Καιρός: Νέα επιδείνωση με βροχές και καταιγίδες, σε «πορτοκαλί» συναγερμό η Αττική – «Red Code» για την Βόρεια Ελλάδα

Σύνοψη από το

  • Έξι Περιφερειακές Ενότητες της Βόρειας Ελλάδας τίθενται σε αυξημένη ετοιμότητα από τη Δευτέρα, με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να ενεργοποιεί το πρωτόκολλο «Red Code» για Σέρρες, Δράμα, Καβάλα, Θάσο, Ξάνθη και Ροδόπη.
  • Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) προβλέπει ραγδαία επιδείνωση του καιρού από τη Δευτέρα, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και νοτιάδες έως 9 μποφόρ να επηρεάζουν σχεδόν ολόκληρη τη χώρα.
  • Η Αττική αναμένεται να πληγεί από ισχυρές βροχές και καταιγίδες από το πρωί έως το μεσημέρι της Δευτέρας, ενώ η κακοκαιρία θα διαρκέσει έως την Τρίτη, με τις αρχές να συστήνουν προσοχή.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Καιρός βροχή κακοκαιρία

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τίθενται από αύριο Δευτέρα έξι Περιφερειακές Ενότητες της Βόρειας Ελλάδας, καθώς η κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει μεγάλο μέρος της χώρας με έντονες βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις νοτιάδες. Πρόκειται για τις Σέρρες, Δράμα, Καβάλα, Θάσο, Ξάνθη και Ροδόπη, όπου η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ενεργοποιεί το πρωτόκολλο «Red Code» μετά το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ).

Σύμφωνα με το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η απόφαση ελήφθη έπειτα από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά και Περιφερειακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να οργανώσουν την ετοιμότητα και την άμεση ανταπόκριση απέναντι σε πιθανά πλημμυρικά φαινόμενα.

Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού

Η ΕΜΥ προβλέπει ότι από τις πρώτες ώρες της Δευτέρας ο καιρός θα παρουσιάσει ραγδαία επιδείνωση, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες και τους νοτιάδες που θα φτάσουν έως και τα 9 μποφόρ. Το φαινόμενο θα εξελιχθεί σταδιακά από τα δυτικά προς τα ανατολικά, επηρεάζοντας σχεδόν ολόκληρη τη χώρα.

Πιο αναλυτικά, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν:

  • στη δυτική Ελλάδα, έως το μεσημέρι
  • στην ανατολική Μακεδονία από το πρωί και στη Θράκη τις προμεσημβρινές ώρες
  • στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από το απόγευμα
  • στην Κρήτη, κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματα, από τις προμεσημβρινές ώρες
  • στην Αττική, από το πρωί έως το μεσημέρι

Η πρόγνωση από την Αναστασία Τυράσκη

Η μετεωρολόγος Αναστασία Τυράσκη εξηγεί ότι το μέτωπο των καταιγίδων έχει ήδη σχηματιστεί στο ανοιχτό Ιόνιο και τις επόμενες ώρες θα κινηθεί ανατολικά. «Το κύμα κακοκαιρίας θα επηρεάσει πρώτα τη δυτική Ελλάδα και σταδιακά θα επεκταθεί σε όλη τη χώρα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται στη Δυτική Ελλάδα έως το μεσημέρι, ενώ η Αττική θα βιώσει ισχυρές βροχές και καταιγίδες από το πρωί, με σταδιακή ύφεση από το απόγευμα. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και την Κρήτη, οι καταιγίδες θα είναι επίσης ισχυρές, ενώ τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα πληγούν από τα βράδια της Δευτέρας.

Όσον αφορά τους ανέμους, από το πρωί της Κυριακής πνέουν ήδη νοτιάδες 7 με 8 μποφόρ στο Ιόνιο, που αναμένεται να εξασθενήσουν, όμως στο Αιγαίο θα ενισχυθούν, φτάνοντας τα 8 και τοπικά 9 μποφόρ στο νοτιοανατολικό τμήμα.

Η κακοκαιρία θα συνεχιστεί έως την Τρίτη, οπότε τα φαινόμενα θα περιοριστούν στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, για να εξασθενήσουν σταδιακά μέσα στην ημέρα.

Οι αρχές ζητούν από τους πολίτες να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των επίσημων φορέων και να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις στις περιοχές που βρίσκονται σε συναγερμό.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ζευγάρια: Πόσο συχνά πρέπει να κάνουν έρωτα για να παραμείνει δυνατή η σχέση τους – Ειδικός απαντά

8 λάθη ομορφιάς που μας κάνουν να φαινόμαστε 10 χρόνια μεγαλύτεροι – Πώς να τα διορθώσουμε;

Δημόσιο: Τέλος σε κοπάνες και εικονικές υπερωρίες – Πώς θα χτυπάνε οι υπάλληλοι την Ψηφιακή Κάρτα

Συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο – Τα θέματα που βρίσκονται στην ατζέντα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
03:20 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Ανησυχία για γέφυρα στο Νέο Φάληρο: Σάπια σίδερα και τσιμέντα στον… αέρα – Δείτε βίντεο

Έντονη ανησυχία προκαλεί η εικόνα της γέφυρας στο Νέο Φάληρο, όπου τα σίδερα έχουν σαπίσει και...
02:33 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Σύρος: Σε γυναίκα 104 ετών ανήκει το πτώμα που βρέθηκε να επιπλέει στο λιμάνι της Ερμούπολης

Ταυτοποιήθηκε η σορός της γυναίκας που εντοπίστηκε το μεσημέρι της Κυριακής (25/1) να επιπλέει...
01:40 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Κύκλωμα με «πειραγμένες» αντλίες: Προφυλακίστηκε ο αρχηγός και πέντε ακόμα μέλη – Συνεχίζονται το πρωί της Δευτέρας οι απολογίες

Μαραθώνια ήταν η διαδικασία των απολογιών για τους 13 συλληφθέντες που κατηγορούνται για συμμε...
23:01 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Πατροκτονία στη Γλυφάδα: Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου – Η δολοφονία της μητέρας το 2014, η αποφυλάκιση το 2018 και το νέο φονικό

Σοκ έχει προκαλέσει στο πανελλήνιο η οικογενειακή τραγωδία που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι