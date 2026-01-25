ΔΕΔΔΗΕ για τα έργα στη Γλυφάδα: «Τα συνεργεία μας εξακολουθούν να εργάζονται συνεχώς, προτεραιοποιώντας την ασφάλεια των πολιτών»

Σε νέα τοποθέτηση σε σχέση με τα έργα υπογειοποίησης του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στη Γλυφάδα προχώρησε σήμερα ο ΔΕΔΔΗΕ απαντώντας σε σχετική ανάρτηση του δημάρχου Γλυφάδας Γιώργου Παπανικολάου.

Ο ΔΕΔΔΗΕ αναφέρει ότι:

«Τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ εξακολουθούν να εργάζονται συνεχώς, προτεραιοποιώντας την ασφάλεια των πολιτών και την αδιάλειπτη ηλεκτροδότηση των πλημμυροπαθών περιοχών.

Ανταποκρινόμενοι στην επείγουσα έκκληση του Δήμου Γλυφάδας «να μαζευτούν τα εκτεθειμένα καλώδια υψηλής τάσης», οι υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ πραγματοποίησαν μεθοδικά τις απαραίτητες εργασίες καθαρισμού στο σημείο που βρίσκονται εγκατεστημένα τα εν λόγω καλώδια, το οποίο και είχε διαβρωθεί από τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα της 21ης Ιανουαρίου.

Με στόχο την επιδιόρθωση των ζημιών, που προκλήθηκαν στο έργο, και με γνώμονα την προστασία των πολιτών εν όψει και του προβλεφθέντος κύματος κακοκαιρίας, δόθηκε προσοχή στο να μην κλείσουν οι τοπικές δίοδοι του νερού (παρακείμενη ρεματιά). Οι εργασίες έγιναν χειρωνακτικά και σήμερα χρησιμοποιήθηκε ένα μηχάνημα έργου.

Ο ΔΕΔΔΗΕ δεν προχώρησε σε κανενός είδους εκσκαφή, παρά μόνο σε απομάκρυνση υλικών, που έφεραν στο σημείο τα ακραία καιρικά φαινόμενα, με τις εργασίες καθαρισμού να έχουν ήδη ολοκληρωθεί.

Ο ΔΕΔΔΗΕ επιδιώκει τη σταθερή συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς και τους εκπροσώπους της τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς μόνο έτσι μπορούν να προκριθούν οι αναγκαίες λύσεις και να αποφευχθούν στείρες συγκρούσεις».

Ο κ. Παπανικολάου ανήρτησε νωρίτερα βίντεο από τις εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ στην περιοχή αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι:

«Κάνουν χωματουργικές εργασίες θεωρητικά για να συμμαζέψουν εκτεθειμένα καλώδια και τα άλλα προβλήματα που δημιούργησε ο άτσαλος και πρόχειρος τρόπος που έγινε το έργο της υπογειοποίησης του δικτύου, όπως ακριβώς επισημάναμε σε προηγούμενη ανάρτηση.

Πέρα από την εν τοις πράγμασι παραδοχή του προβλήματος, το ζήτημα είναι ότι δημιουργεί έτσι νέους όγκους μαλακού χώματος και φερτών υλικών που είναι και οι πρώτοι που θα παρασυρθούν από το νερό αν το φαινόμενο που προβλέπουν οι μετεωρολόγοι για αύριο, Δευτέρα, είναι και πάλι πολύ έντονο».

