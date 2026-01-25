Συμβιβασμός στο συνέδριο της Νέας Αριστεράς – Τι αποφασίστηκε 

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Νέα Αριστερά

Με μία συμβιβαστική πολιτική πρόταση το Συνέδριο της Νέας Αριστεράς απέφυγε τον κίνδυνο της ρήξης που ήταν ορατός από την έναρξη των εργασιών.

Το σχέδιο πολιτικής απόφασης στο οποίο κατέληξε η αντίστοιχη Επιτροπή και το οποίο διάβασε στο σώμα του Συνεδρίου ο γραμματέας του κόμματος, Γαβριήλ Σακελλαρίδης αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Η ΝΔ παραμένει κυρίαρχη αλλά σε καμία περίπτωση ηγεμονική. Είναι ορατός ο κίνδυνος η ανασύνθεση του πολιτικού συστήματος να γίνει με όρους περαιτέρω δεξιάς μετατόπισης και με ενίσχυση της Ακροδεξιάς. Η Νέα Αριστερά αγωνίζεται για την συγκρότηση ενός πόλου που θα αγωνιστεί συνολικά με τη Δεξιά με όρους στρατηγικής σύγκρουσης. Ενός πόλου που μπορεί να συγκροτηθεί μόνο με όρους στρατηγικής σύγκρουσης με τον νεοφιλελευθερισμό, τον περιορισμό των δημοκρατικών δικαιωμάτων και την στροφή στην πολεμική οικονομία».

Περιγράφει ότι ένα τέτοιο μέτωπο «απευθύνεται στην Αριστερά, στην πολιτική οικολογία, στις δυνάμεις της αριστερής σοσιαλδημοκρατίας, των κοινωνικών κινημάτων και στον κόσμο της αποχής. Στόχος αυτού του μετώπου είναι η αλλαγή των συσχετισμών και η ανατροπή της κυβέρνησης και της δεξιάς πολιτικής».

Διευκρινίζει ότι «το μέτωπο που υποστηρίζουμε δεν αποτελεί εφαρμογή των κεντρώων ή κεντροαριστερών λύσεων. Ούτε συνεπάγεται την ρευστοποίηση της Αριστεράς ή την μετατροπή της σε συνιστώσα μίας αφηρημένης δημοκρατικής παράταξης. Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο εξάλλου προσωποπαγή κόμματα και προσωποκεντρικές στρατηγικές που έχουν αποδειχθεί ήδη αποτυχημένες στο παρελθόν αποπροσανατολίζουν τον κόσμο της Αριστεράς και τον κόσμο της εργασίας και εμποδίζουν να δοθεί μία καθαρή συλλογική απάντηση στα σημερινά συστημικά προβλήματα.

Ακολούθως η πρόταση περιγράφει τις βασικές προϋποθέσεις της συγκρότησης κάθε ενωτικής προσπάθειας:

Πρόγραμμα με καθαρές ριζοσπαστικές προτάσεις. Η λογική του μέσου όρου δεν μπορεί να δώσει λύσεις.

Οι ενωτικές προσπάθειες μπορούν να δημιουργηθούν μόνο στη βάση δημοκρατικών συλλογικών διαδικασιών. Αυτό απαιτεί σεβασμό στην αυτονομία των επιμέρους χώρων. Ενωτικές προσπάθειες δεν μπορούν να υπηρετηθούν από λογικές μοναδικής αλήθειας, βαθέματος του χάσματος για ζητήματα του παρελθόντος και λογικές αυτοδικαίωσης.

Ο ρόλος της ριζοσπαστικής Αριστεράς είναι κρίσιμος για την συγκρότηση και την κατεύθυνση μιας ενωτικής προσπάθειας.

Ξεκαθαρίζει δε ότι η Νέα Αριστερά παράλληλα με τις ενωτικές προσπάθειες οφείλει να αγωνιστεί για την ανασυγκρότηση της ριζοσπαστικής ανανεωτικής Αριστεράς και Οικολογίας και για την υπέρβαση της κρίσης που την ταλανίζει.

Τέλος αναφέρει ότι με ισχυρή και αυτοδύναμη κομματική παρουσία είμαστε διατεθειμένοι να λάβουμε όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για τη διαμόρφωση ενός μετώπου που θα δίνει ξανά έμπνευση σε όσους θέλουν να αγωνιστούν απέναντι στην δυστοκία που μας επιφυλάσσουν.

Η πολιτική απόφαση εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία και μόνο 15 λευκά και 20 κατά.

