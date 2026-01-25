Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Πόλο: Η απονομή του χάλκινου μεταλλίου στην Εθνική Ομάδα – Δείτε βίντεο

Η Εθνική Ελλάδας έγραψε ιστορία στο Βελιγράδι, κατακτώντας για πρώτη φορά μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο. Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου επικράτησε με εμφατικό τρόπο της Ιταλίας με 12-5 και ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου, χαρίζοντας στη χώρα ένα χάλκινο μετάλλιο που έλειπε χρόνια από τη συλλογή της.

Η πορεία της ελληνικής ομάδας στη διοργάνωση ήταν εντυπωσιακή από την αρχή, με σταθερές εμφανίσεις και πειθαρχία σε κάθε αγώνα. Οι διεθνείς έδειξαν αποφασιστικότητα, αυτοσυγκέντρωση και ψυχραιμία, στοιχεία που τους οδήγησαν στην ιστορική διάκριση. Η επικράτηση επί της Ιταλίας αποτέλεσε επιστέγασμα μιας εξαιρετικής προσπάθειας, με την Εθνική να επιβεβαιώνει ότι συγκαταλέγεται πλέον στις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης.

Αμέσως μετά το τέλος του τελικού ανάμεσα στη Σερβία και την Ουγγαρία, ο οποίος ανέδειξε νικήτρια τη Σερβία μέσα στην έδρα της, πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής των μεταλλίων, αλλά και η ανάδειξη των κορυφαίων παικτών της διοργάνωσης. Στην κορυφαία επτάδα συμπεριλήφθηκαν και δύο Έλληνες: ο Στέλιος Αργυρόπουλος, που σημείωσε 26 γκολ, και ο Κωνσταντίνος Κάκκαρης, οι οποίοι συνέβαλαν καθοριστικά στην πορεία της Εθνικής.

Ακολούθησε η απονομή των χάλκινων μεταλλίων στο προπονητικό τιμ και στους παίκτες από τον Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, μέσα σε ένα έντονα συγκινητικό κλίμα υπερηφάνειας για το ελληνικό πόλο.

Την ίδια στιγμή, κατά τη διάρκεια της απονομής των χρυσών μεταλλίων στους Σέρβους, οι φίλαθλοι αποδοκίμασαν τα μέλη της σερβικής κυβέρνησης, στέλνοντας με αυτό τον τρόπο το δικό τους μήνυμα από τις εξέδρες.

Το ελληνικό πόλο απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι διαθέτει ταλέντο, συνοχή και προοπτική, κατακτώντας μια θέση στην ευρωπαϊκή ελίτ και προσφέροντας μια μεγάλη επιτυχία που γράφεται με χρυσά γράμματα στην ιστορία του αθλήματος.