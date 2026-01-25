Συγχαρητήρια Τασούλα στη «χάλκινη» Εθνική Πόλο: «Σημαντική διάκριση για τον ελληνικό αθλητισμό»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, συνεχάρη με δήλωσή του, τους αθλητές της Εθνικής Ομάδας Πόλο για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Βελιγράδι.

Στη δήλωσή του, ο κ. Τασούλας αναφέρει:

«Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές της Εθνικής μας Ομάδας Πόλο Ανδρών και στον προπονητή τους Θοδωρή Βλάχο για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Βελιγράδι. Έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό και πέτυχαν μια σημαντική διάκριση για τον ελληνικό αθλητισμό. Τους ευχαριστούμε θερμά για τη χαρά και την περηφάνεια που χάρισαν σε όλους μας!».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ