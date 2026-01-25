Ατρόμητος – Παναθηναϊκός 0-0: «Κόλλησαν» και στο Περιστέρι οι Πράσινοι – Έχασαν πέναλτι οι Περιστεριώτες

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Παναθηναϊκός Ατρόμητος

Στο ισόπαλο 0-0 έμειναν ο Ατρόμητος κι ο Παναθηναϊκός στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Super League, με τους Περιστεριώτες να έχουν πολύ πιο πειστική εικόνα και να χάνουν σημαντικές ευκαιρίες για να φτάσουν στο «τρίποντο» και τους «πράσινους» να παρουσιάζουν πολύ «αναιμική» εικόνα, χάνοντας άλλους δύο βαθμούς στην προσπάθεια που κάνουν για να προλάβουν την πρώτη τετράδα της βαθμολογίας.

Χαμένο πέναλτι για τον Ατρόμητο στο 13’ με τον Λαφόν να αποκρούει την εκτέλεση του Μίχορλ, προβληματικός ξανά σε δημιουργία και στην εκτέλεση ο Παναθηναϊκός.

Ο Ατρόμητος ξεκίνησε πολύ καλύτερα στο πρώτο ημίχρονο και μόλις στο 11o λεπτό κέρδισε πέναλτι. Σε υπέροχη κάθετη πάσα του Γιουμπιτάνα που… έκοψε στα δύο την άμυνα του Παναθηναϊκού, ο Μπάκου έφυγε στην πλάτη των στόπερ, προσπάθησε να περάσει τον Λαφόν κι ανατράπηκε απ’ τον γκολκίπερ των «πράσινων». Ο διαιτητής Χρήστος Βεργέτης (Αρκαδίας) έδειξε την εσχάτη των ποινών, με τον Μίχορλ να αναλαμβάνει την εκτέλεση και τον Λαφόν να αποκρούει εντυπωσιακά στην αριστερή γωνία του, διατηρώντας το «μηδέν».

Από κόρνερ του Μπακασέτα στο 15’, ο Ίνγκασον πήρε κεφαλιά που πέρασε λίγο άουτ, ενώ στο 25’ ο Τσαντίλας μπήκε στην περιοχή, αλλά το γύρισμά του πέρασε παράλληλα με την εστία χωρίς να «μπει» στην πορεία της μπάλας συμπαίκτης του.

Ο Ατρόμητος συνέχισε να είναι καλύτερος στο γήπεδο και στο 36’ από ατομική προσπάθεια και γύρισμα του Τσαντίλα, ο Γιουμπιτάνα έκανε πολύ κακό τελείωμα απ’ το ύψος του πέναλτι.

Ο Παναθηναϊκός είχε ως μοναδική «απάντηση» στο πρώτο μέρος μία ατομική ενέργεια του Πάντοβιτς απ’ τα αριστερά στο 45’+1’ που κατέληξε στον Κυριακόπουλο, όμως το σουτ που επιχείρησε κόντραρε στα σώματα των αμυντικών του Ατρόμητου.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ατρόμητος ήταν εκείνος που έχασε την πρώτη καλή ευκαιρία στο 48’, με ένα σουτ του Ούρονεν που πέρασε λίγο πάνω απ’ τα δοκάρια.

Στο 51’ ο Λαφόν απέκρουσε εντυπωσιακά το πλασέ του Μπάκου, ενώ στο 62’ από σέντρα του Κώτσιρα, ο Τεττέη ξέφυγε απ’ το μαρκάρισμα του αντιπάλου του κι έπιασε κεφαλιά, όμως η μπάλα έσκασε με δύναμη κάτω και πέρασε πάνω απ’ τα δοκάρια του Χουτεσιώτη. Οι Περιστεριώτες είχαν άλλη μία καλή προσπάθεια του Γιουμπιτάνα το 69’ κι ένα πλασέ του Τσούμπερ που κόντραρε και πέρασε δίπλα απ’ τα δοκάρια, ενώ στο 90’-1’ έπειτα από σέντρα του Μπακασέτα, ο Ζαρουρί πέρασε την κεφαλιά, όμως η μπάλα πέρασε ελάχιστα δίπλα απ’ το δοκάρι του Χουτεσιώτη.

Διαιτητής: Χρήστος Βεργέτης (Αρκαδίας)
Κίτρινες: 64’ Γιουμπιτάνα, 90’+1’ Τζοβάρας – 12’ Λαφόν, 90’+3’ Κώτσιρας
Αποβολές:

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Μουντές, Τσακμάκης, Μανσούρ, Ούρονεν, Τσιγγάρας, Μουτουσαμί, Γιουμπιτάνα (70’ Τζοβάρας), Μίχορλ (58’ Τσούμπερ), Μπάκου, Τσαντίλας (70’ Οζέγκοβιτς).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Κώτσιρας, Ίνγκασον, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Μπόκος (46’ Τσιριβέγια, 81’ λ.τρ. Τσέριν), Σιώπης, Μπακασέτας, Ζαρουρί, Τεττέη (81’ Σφιντέρσκι), Πάντοβιτς (46’ Ρενάτο Σάντσες).

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ζευγάρια: Πόσο συχνά πρέπει να κάνουν έρωτα για να παραμείνει δυνατή η σχέση τους – Ειδικός απαντά

8 λάθη ομορφιάς που μας κάνουν να φαινόμαστε 10 χρόνια μεγαλύτεροι – Πώς να τα διορθώσουμε;

Δημόσιο: Τέλος σε κοπάνες και εικονικές υπερωρίες – Πώς θα χτυπάνε οι υπάλληλοι την Ψηφιακή Κάρτα

Συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο – Τα θέματα που βρίσκονται στην ατζέντα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
20:35 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Πετρόπουλος μετά το «Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός»: «Ελπίζω τα φρένα του αυτοκινήτου να κόπηκαν μόνα τους»

Ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από τη Ρόδο, ωστόσο η αναμέτρηση κόντρα τον Κολοσσό σημαδεύτηκε α...
19:17 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Ιταλία – Ελλάδα 5-12: «Χάλκινη» η Εθνική πόλο στο Βελιγράδι – Κατέκτησε το πρώτο της μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

Έπειτα από 22 συμμετοχές, δύο τέταρτες θέσεις και πολλές απογοητεύσεις, η Εθνική Ελλάδας πόλο ...
15:27 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Κολοσσός – Ολυμπιακός: Συμπλοκή ανάμεσα σε Πετρόπουλο και Βεζένκοφ – Αποβλήθηκε ο δεύτερος – ΒΙΝΤΕΟ

Επεισόδιο μεταξύ του Βεζένκοφ και του Πετρόπουλου σημειώθηκε στην αρχή της 4ης περιόδου του αγ...
04:15 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

ΠΑΕ Πανσερραϊκός: «Μαύρη σελίδα για το ελληνικό ποδόσφαιρο»

Τρομερά παράπονα από τη διαιτησία στην αναμέτρηση με την ΑΕΛ στο «AEL FC Arena», στο πλαίσιο τ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι