώ η Border Patrol έχει ως κύριο έργο την ασφάλεια των συνόρων ανάμεσα στα σημεία εισόδου στις ΗΠΑ.

Ωστόσο, οι πράκτορες της Συνοριοφυλακης εμπλέκονται στις αναταραχές στη Μινεάπολη λόγω του ρόλου τους στην υποστήριξη μεγάλων επιχειρήσεων επιβολής της μετανάστευσης που διενεργεί η ICE.

Η δράση της περιλαμβάνει την ανάπτυξη ομοσπονδιακών πρακτόρων στην περιοχή στο πλαίσιο της εκστρατείας της διοίκησης Τραμπ.

Η ICE, παράλληλα, διαθέτει δύο κύρια τμήματα επιβολής του νόμου: τις Έρευνες Εσωτερικής Ασφάλειας (HSI) και Επιχειρήσεις Επιβολής και Απομάκρυνσης (ERO).