ΣΥΡΙΖΑ για ανάρτηση Μητσοτάκη: Σε μια περίοδο που το Διεθνές Δίκαιο αμφισβητείται, η θέση της Ελλάδας πρέπει να είναι ξεκάθαρη και όχι να ισορροπεί σε δύο βάρκες

«Ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να διασκεδάσει τις εντυπώσεις από την πρόταση που έκανε στη Σύνοδο Κορυφής για συμμετοχή στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ, πρόταση η οποία και φυσικά απορρίφθηκε από τους υπόλοιπους ηγέτες», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Σε μια περίοδο, σημειώνει, «που το Διεθνές Δίκαιο αμφισβητείται και η Διεθνής Νομιμότητα παραβιάζεται, η θέση της Ελλάδας πρέπει να είναι ξεκάθαρη και όχι να ισορροπεί σε δύο βάρκες. Η χώρα οφείλει να σταθεί απέναντι στις λογικές και τις πρακτικές Τραμπ και να στηρίξει ουσιαστικά την Ευρωπαϊκή Αυτονομία έναντι των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, αλλά και τους διεθνείς οργανισμούς απέναντι σε όσους τους αποδυναμώνουν και τους υποκαθιστούν».

«Είναι δε αξιοσημείωτο ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν λέει λέξη για όσα συνέβησαν στα νότια προάστια και ιδίως στη Γλυφάδα την μέρα την μεγάλης νεροποντής. Σιωπή αντί για αναγνώριση των ευθυνών και της κεντρικής διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης και παντελής απουσία σχεδίου δράσης και για τον βραχυπρόθεσμο και για τον μακροπρόθεσμο ορίζοντα», προσθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού.