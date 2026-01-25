Σέρρες: Από αύριο σε αναστολή άσκησης καθηκόντων η καθηγήτρια που φίμωσε και έδεσε μαθητή – Εξηγήσεις για την έλλειψη ενημέρωσης ζήτησε η Ζαχαράκη

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

σχολείο αίθουσα
Φωτογραφία: Unsplash.com

Από αύριο, Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, τίθεται επισήμως σε αναστολή άσκησης καθηκόντων, όπως ακριβώς προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, η καθηγήτρια στις Σέρρες, η οποία σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φίμωσε με μονωτική ταινία έναν 13χρονο μαθητή και ζήτησε να του δέσουν με χαρτοταινία τα χέρια, όπως ενημερώνει το Υπουργείο Παιδείας

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη έχει ζητήσει ρητές και τεκμηριωμένες εξηγήσεις αναφορικά με την έλλειψη έγκαιρης και θεσμικά προβλεπόμενης ενημέρωσης των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου, καθώς και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, από τον αρμόδιο Διευθυντή Εκπαίδευσης. Το ζήτημα εξετάζεται ως σοβαρή διοικητική παράβλεψη, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διαδικασιών και αρμοδιοτήτων.

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, με εντολή του Γενικού Γραμματέα, Γιάννη Παπαδομαρκάκη, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης κλήθηκε να προχωρήσει άμεσα στη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) για το σύνολο των εμπλεκόμενων προσώπων και φορέων, χωρίς καμία εξαίρεση, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι πράξεις, οι παραλείψεις και οι τυχόν ευθύνες, και να αποσαφηνιστεί κάθε πτυχή της υπόθεσης.

20:12 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

