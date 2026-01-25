Συγχαρητήρια Τασούλα στη «χάλκινη» Εθνική Πόλο: «Σημαντική διάκριση για τον ελληνικό αθλητισμό»

Σύνοψη από το

  • Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, συνεχάρη την Εθνική Ομάδα Πόλο για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
  • Η διάκριση αυτή επετεύχθη στο Βελιγράδι, όπου οι αθλητές έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό.
  • Ο κ. Τασούλας τόνισε πως «πέτυχαν μια σημαντική διάκριση για τον ελληνικό αθλητισμό», ευχαριστώντας τους για τη χαρά και την περηφάνια που χάρισαν.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Κωνσταντίνος Τασούλας

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, συνεχάρη με δήλωσή του, τους αθλητές της Εθνικής Ομάδας Πόλο για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Βελιγράδι.

Στη δήλωσή του, ο κ. Τασούλας αναφέρει:

«Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές της Εθνικής μας Ομάδας Πόλο Ανδρών και στον προπονητή τους Θοδωρή Βλάχο για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Βελιγράδι. Έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό και πέτυχαν μια σημαντική διάκριση για τον ελληνικό αθλητισμό. Τους ευχαριστούμε θερμά για τη χαρά και την περηφάνεια που χάρισαν σε όλους μας!».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

20:17 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Συγχαρητήρια Μητσοτάκη στην Εθνική Πόλο για το χάλκινο μετάλλιο: «Είμαστε συγκινημένοι και υπερήφανοι»

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτηση του στο Χ, συνεχάρη την Εθνική Ομάδα του Πόλο ...
15:15 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Συνέδριο Νέας Αριστεράς: Προσπάθεια να αποφευχθεί η ρήξη – Υπέρ του Λαϊκού Μετώπου ο Ηλιόπουλος, αιχμές Βούτση κατά Τσίπρα

Με τις τοποθετήσεις των συνέδρων συνεχίζεται σήμερα, για τέταρτη ημέρα, το προγραμματικό, διαρ...
14:53 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

ΣΥΡΙΖΑ για ανάρτηση Μητσοτάκη: Σε μια περίοδο που το Διεθνές Δίκαιο αμφισβητείται, η θέση της Ελλάδας πρέπει να είναι ξεκάθαρη και όχι να ισορροπεί σε δύο βάρκες

«Ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να διασκεδάσει τις εντυπώσεις από την πρόταση που έκανε στη Σύνοδο ...
13:41 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Τσουκαλάς για ανάρτηση Μητσοτάκη: Οι μεταρρυθμίσεις δεν είναι σημαία ευκαιρίας να την υψώνει τυχοδιωκτικά όποτε πιέζεται δημοσκοπικά

«Οι μεταρρυθμίσεις δεν είναι σημαία ευκαιρίας. Ο κ. Μητσοτάκης συνειδητά επέλεξε η διακυβέρνησ...
