Συνέδριο Νέας Αριστεράς: Προσπάθεια να αποφευχθεί η ρήξη – Υπέρ του Λαϊκού Μετώπου ο Ηλιόπουλος, αιχμές Βούτση κατά Τσίπρα

  • Συνεχίζεται το συνέδριο της Νέας Αριστεράς, με διεργασίες σε εξέλιξη για μία συνθετική πολιτική πρόταση που θα αποτρέψει αρνητικές εξελίξεις και μία νέα ρήξη. Η σημερινή Πολιτική Απόφαση θα κρίνει πολλά για το μέλλον του κόμματος.
  • Ο πρώην πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Βούτσης, εξέφρασε την ανησυχία του για έναν «πολιτικό τραυματισμό» της Νέας Αριστεράς, ενώ άφησε αιχμές κατά «εγχειρημάτων» που απαξιώνουν στελέχη άλλων αριστερών δυνάμεων.
  • Υπέρ του Λαϊκού Μετώπου και της αρχικής εισήγησης του προέδρου Αλέξη Χαρίτση τάχθηκε ο Νάσος Ηλιόπουλος, δηλώνοντας πως «Πίστευα και πιστεύω στο ιδρυτικό συμβόλαιο της Νέας Αριστεράς».
Με τις τοποθετήσεις των συνέδρων συνεχίζεται σήμερα, για τέταρτη ημέρα, το προγραμματικό, διαρκές συνέδριο της Νέας Αριστεράς και ενώ παράλληλα είναι σε εξέλιξη διεργασίες για μία συνθετική πολιτική πρόταση που θα αποτρέψει αρνητικές εξελίξεις και μία νέα ρήξη.  Το συνέδριο θα ολοκληρωθεί με την ψήφιση της πολιτικής πρότασης. Εάν θα καρποφορήσουν οι προσπάθειες για ενωτική πρόταση θα υπάρχει ένα μόνο κείμενο. Εάν οι διαφορές δεν γεφυρωθούν τότε θα υπάρξουν δύο κείμενα πολιτικών προτάσεων.

Η σημερινή Πολιτική Απόφαση θα κρίνει πολλά για το μέλλον της Νέας Αριστεράς. Στις τρεις ημέρες που προηγήθηκαν στο συνέδριο ξεδιπλώθηκαν οι δυο στρατηγικές που υπάρχουν για τις συμμαχίες στο κόμμα. Το ζητούμενο είναι αν θα μπορέσουν σήμερα να βρουν μια συνθετική λύση ή αλλιώς μια συμβιβαστική διατύπωση σε σχέση με την επόμενη ημέρα και την πιθανότητα συμπόρευσης με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Στην ομιλία του ο πρώην πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Βούτσης περιέγραψε το ζήτημα: «Δεν είμαι ακόμα αισιόδοξος ότι θα αποφευχθεί ένας πολιτικός τραυματισμός της Νέας Αριστεράς στα όρια της ουσιαστικής ρήξη». Ο Νίκος Βούτσης περιέγραψε την μεγάλη συζήτηση για τις συνεργασίες και κατέληξε: «Αυτονόητα πρέπει να έχουμε υπεύθυνη στάση και να εργαστούμε ώστε να ηττηθεί η δεξιά και ακροδεξιά στη χώρα μας. Αυτονόητα πρέπει να πάρουμε ρίσκα και να διαμορφώσουμε με όλους και όσους είναι αυτό δυνατό, πόλο συνεργασίας με διακριτές και υπαρκτές δυνάμεις της πληθυντικής Αριστεράς μέσα και έξω από το Κοινοβούλιο. Αυτονόητα βεβαίως δεν αποκλείουμε και κανέναν που θέλει από τη δική του σκοπιά να συμμετάσχει και να προσφέρει στην αναγκαία αυτή κοινή προσπάθεια».

«Δεν μας αφορούν κινήσεις που απαξιώνουν στελέχη άλλων δυνάμεων ως τελειωμένα»

Έστρεψε όμως τα πυρά του κατά του εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα, αν και χωρίς να τον κατονομάσει, λέγοντας: «Αυτονόητα όμως δεν μας αφορά και η επιλογή εγχειρημάτων που εν τη γενέσει τους, όχι μόνο επιλέγουν την Κεντροαριστερά ως βασικό χώρο αναφοράς και τη δήθεν αδιαμεσολάβητη σχέση εν γένει με τους πολίτες, αλλά και κυρίως απαξιώνουν τα στελέχη των άλλων πολιτικών δυνάμεων της Αριστεράς, ως ιδιοτελείς, ως τελειωμένους, ανεπαρκείς, φθαρμένους, ως εγκλωβισμένους σε συλλογικότητες που δεν τους επιτρέπουν να συμμετάσχουν στη γέννηση, δήθεν, της νέας ελπίδας μέσα από ένα προσωποπαγές κόμμα. Η ρητορική αυτή είναι η αυθεντική ακολουθία της περίφημης και άθλιας διχαστικής πολιτικής που επέρριψε σε δήθεν “βαρίδια” και σε “φατρίες” τις ευθύνες για τις πολιτικές ήττες του κόμματός μας στο παρελθόν και που οδήγησε σε διασπάσεις και στην ανάδειξη ως αρχηγού της τότε παράταξής μας ενός άσχετου με την Αριστερά νέου πολιτικού, που ισχυρίστηκε “εγώ μόνο μπορώ να κερδίσω τον Μητσοτάκη και μπορώ να το κάνω μόνος μου”».

Είπε ακόμη ο Νίκος Βούτσης: «Χρειάζονται τολμηρές πρωτοβουλίες και καλή διάθεση για την ανασύνθεση των δυνάμεων της Αριστεράς ως διακριτής δύναμης αλλά και του ευρύτερου προοδευτικού χώρου. Στο όνομα όμως της ανασύνθεσης λειτουργούν πολιτικά σχέδια προσωποπαγών κομμάτων που τελικά οδηγούν στη διαίρεση και αποσύνθεση των υπαρκτών δυνάμεων της Αριστεράς. Με αυτήν την έννοια είναι ορθή και χρήσιμη η διευκρίνιση του Πάνου Σκουρλέτη ότι η ανασύνθεση της δημοκρατικής παράταξης δεν ταυτίζεται και δεν εμπεριέχει το πρόταγμα για την ανασυγκρότηση της πληθυντικής μάλιστα Αριστεράς και Οικολογίας, όπως εμείς εδώ και προγραμματικά υποστηρίζουμε».

Νωρίτερα ο Δημήτρης Τζανακόπουλος είχε ταχθεί υπέρ της ευρύτερης συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων, σημειώνοντας ότι η ομιλία του προέδρου, Αλέξη Χαρίτση, για το Λαϊκό Μέτωπο ως μόνη δυνατή απάντηση στην επέλαση του διεθνούς και εγχώριου τραμπισμού δεν είναι προσωπική του άποψη, αντανακλά την ουσία της ιδρυτικής διακήρυξης της Νέας Αριστεράς. Συμπλήρωσε δε, ότι εάν κάποιοι διαφωνούν ας την αμφισβητήσουν ευθέως και όχι με πόλεμο φθοράς.

Υπέρ του Λαϊκού Μετώπου και της αρχικής εισήγηση του προέδρου του κόμματος Αλέξη Χαρίτση, τάχθηκε ο Νάσος Ηλιόπουλος, μιλώντας στο συνέδριο της Νέας Αριστεράς. Συγκεκριμένα ο βουλευτής και κυβερνητικός εκπρόσωπος του κόμματος είπε «Πίστευα και πιστεύω στο ιδρυτικό συμβόλαιο της Νέας Αριστεράς (στον πυρήνα του έχει την πρόταση για Λαϊκό Μέτωπο)».  Ακολούθως σημείωσε: «Ο Μητσοτάκης δεν είναι ανίκητος, ο αδύναμος κρίκος της κυβερνητικής πολιτικής είναι το κόστος ζωής. Θα ήμουν περήφανος για ένα κόμμα της ριζοσπαστικής Αριστεράς που παλεύει για συμμαχίες και φέρνει αλλαγή στην ζωή του κόσμου».

 

 

