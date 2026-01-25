Φρίκη στην Κωνσταντινούπολη: 37χρονη βρέθηκε αποκεφαλισμένη και ακρωτηριασμένη σε κάδο απορριμμάτων – Δύο συλλήψεις

Ένα αποτρόπαιο έγκλημα που προκάλεσε σοκ στην Κωνσταντινούπολη βρίσκεται στο μικροσκόπιο των τουρκικών Αρχών, μετά τον εντοπισμό αποκεφαλισμένου γυναικείου σώματος σε κάδο απορριμμάτων και τη σύλληψη δύο υπόπτων που επιχειρούσαν να διαφύγουν στο εξωτερικό.

Το σώμα μιας γυναίκας, τυλιγμένο σε σεντόνι και χωρίς κεφάλι, εντοπίστηκε σε κάδο απορριμμάτων στην οδό Kuyulubağ, στη γειτονιά Duatepe της περιοχής Σισλί, γύρω στις 8 το βράδυ, αναφέρει η Haberler.

Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο ξεκίνησαν άμεσα έρευνα, διαπιστώνοντας κατά την πρώτη εξέταση ότι επρόκειτο για αποκεφαλισμένο γυναικείο σώμα.

Από την αυτοψία διαπιστώθηκε επίσης ότι έλειπαν και τα ακρωτηριασμένα κάτω άκρα της γυναίκας. Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας, οι Αρχές δεν κατάφεραν να εντοπίσουν ούτε το κεφάλι ούτε τα ακρωτηριασμένα άκρα.

Με βάση πληροφορίες αυτοπτών μαρτύρων, ξεκίνησε έρευνα για υπόπτους που φέρονται να εθεάθησαν στην περιοχή.

Παράλληλα, εξετάστηκε μια βαλίτσα που είχαν μαζί τους οι ύποπτοι κοντά στον κάδο απορριμμάτων και η οποία εντοπίστηκε σε άλλο δρόμο της ίδιας γειτονιάς, στην οδό Bozkurt.

Από την ανάλυση δακτυλικών αποτυπωμάτων που ελήφθησαν από τη σορό, οι αστυνομικές Αρχές διαπίστωσαν ότι η γυναίκα ήταν η 37χρονη Durdona Khokimova (ή Khakımova), υπήκοος Ουζμπεκιστάν.

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας στον τόπο του εγκλήματος, η σορός μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο του Ινστιτούτου Ιατροδικαστικής, ενώ η έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται.

Κλιμάκια της Διεύθυνσης Ανθρωποκτονιών ξεκίνησαν συντονισμένες επιχειρήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Şişli’de çöp konteynerindeki kafası olmayan kadın cesedinde detaylar belli oldu. (Emrullah Erdinç) • Cesedin 36 yaşındaki Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova’ya ait olduğu belirlendi.

• 2 şahıs Gürcistan’a kaçarken yakalandı.

• Cinayeti işlediği belirlenen şahsın,… https://t.co/1qojTkJFad pic.twitter.com/vVzzlrlQOJ — Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) January 25, 2026



Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πληροφοριών, οι Αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η δολοφονία διαπράχθηκε από άτομο υπηκοότητας Ουζμπεκιστάν, το οποίο φέρεται να διατηρούσε σχέση με την Durdona Khokimova, με τη βοήθεια φίλου του.

Ύστερα από εξέταση εκατοντάδων καταγραφών από κάμερες ασφαλείας, διαπιστώθηκε ότι οι δύο ύποπτοι κατευθύνθηκαν προς το αεροδρόμιο με σκοπό να διαφύγουν στη Γεωργία.

Έπειτα από περίπου οκτώ ώρες εντατικών ερευνών, οι αστυνομικές δυνάμεις κατάφεραν να τους εντοπίσουν και να τους συλλάβουν στο αεροδρόμιο πριν προλάβουν να διαφύγουν στο εξωτερικό.