ΣΥΡΙΖΑ για ανάρτηση Μητσοτάκη: Σε μια περίοδο που το Διεθνές Δίκαιο αμφισβητείται, η θέση της Ελλάδας πρέπει να είναι ξεκάθαρη και όχι να ισορροπεί σε δύο βάρκες

Σύνοψη από το

  • Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τονίζει ότι «ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να διασκεδάσει τις εντυπώσεις από την πρόταση που έκανε στη Σύνοδο Κορυφής για συμμετοχή στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ», η οποία και φυσικά απορρίφθηκε από τους υπόλοιπους ηγέτες.
  • Σε μια περίοδο «που το Διεθνές Δίκαιο αμφισβητείται και η Διεθνής Νομιμότητα παραβιάζεται, η θέση της Ελλάδας πρέπει να είναι ξεκάθαρη και όχι να ισορροπεί σε δύο βάρκες», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η χώρα οφείλει να στηρίξει ουσιαστικά την Ευρωπαϊκή Αυτονομία έναντι των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ.
  • Ο ΣΥΡΙΖΑ προσθέτει ότι «ο κ. Μητσοτάκης δεν λέει λέξη για όσα συνέβησαν στα νότια προάστια και ιδίως στη Γλυφάδα την μέρα την μεγάλης νεροποντής». Κάνει λόγο για σιωπή αντί για αναγνώριση των ευθυνών και παντελή απουσία σχεδίου δράσης.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ

«Ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να διασκεδάσει τις εντυπώσεις από την πρόταση που έκανε στη Σύνοδο Κορυφής για συμμετοχή στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ, πρόταση η οποία και φυσικά απορρίφθηκε από τους υπόλοιπους ηγέτες», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Σε μια περίοδο, σημειώνει, «που το Διεθνές Δίκαιο αμφισβητείται και η Διεθνής Νομιμότητα παραβιάζεται, η θέση της Ελλάδας πρέπει να είναι ξεκάθαρη και όχι να ισορροπεί σε δύο βάρκες. Η χώρα οφείλει να σταθεί απέναντι στις λογικές και τις πρακτικές Τραμπ και να στηρίξει ουσιαστικά την Ευρωπαϊκή Αυτονομία έναντι των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, αλλά και τους διεθνείς οργανισμούς απέναντι σε όσους τους αποδυναμώνουν και τους υποκαθιστούν».

«Είναι δε αξιοσημείωτο ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν λέει λέξη για όσα συνέβησαν στα νότια προάστια και ιδίως στη Γλυφάδα την μέρα την μεγάλης νεροποντής. Σιωπή αντί για αναγνώριση των ευθυνών και της κεντρικής διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης και παντελής απουσία σχεδίου δράσης και για τον βραχυπρόθεσμο και για τον μακροπρόθεσμο ορίζοντα», προσθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού.

 

 

 

15:15 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Συνέδριο Νέας Αριστεράς: Προσπάθεια να αποφευχθεί η ρήξη – Υπέρ του Λαϊκού Μετώπου ο Ηλιόπουλος, αιχμές Βούτση κατά Τσίπρα

Με τις τοποθετήσεις των συνέδρων συνεχίζεται σήμερα, για τέταρτη ημέρα, το προγραμματικό, διαρ...
13:41 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Τσουκαλάς για ανάρτηση Μητσοτάκη: Οι μεταρρυθμίσεις δεν είναι σημαία ευκαιρίας να την υψώνει τυχοδιωκτικά όποτε πιέζεται δημοσκοπικά

«Οι μεταρρυθμίσεις δεν είναι σημαία ευκαιρίας. Ο κ. Μητσοτάκης συνειδητά επέλεξε η διακυβέρνησ...
10:16 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Οι 100 μεταρρυθμίσεις και έργα σε 24 τομείς – Ο κυβερνητικός σχεδιασμός για το 2026

Μεγαλύτερη δημοσιότητα στον κυβερνητικό απολογισμό του 2025 και τον προγραμματισμό του 2026 απ...
10:10 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Μητσοτάκης: Όχι αντιπαράθεση αλλά συνεννόηση με τους συμμάχους μας – Να διατηρήσουμε διαύλους με τις ΗΠΑ

«Η εβδομάδα που πέρασε ανέδειξε τις προκλήσεις του νέου κόσμου που αναδύεται, τη σημασία των δ...
