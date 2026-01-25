Μινεάπολη: Kλίμα «εμφυλίου» λόγω της δράσης της ICE και τις δολοφονίες πολιτών – Η «αλήθεια» του Τραμπ συγκρούεται με την πραγματικότητα

Η κατάσταση στη Μινεάπολη των ΗΠΑ έχει φτάσει σε οριακό σημείο, καθώς οι δολοφονίες δύο πολιτών (Ρενέ Νικόλ Γκουντ και Άλεξ Πρέτι) από ομοσπονδιακούς πράκτορες της ICE και η ένταση μεταξύ τοπικών και ομοσπονδιακών αρχών πυροδοτούν αντιδράσεις. Η διοίκηση Τραμπ αμφισβητεί την επίσημη εκδοχή των γεγονότων, ενώ, παράλληλα, προκαλείται κοινωνική αναταραχή σε εθνικό επίπεδο.

Υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης του Αμερικανού Προέδρου υπερασπίστηκαν τη θανατηφόρα επίθεση κατά του Πρέτι, Αμερικανού πολίτη, από ομοσπονδιακούς πράκτορες στη Μινεάπολη.

Ωστόσο, βίντεο που έχουν καταγραφεί φαίνεται να αντικρούουν την επίσημη εκδοχή των γεγονότων.

It couldn’t be any clearer. The agent in the gray jacket removes Alex Pretti’s handgun — and the agent in green empties his magazine into Alex’s back. That’s right.

He shot him in the back. Because @CBP and @ICE are a bunch of cowardly pieces of shit.https://t.co/YwpYs7iApR — JΛKΣ (@USMCLiberal) January 25, 2026



Καθώς οι κάτοικοι επισκέπτονταν ένα αυτοσχέδιο μνημείο με λουλούδια και κεριά σε παγωμένες θερμοκρασίες για να τιμήσουν τον Αλεξ Πρέτι, που σκοτώθηκε το Σάββατο, αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ ισχυρίστηκαν ότι ο Πρέτι επιτέθηκε στους πράκτορες, αναγκάζοντάς τους να ανοίξουν πυρ σε αυτοάμυνα.

«Τα θύματα είναι πράκτορες της Συνοριαφυλακής», δήλωσε ο Γκρέγκορι Μποβίνο, διοικητής της US Border Patrol, στο CNN.

Αυτή η γραμμή, που επαναλήφθηκε από την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νοέμ, και άλλα μέλη της κυβέρνησης, προκάλεσε οργή στους κατοίκους της Μινεάπολης, στις τοπικές αρχές και στους Δημοκρατικούς στο Κογκρέσο, καθώς βίντεο από αυτόπτες μάρτυρες φαίνεται να δείχνουν διαφορετικά γεγονότα.

Τα βίντεο, σύμφωνα με το Reuters, δείχνουν τον 37χρονο Πρέτι να κρατά στο χέρι του ένα κινητό τηλέφωνο, όχι όπλο, ενώ προσπαθεί να βοηθήσει άλλους διαδηλωτές που είχαν πέσει στο έδαφος από τους πράκτορες.

«Τα αηδιαστικά ψέματα που λέγονται για τον γιο μας από την κυβέρνηση είναι καταδικαστέα και αποκρουστικά», δήλωσαν οι γονείς του Πρέτι στο Associated Press, λίγες ώρες μετά τη δολοφονία του.

Η δολοφονία σημειώθηκε λίγο περισσότερο από ενάμισι χιλιόμετρο από το σημείο όπου η Ρενέ Γκουντ είχε πυροβοληθεί θανάσιμα στις 7 Ιανουαρίου, και λιγότερο από ενάμισι χιλιόμετρο από το σημείο όπου η αστυνομία δολοφόνησε τον Τζορτζ Φλόιντ τον Μάιο του 2020.

Brand new body cam video of the ICE officer getting hit and defensively shooting the Minneapolis domestic terrorist. And her wife just prior: “Wanna come at us? I say go get yourself some ___, boy.” (Can’t make out the one word.) pic.twitter.com/li71tti7HE — Populist Pup (@RokerGlasses) January 9, 2026

Η «αλήθεια» για τον Τραμπ, είναι αυτή που λέει ο ίδιος

Η πρόκληση για τον Τραμπ είναι τα κινητά τηλέφωνα στα χέρια των διαδηλωτών: δεκάδες ή εκατοντάδες κάμερες στους δρόμους της Μινεάπολης καταγράφουν την πραγματικότητα ανεξάρτητα από την αφήγηση του Αμερικανού Προέδρου, θέτοντας το ερώτημα αν μια εικόνα αξίζει περισσότερο από χίλιες λέξεις του ίδιου.

Δύο φορές από την αρχή του έτους, ομοσπονδιακοί πράκτορες έχουν πυροβολήσει διαδηλωτές στη Μινεάπολη με τις κάμερες κινητών να καταγράφουν τα γεγονότα, και δύο φορές ο Ντόναλντ Τραμπ και οι συνεργάτες του έσπευσαν να μεταδώσουν στο αμερικανικό κοινό το μήνυμα: «Μην πιστεύετε αυτά που βλέπετε με τα μάτια σας».

Χωρίς να περιμένουν τα γεγονότα, σημειώνουν οι New York Times σε ανάλυσή τους, η ομάδα Τραμπ προώθησε μονομερείς εκδοχές για να δικαιολογήσει κάθε θάνατο και να δαιμονοποιήσει τα θύματα.

Η Ρενέ Γκουντ, μητέρα τριών παιδιών, χαρακτηρίστηκε «εγχώριa τρομοκράτης» που «έτρεξε με σκληρότητα πάνω στον πράκτορα της ICE», ενώ ο Αλεξ Πρέτι, νοσηλευτής ΜΕΘ σε νοσοκομείο βετεράνων, παρουσιάστηκε ως «δολοφόνος που επιδίωκε να σφάξει τις δυνάμεις επιβολής του νόμου».

Τα βίντεο από τα παραπάνω περιστατικά μπορεί να μην δείχνουν το πλήρες σκηνικό των πυροβολισμών και δεν αποκαλύπτουν τις σκέψεις των πρακτόρων που άνοιξαν πυρ σε «αυτοάμυνα».

Παρ’ όλα αυτά, αναφέρουν οι NYT, πολλά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα και περαιτέρω έρευνα θα μπορούσε να αλλάξει την κοινή αντίληψη των θανατηφόρων γεγονότων στη Μινεάπολη, ίσως ακόμη και να ενισχύσει τις αξιώσεις της κυβέρνησης Τραμπ, αν και η ίδια μπλοκάρει ανεξάρτητες έρευνες.

Η στρατηγική της πρώιμης διάδοσης μιας αφήγησης και η συνεχής επανάληψή της φαίνεται να πείθει μεγάλο μέρος του κοινού που δεν δέχεται αντίθετα στοιχεία, όπως το κίνημα MAGA και Ρεπουμπλικανοί που εξακολουθούν να πιστεύουν ότι οι εκλογές του 2020 κλάπηκαν.

Έτσι, πολλοί υποστηρικτές του Τραμπ παρακολουθούν τα ίδια βίντεο και ερμηνεύουν τις εικόνες με τρόπο που δικαιολογεί τις πράξεις των πρακτόρων και εμφανίζει τις ενέργειες της Γκουντ ή του Πρέτι πιο απειλητικές από ό,τι φαίνονται σε άλλους.

Η Έιμι Κλομπούχαρ, γερουσιαστής των Δημοκρατικών στη Μινεάπολη, σχολίασε στο NBC: «Όταν ακούω τους αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ να περιγράφουν αυτό το βίντεο με τρόπους που απλά δεν είναι αληθινοί, συνεχίζω να σκέφτομαι, “Τα μάτια σας δεν λένε ψέματα”. Το αμερικανικό κοινό θα βγάλει τα δικά του συμπεράσματα».

Ακόμη και ορισμένοι Ρεπουμπλικανοί εξέφρασαν ανησυχία για τη βιασύνη με την οποία η κυβέρνηση έβγαλε συμπεράσματα και προσπάθησε να μπλοκάρει έρευνες.

Ο γερουσιαστής Τομ Τίλις από τη Βόρεια Καρολίνα, έγραψε: «Οποιοσδήποτε αξιωματούχος της κυβέρνησης που βιάζεται να βγάλει συμπέρασμα και προσπαθεί να κλείσει μια έρευνα πριν καν ξεκινήσει κάνει τεράστια ζημιά στη χώρα και στην κληρονομιά του προέδρου Τραμπ».

Οι New York Times σημειώνουν ότι η κυβέρνηση Τραμπ έχει μακρά ιστορία παραπλάνησης.

Από την αναληθή δημοσίευση φωτογραφιών διαδηλωτών έως την διάδοση ψευδών ισχυρισμών για τις εκλογές του 2020, η στρατηγική επαναλαμβάνεται και αποσκοπεί στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης παρά την αντίθετη οπτική.

Εμφύλιος πόλεμος στη Μινεάπολη

Όπως σημειώνει σε ανάλυσή του ο Guardian, τα γεγονότα στη Μινεάπολη, στην πολιτεία της Μινεσότα, συνθέτουν μια εικόνα «τρόμου που θυμίζει εμφύλιο πόλεμο».

«Είναι σαν το Call of Duty», ακούστηκε να λέει κάποιος από μικρόφωνο τηλεοπτικού συνεργείου, αναφερόμενος στο γνωστό στρατιωτικό βιντεοπαιχνίδι. Σύμφωνα με διεθνείς αναλυτές, οι εικόνες αυτές στους δρόμους παραπέμπουν περισσότερο σε εμπόλεμη ζώνη παρά σε αμερικανική πόλη σε καιρό ειρήνης.

«Πόσοι ακόμη κάτοικοι, πόσοι ακόμη Αμερικανοί πρέπει να πεθάνουν ή να τραυματιστούν σοβαρά για να τελειώσει αυτή η επιχείρηση;» αναρωτήθηκε ο δήμαρχος της Μινεάπολης, Τζέικομπ Φρέι, σε συνέντευξη Τύπου το Σάββατο.

Ένα εξαγριωμένο πλήθος συγκεντρώθηκε και έβριζε τους ομοσπονδιακούς πράκτορες, αποκαλώντας τους «δειλούς» και ζητώντας τους να φύγουν.

Όπως υπενθυμίζει η βρετανική εφημερίδα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ μίλησε για «αμερικανική σφαγή» στην πρώτη ομιλία ορκωμοσίας του πριν από εννέα χρόνια. Σήμερα φαίνεται να την έχει υλοποιήσει, στέλνοντας πράκτορες της ICE στους δρόμους μιας μεγάλης πόλης για να δημιουργήσει ένα θέαμα τρόμου που θυμίζει εμφύλιο πόλεμο – ή βιντεοπαιχνίδι.

Κατά τον πρώτο χρόνο της δεύτερης προεδρίας του, οι επιχειρήσεις της ICE έχουν στοχεύσει προσεκτικά πόλεις που διοικούνται από Δημοκρατικούς και συχνά από μαύρους δημάρχους, σαν να πρόκειται για συλλογική τιμωρία λόγω της πολιτικής τους ανυπακοής.

Σε αυτό, σύμφωνα με τον Guardian, ο Τραμπ δανείζεται στοιχεία από αυταρχικά εγχειρίδια, που θυμίζουν τον Σαντάμ Χουσεΐν στο Ιράκ απέναντι στους Κούρδους ή τον Ιωσήφ Στάλιν και τον Μεγάλο Λιμό στην Ουκρανία, τον λεγόμενο «Χολοντομόρ».

Ο Τραμπ φαίνεται να τρέφει ιδιαίτερη αντιπάθεια για τη Μινεσότα, επειδή έχασε εκεί τις προεδρικές εκλογές του 2016, του 2020 και του 2024, παρότι οι περισσότερες γειτονικές πολιτείες ψήφισαν υπέρ του.

Πρόσφατα, μάλιστα, διατύπωσε ψευδή ισχυρισμό ότι κέρδισε τη Μινεσότα και τις τρεις φορές. Στην πραγματικότητα, κανένας Ρεπουμπλικανός -ούτε καν ο Ρόναλντ Ρίγκαν- δεν έχει επικρατήσει εκεί από το 1972, όταν είχε κερδίσει ο Ρίτσαρντ Νίξον.

Η πολιτεία φιλοξενεί τη μεγαλύτερη σομαλική κοινότητα στις ΗΠΑ, γεγονός που, σύμφωνα με τον Guardian, την καθιστά στόχο της επιθετικής στάσης του Τραμπ. Αυτή την εβδομάδα, ο Αμερικανός Πρόεδρος περιέγραψε τους Σομαλούς ως «χαμηλής νοημοσύνης ανθρώπους», χωρίς καν να προσπαθήσει να κρύψει τον ρατσισμό του.

Η Μινεσότα είναι επίσης η πατρίδα της σομαλικής καταγωγής Ιλχάν Ομάρ, προοδευτικής πολιτικού που προκαλεί συχνά την οργή του Τραμπ.

Εξάλλου χθες, σε ανάρτησή του στο Truth Social μετά τη δολοφονία του Πρέτι, έγραψε μεταξύ άλλων: «Γιατί η Ιλχάν Ομάρ [σ.σ. μέλος του Κογκρέσου εκπροσωπώντας την 5η περιφέρει της Μινεσότα] έχει 34 εκατομμύρια δολάρια στον λογαριασμό της; Και πού είναι τα δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια που έχουν κλαπεί από την άλλοτε Μεγάλη Πολιτεία της Μινεσότα; Είμαστε εκεί εξαιτίας τεράστιας χρηματικής απάτης, με δισεκατομμύρια δολάρια να λείπουν, και παράνομους εγκληματίες που επετράπη να διεισδύσουν στην Πολιτεία μέσω της πολιτικής των Ανοιχτών Συνόρων των Δημοκρατικών. Θέλουμε τα χρήματα πίσω, και τα θέλουμε πίσω, τώρα. Αυτοί οι απατεώνες που έκλεψαν τα χρήματα θα πάνε φυλακή, εκεί όπου ανήκουν!», τόνισε.

Κυβερνήτης της πολιτείας είναι ο Τιμ Γουόλς, έντονος επικριτής του Προέδρου των ΗΠΑ και υποψήφιος αντιπρόεδρος στο πλευρό της Κάμαλα Χάρις στις εκλογές του 2024, τις οποίες έχασε από τον Τραμπ.

Επιπλέον, προς το τέλος της πρώτης θητείας του Τραμπ, η Μινεάπολη ήταν το επίκεντρο της δολοφονίας του Τζορτζ Φλόιντ, ενός μαύρου άνδρα, από αστυνομικούς. Ο θάνατός του πυροδότησε τις διαδηλώσεις του Black Lives Matter που έφτασαν μέχρι τις πύλες του Λευκού Οίκου.

Τώρα, ο Τραμπ έχει αναπτύξει 3.000 πράκτορες της ICE και της Τελωνειακής και Συνοριακής Προστασίας (CBP) στη Μινεσότα, αριθμό που υπερβαίνει κατά πολύ το σύνολο των δυνάμεων των 10 μεγαλύτερων τοπικών και πολιτειακών αστυνομικών σωμάτων μαζί.

Τοπικοί πολιτικοί έχουν δεχθεί βιαιοπραγίες, παρατηρητές έχουν συλληφθεί χωρίς κατηγορίες, μαθητές έχουν δεχθεί δακρυγόνα, οδηγοί έχουν συρθεί έξω από τα αυτοκίνητά τους.

Ακόμη και ιθαγενείς Αμερικανοί, των οποίων οι πρόγονοι ζούσαν εκεί πριν υπάρξουν οι ΗΠΑ, έχουν σταματηθεί και ανακριθεί. Αρκεί ακόμη και η απλή βιντεοσκόπηση των πρακτόρων για να χαρακτηριστεί κάποιος «εσωτερικός τρομοκράτης».

Ο δημοσιογράφος και ιστορικός Γκάρετ Γκραφ έγραψε στο ιστολόγιό του Doomsday Scenario: «Έτσι μοιάζει ο φασισμός – δεν υπάρχει φωτεινή γραμμή ανάμεσα στη δημοκρατία και την απολυταρχία, είναι ένα φάσμα, και όχι όλη η χώρα θα βιώσει αυτή τη μετάβαση την ίδια στιγμή και με τον ίδιο τρόπο. Αλλά ας είμαστε σαφείς: υπάρχει αυτή τη στιγμή μια αμερικανική πόλη που ζει υπό κατοχή από φασιστική προεδρική μυστική αστυνομία».

Η βουλευτής και ακτιβίστρια Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτές έγραψε στην πλατφόρμα Χ: «Αμερικανοί σκοτώνονται στους δρόμους από την ίδια τους την κυβέρνηση. Το Σύνταγμά μας καταστρέφεται και τα δικαιώματά μας διαλύονται. Αντισταθείτε. Οι Δημοκρατικοί στη Γερουσία πρέπει να μπλοκάρουν τη χρηματοδότηση της ICE αυτή την εβδομάδα. Ενεργοποιήστε την Εθνοφρουρά. Μπορούμε και πρέπει να το σταματήσουμε».

Americans are being killed in the street by their government. Our Constitution is being shredded and our rights are dissolving. Resist. Senate Dems should block ICE funding this week. Activate the National Guard. We can and must stop this. — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) January 24, 2026



Ο θάνατος του Πρέτι θα μπορούσε να αποτελέσει στιγμή λογοδοσίας στο εσωτερικό των ΗΠΑ, ώστε οι Δημοκρατικοί και άλλοι να πουν «ως εδώ» στον πόλεμο του Τραμπ εναντίον του ίδιου του του λαού.

Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης του Ιλινόις, Τζέι Μπι Πρίτσκερ, δήλωσε στο δίκτυο MS Now: «Βρισκόμαστε σε μια επισφαλή στιγμή και πιστεύω ότι, αν δεν το σταματήσουμε τώρα, αν δεν καταργήσουμε την ICE του Τραμπ και δεν διασφαλίσουμε ότι έχουμε μια εκπαιδευμένη δύναμη που ακολουθεί τον νόμο, αυτό θα εκραγεί σε κάτι πραγματικά τρομερό. Ήδη είναι, αλλά μπορεί να γίνει πολύ χειρότερο».

Το βράδυ της Κυριακής, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, μέσω μιας ηχηρής παρέμβασης για τα γεγονότα στη Μινεάπολη, κάλεσε τους Αμερικανούς πολίτες να υπερασπιστούν τις «θεμελιώδεις αξίες» της Αμερικής που δέχονται «επίθεση», τονίζοντας ότι «επαφίεται σε κάθε πολίτη να αντιταχθεί στην αδικία».