NBA: Αναβλήθηκε το Μιλγουόκι Μπακς – Ντάλας Μάβερικς λόγω καιρικών συνθηκών

Η σφοδρή χειμερινή καταιγίδα που πλήττει το Τέξας τα τελευταία εικοσιτετράωρα στάθηκε η αιτία για την οριστική αναβολή της αναμέτρησης των Μιλγουόκι Μπακς με τους Ντάλας Μάβερικς στο NBA. Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες, με πάγο και ισχυρούς ανέμους, καθήλωσαν στο έδαφος το αεροσκάφος που θα μετέφερε την ομάδα του Ντάλας στο Μιλγουόκι.

Η αποστολή των Μάβερικς δεν κατάφερε να απογειωθεί, καθώς οι αρχές αεροπλοΐας της Πολιτείας δεν έδωσαν άδεια πτήσης για λόγους ασφαλείας. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, οι συνθήκες στο Τέξας χαρακτηρίζονται επικίνδυνες, με τη θερμοκρασία να έχει πέσει κάτω από το μηδέν και τους ανέμους να φτάνουν σε πολύ υψηλές ταχύτητες.

Μπροστά στην κατάσταση αυτή, το NBA αποφάσισε την οριστική αναβολή του αγώνα, με τις δύο ομάδες να περιμένουν τη νέα ημερομηνία διεξαγωγής. Η απόφαση κρίθηκε αναγκαία, καθώς η ασφάλεια των παικτών και των αποστολών αποτελεί προτεραιότητα της λίγκας.

Η κακοκαιρία στο Τέξας συνεχίζει να δημιουργεί σοβαρά προβλήματα σε μετακινήσεις, πτήσεις και υποδομές, με τις τοπικές αρχές να ζητούν από τους κατοίκους να αποφύγουν άσκοπες μετακινήσεις.