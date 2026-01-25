Γιαννάκος στο enikos.gr για το έγκλημα στη Γλυφάδα: «Οι νοσηλείες του δράστη στο Δρομοκαΐτειο δεν έχουν καμία σχέση με τη δολοφονία της μητέρας του»

Για τη δολοφονία στη Γλυφάδα και τις νοσηλείες του δράστη στο Δρομοκαΐτειο μίλησε στο enikos.gr, o πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

«Ο 46χρονος δράστης νοσηλεύτηκε στο Δρομοκαΐτειο 2 φορές. Την πρώτη φορά, από 3/5/2018 έως 14/5/2018 (11 ημέρες) και τη 2η από 3/12/2018 έως 21/1/2019 (49 ημέρες)» ανέφερε αρχικά ο κ. Γιαννάκος.

«Και τις δύο φορές πήγε στο Δρομοκαΐτειο για ακούσια νοσηλεία -όπως περίπου 3.000 ασθενείς κάθε χρόνο-, επειδή δημιουργούσε επεισόδια και κάποιοι συγγενείς ή περίοικοι ειδοποίησαν τον εισαγγελέα» πρόσθεσε και εξήγησε ότι «οι νοσηλείες του δράστη στο Δρομοκαΐτειο δεν έχουν καμία σχέση με τη δολοφονία της μητέρας του το 2014».

«Ο 46χρονος αποφυλακίστηκε κανονικά και το Σύστημα Ψυχικής Υγείας δεν είχε υποχρέωση να τον παρακολουθεί. Το ερώτημα είναι γιατί αποφυλακίστηκε 4 χρόνια μετά τη δολοφονία της μητέρας του και γιατί, αφού είναι ένα άτομο με σοβαρό ψυχιατρικό πρόβλημα και έχει διαπράξει έγκλημα, δεν εντάχθηκε με δικαστική απόφαση στο άρθρο 69 του Ποινικού Κώδικα για να είναι υπό συνεχή ψυχιατρική παρακολούθηση. Δεν πρέπει να υπάρχει στίγμα για τους ψυχικά ασθενείς, αλλά πρέπει να διασφαλίσουμε ότι λαμβάνουν τη φροντίδα που χρειάζονται» κατέληξε ο κ. Γιαννάκος.