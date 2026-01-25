Γιαννάκος στο enikos.gr για το έγκλημα στη Γλυφάδα: «Οι νοσηλείες του δράστη στο Δρομοκαΐτειο δεν έχουν καμία σχέση με τη δολοφονία της μητέρας του»

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Γλυφάδα, δολοφονία

Για τη δολοφονία στη Γλυφάδα και τις νοσηλείες του δράστη στο Δρομοκαΐτειο μίλησε στο enikos.gr, o πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

«Ο 46χρονος δράστης νοσηλεύτηκε στο Δρομοκαΐτειο 2 φορές. Την πρώτη φορά, από 3/5/2018 έως 14/5/2018 (11 ημέρες) και τη 2η από 3/12/2018 έως 21/1/2019 (49 ημέρες)» ανέφερε αρχικά ο κ. Γιαννάκος.

«Και τις δύο φορές πήγε στο Δρομοκαΐτειο για ακούσια νοσηλεία -όπως περίπου 3.000 ασθενείς κάθε χρόνο-, επειδή δημιουργούσε επεισόδια και κάποιοι συγγενείς ή περίοικοι ειδοποίησαν τον εισαγγελέα» πρόσθεσε και εξήγησε ότι «οι νοσηλείες του δράστη στο Δρομοκαΐτειο δεν έχουν καμία σχέση με τη δολοφονία της μητέρας του το 2014».

«Ο 46χρονος αποφυλακίστηκε κανονικά και το Σύστημα Ψυχικής Υγείας δεν είχε υποχρέωση να τον παρακολουθεί. Το ερώτημα είναι γιατί αποφυλακίστηκε 4 χρόνια μετά τη δολοφονία της μητέρας του και γιατί, αφού είναι ένα άτομο με σοβαρό ψυχιατρικό πρόβλημα και έχει διαπράξει έγκλημα, δεν εντάχθηκε με δικαστική απόφαση στο άρθρο 69 του Ποινικού Κώδικα για να είναι υπό συνεχή ψυχιατρική παρακολούθηση. Δεν πρέπει να υπάρχει στίγμα για τους ψυχικά ασθενείς, αλλά πρέπει να διασφαλίσουμε ότι λαμβάνουν τη φροντίδα που χρειάζονται» κατέληξε ο κ. Γιαννάκος.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ζευγάρια: Πόσο συχνά πρέπει να κάνουν έρωτα για να παραμείνει δυνατή η σχέση τους – Ειδικός απαντά

8 λάθη ομορφιάς που μας κάνουν να φαινόμαστε 10 χρόνια μεγαλύτεροι – Πώς να τα διορθώσουμε;

Νέος Αναπτυξιακός νόμος: Αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση των επενδυτικών σχημάτων των δύο πρώτων καθεστώτων – Τι είπε...

e- ΕΦΚΑ: Ποιες Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν έως τις 17 Φεβρουαρίου

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
20:12 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στη Λιοσίων – Διακοπή της κυκλοφορίας από την ΕΛΑΣ

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Λιοσίων. Η πυρκ...
20:09 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Προφυλακιστέοι 4 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα που παρενέβαινε στις αντλίες καυσίμων

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν 4 από τους 8 κατηγορούμενους που έχουν απολογηθεί μέχρι τώρα για συμμε...
19:33 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Γλυφάδα: Πώς αποφυλακίστηκε ο 46χρονος πατροκτόνος 4 χρόνια μετά τη δολοφονία της μητέρας του

Νέες αποκαλύψεις για το πώς ο δράστης της δολοφονίας της Γλυφάδας, ο οποίος είχε σκοτώσει τη μ...
18:53 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Τροχαίο στη λεωφόρο Γαλατσίου – Τραυματίστηκε στο κεφάλι ένας οδηγός μηχανής – ΒΙΝΤΕΟ αναγνώστη

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 25 Ιανουαρίου 2026 στη Λεωφόρο Γαλατσίου. Σ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι