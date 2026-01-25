Τροχαίο δυστύχημα στην Πάτρα: Συγκλονίζει η μητέρα του 19χρονου – «Ο Νικόλας μου σπούδαζε και είχε όνειρα – Φορούσαν ζώνη και οι δύο»

Τραγωδία το βράδυ του Σαββάτου (24/1) στην Πάτρα με μία 17χρονη και ένα 19χρονο να χάνουν τη ζωή του σε τροχαίο.

Ο 19χρονος Νίκος έχασε τον έλεγχο και το αυτοκίνητο του το οποίο «καρφώθηκε» με σφοδρότητα σε κολώνα στην περιοχή της Παραλίας Πατρών.

Το αυτοκίνητο μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών. Στο σημείο έφτασαν Πυροσβεστική και Αστυνομία που προσπαθούν να απεγκλωβίσουν τα παιδιά. Δυστυχώς όμως ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους. Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τι συνέβη και ο 19χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου.

Η μητέρα του συντετριμμένη, μιλώντας στο MEGA, ανέφερε ότι ο γιος της ήταν πάντα προσεκτικός.

«Ο Νικόλας μου πήγαινε με 50 χλμ/ώρα, και φορούσαν ζώνη. Όλοι οι αερόσακοι, είχε ένα καλό αυτοκίνητο υποτίθεται, ότι σαν γονείς και εμείς να’ ναι το παιδί προστατευμένο. Γιατί παιδί ήταν, πήρε την κοπέλα που αγαπούσε και πήγαν 3 χλμ. βόλτα. Με ζώνες. Το παιδί δεν έβγαινε από το γκαράζ που έβγαζε το αυτοκίνητο, φορούσε ζώνη, αυτό θέλω για την ψυχή του, δεν θέλω τίποτα άλλο, δεν θέλω να λένε ψέματα».

«Ο Νικόλας μου σπούδαζε, ήταν φοιτητής, ήταν στην σχολή εμποροπλοιάρχων στο εξωτερικό, είχε όνειρα. Και δεν πήρε το αυτοκίνητο ποτέ μέχρι να πάρει δίπλωμα. Ποτέ δεν ήταν παράνομος» συμπλήρωσε.

Από το πρωί, φίλοι και συγγενείς των δύο παιδιών βρέθηκαν στο σημείο της τραγωδίας για να αφήσουν λίγα λουλούδια και να ανάψουν ένα κερί στην μνήμη τους.

Οι Αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος και εξετάζουν το ενδεχόμενο να έπαιξε ρόλο η ολισθηρότητα του οδοστρώματος, αφού εκείνη την ώρα είχε αρχίσει να ψιχαλίζει.