Οι επιστήμονες λύνουν ένα κλιματικό μυστήριο 66 εκατομμυρίων ετών που άλλαξε τη Γη για πάντα

Σύνοψη από το

  • Οι επιστήμονες έλυσαν ένα μυστήριο 66 εκατομμυρίων ετών, εξηγώντας πώς η Γη μετατράπηκε από έναν ζεστό, τροπικό πλανήτη-θερμοκήπιο στον παγωμένο κόσμο που γνωρίζουμε σήμερα.
  • Η μακροπρόθεσμη ψύξη της Γης επηρεάστηκε από τη σταθερή μείωση του ασβεστίου στο θαλασσινό νερό, κάτι που μείωσε το διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα και οδήγησε σε πτώση της παγκόσμιας θερμοκρασίας έως και 15 με 20 βαθμούς Κελσίου.
  • Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν απολιθώματα μικροσκοπικών θαλάσσιων πλασμάτων για να κατασκευάσουν το πιο λεπτομερές αρχείο της χημείας των ωκεανών. Η πτώση του ασβεστίου συνδέεται με την επιβράδυνση της εξάπλωσης του βυθού, υποδηλώνοντας ότι οι διεργασίες των βαθέων της Γης επηρέασαν το κλίμα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Μαρίνα Σίσκου

Επιστήμη & τεχνολογία

Η μετάβαση της Γης από την ακραία ζέστη στη μακροπρόθεσμη ψύξη ενδέχεται να οφείλεται σε μια αργή επαναϊσορρόπηση πλανητικής κλίμακας στα βάθη των ωκεανών. Οι ερευνητές ανακαλύπτουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο ο ωκεανός αλληλεπιδρούσε με τον άνθρακα εξελίχθηκαν σε διάστημα δεκάδων εκατομμυρίων ετών, ενισχύοντας ενδεχομένως την κλιματική αλλαγή με απροσδόκητους τρόπους. Πηγή: Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον (University of Southampton)
Η μετάβαση της Γης από την ακραία ζέστη στη μακροπρόθεσμη ψύξη ενδέχεται να οφείλεται σε μια αργή επαναϊσορρόπηση πλανητικής κλίμακας στα βάθη των ωκεανών. Οι ερευνητές ανακαλύπτουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο ο ωκεανός αλληλεπιδρούσε με τον άνθρακα εξελίχθηκαν σε διάστημα δεκάδων εκατομμυρίων ετών, ενισχύοντας ενδεχομένως την κλιματική αλλαγή με απροσδόκητους τρόπους. Πηγή: Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον (University of Southampton)

Οι επιστήμονες αποκάλυψαν έναν απρόσμενο μηχανισμό που ενδέχεται να εξηγεί πώς η Γη ψύχθηκε δραματικά μετά την εποχή των δεινοσαύρων.

Επιστήμονες ανατρέπουν κανόνα 100 ετών στη Χημεία – Δημιούργησαν μόρια που «δεν έπρεπε να υπάρχουν»

Οι επιστήμονες έλυσαν ένα μυστήριο 66 εκατομμυρίων ετών, εξηγώντας πώς η Γη μετατράπηκε από έναν ζεστό, τροπικό πλανήτη-θερμοκήπιο στον παγωμένο κόσμο που γνωρίζουμε σήμερα. Η μελέτη υποδηλώνει ότι η μακροπρόθεσμη ψύξη της Γης επηρεάστηκε από τη σταθερή μείωση του ασβεστίου που ήταν διαλυμένο στο θαλασσινό νερό. Μια διεθνής ερευνητική ομάδα με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον διαπίστωσε ότι τα επίπεδα ασβεστίου στον ωκεανό μειώθηκαν πάνω από 50 τοις εκατό τα τελευταία 66 εκατομμύρια χρόνια, μια αλλαγή αρκετά μεγάλη ώστε να μεταβάλει τον τρόπο με τον οποίο οι ωκεανοί αλληλεπιδρούν με την ατμόσφαιρα.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), αυτή η χημική εξέλιξη του θαλασσινού νερού ενδέχεται να μείωσε την ποσότητα του διοξειδίου του άνθρακα που κυκλοφορεί στον αέρα. Επειδή το διοξείδιο του άνθρακα παγιδεύει τη θερμότητα, η απομάκρυνσή του από την ατμόσφαιρα θα εξασθενούσε σταδιακά το φαινόμενο του θερμοκηπίου του πλανήτη, επιτρέποντας την πτώση της παγκόσμιας θερμοκρασίας.

Μεταμορφώνεται ο τρόπος μέτρησης του κόσμου – Πώς τα πεπλεγμένα άτομα βοηθούν τους επιστήμονες να μετρούν με εξαιρετική ακρίβεια

Συνδέοντας το ασβέστιο με την κλιματική αλλαγή

Ο κύριος συγγραφέας της μελέτης, Δρ. David Evans, επιστήμονας ωκεανών και γης από το Σαουθάμπτον, δήλωσε ότι τα αποτελέσματα αναδεικνύουν τη χημεία του θαλασσινού νερού ως μια ενεργή δύναμη στη διαμόρφωση του κλίματος της Γης. Αντί να ανταποκρίνονται απλώς στις κλιματικές αλλαγές, οι ίδιες οι μεταβολές στους ωκεανούς ενδέχεται να βοήθησαν στην καθοδήγησή τους. Ο ίδιος πρόσθεσε: “Τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι τα επίπεδα του διαλυμένου ασβεστίου ήταν διπλάσια στην αρχή της Καινοζωικής Εποχής, λίγο μετά την εποχή που οι δεινόσαυροι περιπλανιόντουσαν στον πλανήτη, σε σύγκριση με σήμερα”.

Όταν αυτά τα επίπεδα ήταν υψηλά, οι ωκεανοί λειτουργούσαν διαφορετικά, αποθηκεύοντας λιγότερο άνθρακα στο θαλασσινό νερό και απελευθερώνοντας διοξείδιο του άνθρακα στον αέρα. Καθώς τα επίπεδα αυτά μειώθηκαν, το CO2 “ρουφήχτηκε” από την ατμόσφαιρα και η θερμοκρασία της Γης ακολούθησε αυτή την τάση, ρίχνοντας το κλίμα μας έως και 15 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Επιστήμονες ανακάλυψαν ότι ο χρόνος δεν κυλάει όπως νομίζαμε – Μελέτη εξηγεί γιατί «τρέμει»

Απολιθώματα μικροσκοπικών θαλάσσιων πλασμάτων

Οι ερευνητές του Σαουθάμπτον που βρίσκονται πίσω από τη μελέτη συνεργάστηκαν με επιστήμονες από την Κίνα, τις ΗΠΑ, το Ισραήλ, τη Δανία, τη Γερμανία, το Βέλγιο και την Ολλανδία.

Χρησιμοποίησαν απολιθωμένα υπολείμματα μικροσκοπικών θαλάσσιων πλασμάτων που ανασύρθηκαν από ιζήματα στον πυθμένα της θάλασσας, για να κατασκευάσουν το πιο λεπτομερές αρχείο της χημείας των ωκεανών μέχρι σήμερα.

Τα απολιθώματα αποκαλύπτουν στοιχεία για τον Κύκλο του Άνθρακα

Η χημική σύνθεση των απολιθωμάτων, που ονομάζονται τρηματοφόρα (foraminifera), έδειξε στενή σχέση μεταξύ της ποσότητας ασβεστίου στο θαλασσινό νερό και του επιπέδου διοξειδίου του άνθρακα στον αέρα. Χρησιμοποιώντας μοντέλα υπολογιστή, η ομάδα έδειξε ότι τα υψηλά επίπεδα ασβεστίου αλλάζουν πόσος άνθρακας “σταθεροποιείται” από τη θαλάσσια ζωή, όπως τα κοράλλια και το πλαγκτόν, δήλωσε ο Δρ.  Evans.

Αυτό ουσιαστικά τον απομάκρυνε από τον ωκεανό και την ατμόσφαιρα, αποθηκεύοντάς τον σε ιζήματα στον πυθμένα της θάλασσας. Καθώς τα επίπεδα του διαλυμένου ασβεστίου μειώθηκαν κατά τη διάρκεια εκατομμυρίων ετών, αυτό άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο αυτοί οι οργανισμοί παρήγαγαν και έθαβαν ανθρακικό ασβέστιο στον πυθμένα της θάλασσας, πρόσθεσε μια από τους συγγραφείς, η Δρ. Xiaoli Zhou από το Πανεπιστήμιο Tongji στην Κίνα.

Πρόσθεσε: “Η διαδικασία ουσιαστικά τραβάει το διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα και τον κλειδώνει μακριά. Αυτή η αλλαγή θα μπορούσε να έχει αλλάξει τη σύνθεση της ατμόσφαιρας, περιορίζοντας αποτελεσματικά τον θερμοστάτη του πλανήτη”.

Επιστήμονες εξέτασαν απολιθώματα μικροσκοπικών θαλάσσιων πλασμάτων που ανασύρθηκαν από τη θάλασσα. Πηγή: Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον
Επιστήμονες εξέτασαν απολιθώματα μικροσκοπικών θαλάσσιων πλασμάτων που ανασύρθηκαν από τη θάλασσα. Πηγή: Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον

Διαδικασίες στα Βάθη της Γης εν Δράσει

Οι ειδικοί αποκάλυψαν επίσης ότι η πτώση του ασβεστίου συνέπιπτε στενά με την επιβράδυνση της εξάπλωσης του βυθού – της ηφαιστειακής διεργασίας που δημιουργεί συνεχώς νέους ωκεάνιους πυθμένες.  Καθώς ο ρυθμός παραγωγής του βυθού επιβραδύνθηκε, η χημική ανταλλαγή μεταξύ των πετρωμάτων και του θαλασσινού νερού άλλαξε, οδηγώντας σε σταδιακή μείωση των συγκεντρώσεων του διαλυμένου ασβεστίου, δήλωσε ο συν-συγγραφέας καθηγητής Yair Rosenthal από το Πανεπιστήμιο Rutgers των ΗΠΑ.

Πρόσθεσε: «Η χημεία του θαλασσινού νερού συνήθως θεωρείται κάτι που ανταποκρίνεται σε άλλους παράγοντες που οδηγούν σε αλλαγές στο κλίμα μας, παρά η αιτία των αλλαγών αυτών.» «Αλλά τα νέα μας στοιχεία υποδεικνύουν ότι πρέπει να κοιτάξουμε τη μεταβαλλόμενη χημεία του θαλασσινού νερού για να κατανοήσουμε την κλιματική ιστορία του πλανήτη μας. Ενδέχεται οι αλλαγές σε αυτές τις διεργασίες των βαθέων της Γης να είναι τελικά υπεύθυνες για μεγάλο μέρος των μεγάλων κλιματικών μετατοπίσεων που έχουν λάβει χώρα κατά τη γεωλογική χρονική κλίμακα.» 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Εγκέφαλος: Το Νο1 πράγμα για να τον ενισχύσετε, σύμφωνα με νευρολόγο

Τα αλλόκοτα μυστικά μακροζωίας μιας 101χρονης από την Κίνα: «Ξενυχτάω κάθε βράδυ και τσιμπολογάω λιχουδιές»

Οι παράγοντες που ωθούν τον χρυσό σε επίπεδα ρεκόρ – Η Γροιλανδία, οι δασμοί Τραμπ και οι απειλές για την ανεξαρτησία της F...

Δήμος Κύθνου: Μηνιαίο bonus 1.000 ευρώ για παιδίατρο στο νησί – Εξετάζεται να δοθεί ανάλογη ενίσχυση και σε εκπαιδευτικούς

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
08:30 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Το μυστήριο της Κιβωτού της Διαθήκης: Νέα ευρήματα ανατρέπουν τα πάντα για τον σκοπό του βιβλικού κειμηλίου

Ένας Αιγυπτιολόγος πρότεινε μια νέα θεωρία, σύμφωνα με την οποία η Κιβωτός της Διαθήκης δεν ήτ...
23:02 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Λύθηκε μυστήριο 2.300 ετών: Αποκαλύφθηκε η ταυτότητα μίας αινιγματικής μορφής σε αρχαία πόλη της Θράκης – Ποιος ήταν ο Επιμένης

Μια ακαδημαϊκή μελέτη επανεξετάζει μια μεγάλη επιγραφή από την αρχαία θρακική πόλη της Σευθόπο...
15:00 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Επιστήμονες ανατρέπουν κανόνα 100 ετών στη Χημεία – Δημιούργησαν μόρια που «δεν έπρεπε να υπάρχουν»

Χημικοί στο UCLA αποδεικνύουν ότι ορισμένοι από τους πιο διάσημους «κανόνες» της οργανικής χημ...
08:32 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Παράξενο μέταλλο από άλλον πλανήτη εντοπίστηκε σε κρυμμένο αρχαίο θησαυρό 3.000 ετών

Μέσα σε έναν θησαυρό από αστραφτερά χρυσά κειμήλια της Εποχής του Χαλκού, δύο διαβρωμένα αντικ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι