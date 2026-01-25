Μινεάπολη: Οι δολοφονίες της Γκουντ και του Πρέτι επιτείνουν τον πολιτικό εφιάλτη του Τραμπ – Η ICE στο επίκεντρο του αδιεξόδου της Ουάσινγκτον

Η δολοφονία του Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη από ομοσπονδιακό αξιωματικό της ICE επιτείνει τον πολιτικό εφιάλτη που ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει προκαλέσει στον εαυτό του, σημειώνει το CNN σε ανάλυσή του.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος και η κυβέρνησή του φάνηκαν να συνειδητοποιούν αυτή την εβδομάδα ότι οι επιχειρήσεις της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) στην πολιτεία της Μινεσότα, και συγκεκριμένα στη Μινεάπολη δεν πηγαίνουν καλά, επισημαίνει το αμερικανικό μέσο ενημέρωσης.

Ο Τραμπ εμφανίστηκε σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη και εξέφρασε τη λύπη του για τον τρόπο με τον οποίο «επικοινωνεί» η ομάδα του. Αυτός και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς άρχισαν να αναγνωρίζουν ότι η ICE έχει κάνει ή θα κάνει «λάθη».

Το CNN ανέφερε την Παρασκευή ότι όλα αυτά προήλθαν από τον φόβο ότι το ζήτημα τους ξεφεύγει – ένας φόβος που σίγουρα επιβεβαιώνεται από τις δημοσκοπήσεις. Αυτό που ο Τραμπ και η ομάδα του δεν έκαναν, ωστόσο, ήταν να δείξουν οποιαδήποτε πραγματική αλλαγή στην τακτική που τους οδήγησε στην δύσκολη θέση στην οποία βρίσκονται.

Οι ομοιότητες με την υπόθεση της Ρενέ Γκουντ

Και τώρα η κατάσταση κινδυνεύει να ξεφύγει πραγματικά από τον έλεγχο, τόσο επί τόπου όσο και πολιτικά. Οι θανατηφόροι πυροβολισμοί του 37χρονου Άλεξ Πρέτι από έναν ομοσπονδιακό πράκτορα στο Μινεάπολη θυμίζει από πολλές απόψεις το επεισόδιο πριν από δυόμισι εβδομάδες, όταν ένας πράκτορας της ICE πυροβόλησε και σκότωσε τη Ρενέ Νικόλ Γκουντ.

Brand new body cam video of the ICE officer getting hit and defensively shooting the Minneapolis domestic terrorist. And her wife just prior: “Wanna come at us? I say go get yourself some ___, boy.” (Can’t make out the one word.) pic.twitter.com/li71tti7HE — Populist Pup (@RokerGlasses) January 9, 2026

It couldn’t be any clearer. The agent in the gray jacket removes Alex Pretti’s handgun — and the agent in green empties his magazine into Alex’s back. That’s right.

He shot him in the back. Because @CBP and @ICE are a bunch of cowardly pieces of shit.https://t.co/YwpYs7iApR — JΛKΣ (@USMCLiberal) January 25, 2026



Αυτό συμβαίνει, επίσης, εν μέσω μιας σειράς πολιτικά προβληματικών κινήσεων που υποδηλώνουν ότι τα πράγματα χειροτερεύουν για την κυβέρνηση.

Μένει να δούμε πώς θα αντιδράσει η χώρα στη δολοφονία του Πρέτι. Αλλά αυτό που είναι σαφές είναι ότι οι Αμερικανοί είναι πολύ προδιατεθειμένοι να πιστεύουν ότι η ICE υπερβαίνει τα όρια.

Και οι λεπτομέρειες υποδηλώνουν ότι θα μπορούσαμε να δούμε μια επανάληψη των γεγονότων που ακολούθησαν τη δολοφονία της Γκουντ, όταν οι ήδη αρνητικές απόψεις για την ICE έγιναν πιο σκληρές και επεκτάθηκαν.

Αφενός, η κυβέρνηση έσπευσε και πάλι να υπερασπιστεί τους ομοσπονδιακούς πράκτορες που εμπλέκονται και να επιτεθεί στο θύμα με τρόπους που είναι πρόωροι και, στην καλύτερη περίπτωση, τεντώνουν τα όρια της ευπιστίας.

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νοέμ, υπέθεσε ότι ο Πρέτι προσπαθούσε «να προκαλέσει τη μέγιστη δυνατή ζημιά». Το υπουργείο της εικάζει ότι προσπαθούσε να «σφαγιάσει τις δυνάμεις της τάξης».

Ο σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Στίβεν Μίλερ, συνόψισε το συμβάν ως «απόπειρα δολοφονίας ομοσπονδιακών πρακτόρων από έναν δολοφόνο».

Ο Πρέτι ήταν οπλισμένος -είχε άδεια οπλοφορίας, σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας της Μινεάπολης- και ενεπλάκη σε συμπλοκή αφού οι πράκτορες τον ψέκασαν με χημικό ερεθιστικό. Ωστόσο, δεν έχουν προκύψει στοιχεία που να υποστηρίζουν την κατηγορία ότι προσπαθούσε να τους σκοτώσει, και σε κανένα από τα βίντεο που έχουμε δει μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να αγγίζει το όπλο του.

Πράγματι, το βίντεο φαίνεται να δείχνει έναν πράκτορα να τραβά ένα όπλο από τον Πρέτι λίγο πριν ο άνδρας πυροβοληθεί, υποδηλώνοντας ότι ίσως να μην είχε καν το όπλο του όταν σκοτώθηκε.

Και ενώ το DHS, η υπηρεσία που περιλαμβάνει την Συνοριακή Φρουρά και την ICE, ισχυρίστηκε ότι το θύμα πλησίασε τους πράκτορες, τα γεγονότα φαίνεται να ξεκίνησαν όταν ένας πράκτορας έσπρωξε μια γυναίκα που βρισκόταν δίπλα στον Πρέτι.

Αν ο ίδιος είχε σκοπό να σφαγιάσει τους πράκτορες, σίγουρα περίμενε μια επικίνδυνη κατάσταση για να θέσει σε εφαρμογή το σχέδιό του.

«Δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο γεγονός»

Αυτή η προκατάληψη για την κατάσταση είναι μέρος του λόγου για τον οποίο η δολοφονία της Γκουντ έπληξε την κυβέρνηση. Οι δημοσκοπήσεις έδειξαν ότι οι Αμερικανοί απλά δεν πίστεψαν τα λεγόμενα της κυβέρνησης. Μόνο το ένα τέταρτο περίπου συμφώνησε με τη Νόεμ ότι η Γκουντ εμπλέκονταν σε «εγχώρια τρομοκρατία».

Μια άλλη ομοιότητα βρίσκεται στις ενέργειες της κυβέρνησης μετά τη δολοφονία.

Προσπάθησε σαφώς να αποφύγει μια πλήρη έρευνα για τον πράκτορα της ICE που πυροβόλησε την Ρενέ και, αντίθετα, άρχισε να προσπαθεί να ερευνήσει την ίδια την Γκουντ — μια στάση που οδήγησε τους εισαγγελείς να παραιτηθούν.

Στο περιστατικό του Σαββάτου, ο αρχηγός της αστυνομίας της Μινεάπολης είπε ότι οι ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι προσπάθησαν να εμποδίσουν την τοπική αστυνομία να έχει πρόσβαση στον τόπο του εγκλήματος, και το Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών της Μινεσότα είπε ότι το DHS δεν συνεργάζεται με την κρατική υπηρεσία.

Αλλά από πολλές απόψεις, η δολοφονία του Πρέτι είναι ένα κρεσέντο και όχι ένα μεμονωμένο γεγονός, εξηγεί το CNN. Ακόμα και αν η κυβέρνηση έχει αρχίσει να φοβάται την πολιτική κατάσταση εδώ, τα πράγματα έχουν πιθανώς χειροτερέψει καθώς η υπομονή των Αμερικανών δοκιμάζεται ακόμα περισσότερο.

Αυτή την εβδομάδα έγινε γνωστό ότι η κυβέρνηση έχει διεκδικήσει το δικαίωμα να εισέρχεται στα σπίτια των πολιτών χωρίς ένταλμα δικαστή. Αμερικανοί πολίτες συλλαμβάνονται σε επιδρομές της υπηρεσίας μετανάστευσης και για άτομα που ενδέχεται να υφίστανται φυλετικό προφίλ (σύμφωνα με την τοπική αστυνομία).

Το CNN αναφέρει για λάθη της ICE όσον αφορά τα άτομα που στοχεύει. Και μετά υπάρχουν τα μικρά παιδιά -ηλικίας 2 και 5 ετών- που η κυβέρνηση έχει συλλάβει και έχει βάλει σε αεροπλάνα μαζί με τους γονείς τους.

Ενώ οι Αμερικανοί ήδη αποδοκίμαζαν την ICE για μεγάλο μέρος του περασμένου έτους, τα νούμερα της υπηρεσίας έχουν κινηθεί ακόμη περισσότερο προς τη λάθος κατεύθυνση αυτό το μήνα.

Η κοινωνία γυρνά την πλάτη στην ICE

Η δημοσκόπηση CBS News-YouGov δείχνει ότι το ποσοστό των Αμερικανών που λένε ότι η ICE είναι «υπερβολικά σκληρή» αυξήθηκε από 53% τον Οκτώβριο σε 56% τον Νοέμβριο και σε 61% σε μια έρευνα που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα.

Το 61% αυτό επαναλήφθηκε σε μια δημοσκόπηση της New York Times-Siena College αυτή την εβδομάδα, η οποία έθεσε μια παρόμοια ερώτηση.

Αυτές οι νέες δημοσκοπήσεις ήταν αναμφισβήτητα ακόμη χειρότερες για την κυβέρνηση από ό,τι αμέσως μετά το θάνατο της Γκουντ.

Και ορισμένοι συντηρητικοί και νομοθέτες του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος φαινόταν λιγότερο πρόθυμοι το Σάββατο να υπερασπιστούν τις ενέργειες του πράκτορα — με έναν πρόεδρο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στη Βουλή να ζητά ακόμη και ακροάσεις.

Είναι φυσιολογικό οι πρόεδροι να θέλουν να πιστεύουν ότι τα προβλήματά τους οφείλονται στην επικοινωνία και όχι στην ουσία των πολιτικών τους, όπως φαίνεται να κάνει ο Τραμπ. Αυτό τους επιτρέπει να πιστεύουν ότι εξακολουθούν να έχουν δίκιο.

Όμως ο Τραμπ βρισκόταν ήδη σε δυσμενή θέση πολιτικά, με μερικά από τα χειρότερα ποσοστά δημοτικότητας και στις δύο θητείες του ως πρόεδρος. Έχει χάσει σημαντικό έδαφος ειδικά στο θέμα της μετανάστευσης, παρά το γεγονός ότι είναι ίσως το χαρακτηριστικό του θέμα και παρά τη μαζική μείωση των διασυνοριακών μετακινήσεων.

Και η απόφασή του να αφήσει ουσιαστικά ως έχει την υποκείμενη πολιτική μαζικών απελάσεων έχει τώρα δημιουργήσει ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα για μια κυβέρνηση που ήταν ήδη σε δύσκολη θέση.