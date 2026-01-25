Καιρός: Νέα επιδείνωση με βροχές και καταιγίδες, σε «πορτοκαλί» συναγερμό η Αττική – «Red Code» για την Βόρεια Ελλάδα

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τίθενται από αύριο Δευτέρα έξι Περιφερειακές Ενότητες της Βόρειας Ελλάδας, καθώς η κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει μεγάλο μέρος της χώρας με έντονες βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις νοτιάδες. Πρόκειται για τις Σέρρες, Δράμα, Καβάλα, Θάσο, Ξάνθη και Ροδόπη, όπου η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ενεργοποιεί το πρωτόκολλο «Red Code» μετά το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ).

Σύμφωνα με το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η απόφαση ελήφθη έπειτα από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά και Περιφερειακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να οργανώσουν την ετοιμότητα και την άμεση ανταπόκριση απέναντι σε πιθανά πλημμυρικά φαινόμενα.

Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού

Η ΕΜΥ προβλέπει ότι από τις πρώτες ώρες της Δευτέρας ο καιρός θα παρουσιάσει ραγδαία επιδείνωση, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες και τους νοτιάδες που θα φτάσουν έως και τα 9 μποφόρ. Το φαινόμενο θα εξελιχθεί σταδιακά από τα δυτικά προς τα ανατολικά, επηρεάζοντας σχεδόν ολόκληρη τη χώρα.

Πιο αναλυτικά, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν:

στη δυτική Ελλάδα , έως το μεσημέρι

, έως το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία από το πρωί και στη Θράκη τις προμεσημβρινές ώρες

από το πρωί και στη τις προμεσημβρινές ώρες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από το απόγευμα

και τα από το απόγευμα στην Κρήτη , κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματα, από τις προμεσημβρινές ώρες

, κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματα, από τις προμεσημβρινές ώρες στην Αττική, από το πρωί έως το μεσημέρι

Η πρόγνωση από την Αναστασία Τυράσκη

Η μετεωρολόγος Αναστασία Τυράσκη εξηγεί ότι το μέτωπο των καταιγίδων έχει ήδη σχηματιστεί στο ανοιχτό Ιόνιο και τις επόμενες ώρες θα κινηθεί ανατολικά. «Το κύμα κακοκαιρίας θα επηρεάσει πρώτα τη δυτική Ελλάδα και σταδιακά θα επεκταθεί σε όλη τη χώρα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται στη Δυτική Ελλάδα έως το μεσημέρι, ενώ η Αττική θα βιώσει ισχυρές βροχές και καταιγίδες από το πρωί, με σταδιακή ύφεση από το απόγευμα. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και την Κρήτη, οι καταιγίδες θα είναι επίσης ισχυρές, ενώ τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα πληγούν από τα βράδια της Δευτέρας.

Όσον αφορά τους ανέμους, από το πρωί της Κυριακής πνέουν ήδη νοτιάδες 7 με 8 μποφόρ στο Ιόνιο, που αναμένεται να εξασθενήσουν, όμως στο Αιγαίο θα ενισχυθούν, φτάνοντας τα 8 και τοπικά 9 μποφόρ στο νοτιοανατολικό τμήμα.

Η κακοκαιρία θα συνεχιστεί έως την Τρίτη, οπότε τα φαινόμενα θα περιοριστούν στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, για να εξασθενήσουν σταδιακά μέσα στην ημέρα.

Οι αρχές ζητούν από τους πολίτες να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των επίσημων φορέων και να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις στις περιοχές που βρίσκονται σε συναγερμό.