Φρίκη στην Κωνσταντινούπολη: 37χρονη βρέθηκε αποκεφαλισμένη και ακρωτηριασμένη σε κάδο απορριμμάτων – Δύο συλλήψεις

  • Ένα αποτρόπαιο έγκλημα προκάλεσε σοκ στην Κωνσταντινούπολη, μετά τον εντοπισμό αποκεφαλισμένου γυναικείου σώματος σε κάδο απορριμμάτων στη γειτονιά Duatepe της περιοχής Σισλί.
  • Από την ανάλυση δακτυλικών αποτυπωμάτων, η γυναίκα ταυτοποιήθηκε ως η 37χρονη Durdona Khokimova, υπήκοος Ουζμπεκιστάν, ενώ διαπιστώθηκε ότι έλειπαν και τα ακρωτηριασμένα κάτω άκρα της.
  • Δύο ύποπτοι, υπήκοοι Ουζμπεκιστάν, συνελήφθησαν στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, επιχειρώντας να διαφύγουν στη Γεωργία μετά από οκτάωρες εντατικές έρευνες των Αρχών.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ένα αποτρόπαιο έγκλημα που προκάλεσε σοκ στην Κωνσταντινούπολη βρίσκεται στο μικροσκόπιο των τουρκικών Αρχών, μετά τον εντοπισμό αποκεφαλισμένου γυναικείου σώματος σε κάδο απορριμμάτων και τη σύλληψη δύο υπόπτων που επιχειρούσαν να διαφύγουν στο εξωτερικό.

Το σώμα μιας γυναίκας, τυλιγμένο σε σεντόνι και χωρίς κεφάλι, εντοπίστηκε σε κάδο απορριμμάτων στην οδό Kuyulubağ, στη γειτονιά Duatepe της περιοχής Σισλί, γύρω στις 8 το βράδυ, αναφέρει η Haberler.

Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο ξεκίνησαν άμεσα έρευνα, διαπιστώνοντας κατά την πρώτη εξέταση ότι επρόκειτο για αποκεφαλισμένο γυναικείο σώμα.

Από την αυτοψία διαπιστώθηκε επίσης ότι έλειπαν και τα ακρωτηριασμένα κάτω άκρα της γυναίκας. Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας, οι Αρχές δεν κατάφεραν να εντοπίσουν ούτε το κεφάλι ούτε τα ακρωτηριασμένα άκρα.

Με βάση πληροφορίες αυτοπτών μαρτύρων, ξεκίνησε έρευνα για υπόπτους που φέρονται να εθεάθησαν στην περιοχή.

Παράλληλα, εξετάστηκε μια βαλίτσα που είχαν μαζί τους οι ύποπτοι κοντά στον κάδο απορριμμάτων και η οποία εντοπίστηκε σε άλλο δρόμο της ίδιας γειτονιάς, στην οδό Bozkurt.

Από την ανάλυση δακτυλικών αποτυπωμάτων που ελήφθησαν από τη σορό, οι αστυνομικές Αρχές διαπίστωσαν ότι η γυναίκα ήταν η 37χρονη Durdona Khokimova (ή Khakımova), υπήκοος Ουζμπεκιστάν.

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας στον τόπο του εγκλήματος, η σορός μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο του Ινστιτούτου Ιατροδικαστικής, ενώ η έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται.

Κλιμάκια της Διεύθυνσης Ανθρωποκτονιών ξεκίνησαν συντονισμένες επιχειρήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.


Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πληροφοριών, οι Αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η δολοφονία διαπράχθηκε από άτομο υπηκοότητας Ουζμπεκιστάν, το οποίο φέρεται να διατηρούσε σχέση με την Durdona Khokimova, με τη βοήθεια φίλου του.

Ύστερα από εξέταση εκατοντάδων καταγραφών από κάμερες ασφαλείας, διαπιστώθηκε ότι οι δύο ύποπτοι κατευθύνθηκαν προς το αεροδρόμιο με σκοπό να διαφύγουν στη Γεωργία.

Έπειτα από περίπου οκτώ ώρες εντατικών ερευνών, οι αστυνομικές δυνάμεις κατάφεραν να τους εντοπίσουν και να τους συλλάβουν στο αεροδρόμιο πριν προλάβουν να διαφύγουν στο εξωτερικό.

