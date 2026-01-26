Παντρεύτηκαν Σάκης Κατσούλης – Μαριαλένα Ρουμελιώτη – Οι πρώτες εικόνες από τον γάμο τους – ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Με έναν ρομαντικό γάμο επισφράγισαν την αγάπη τους ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη, το απόγευμα της Κυριακής (25/1). Το γνωστό ζευγάρι του «Survivor» παντρεύτηκε λίγους μήνες πριν κρατήσει στην αγκαλιά του το πρώτο του παιδί, ολοκληρώνοντας έτσι ένα κοινό ταξίδι που ξεκίνησε από την τηλεοπτική τους γνωριμία.

Από τις πρώτες κιόλας ώρες, οι φωτογραφίες από τον γάμο κυκλοφόρησαν στα social media, μέσα από αναρτήσεις φίλων και θαυμαστών του ζευγαριού. Οι εικόνες έδειχναν ένα χαρούμενο και λαμπερό ζευγάρι, με τη Μαριαλένα να κλέβει την παράσταση με το νυφικό της και τον Σάκη να επιλέγει μαύρο σμόκιν με λευκό πουκάμισο για τη μεγάλη στιγμή.

Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη εμφανίστηκε με νυφικό ρομαντικού ύφους και πέπλο, ενώ είχε τα μαλλιά της χτενισμένα ψηλά, ολοκληρώνοντας μια κομψή και λιτή εμφάνιση. Δίπλα της, ο Σάκης Κατσούλης στάθηκε με εμφανή συγκίνηση, φορώντας ένα κλασικό μαύρο κοστούμι, όπως αρμόζει στη σημασία της ημέρας.

Το ζευγάρι, που από το περασμένο καλοκαίρι έκανε σχέδια γάμου, είχε αποκαλύψει πρόσφατα ότι περιμένει αγοράκι. Λίγες ημέρες πριν από τον γάμο, στις 8 Ιανουαρίου, πραγματοποίησαν gender reveal πάρτι, στο οποίο έμαθαν το φύλο του μωρού τους, μέσα σε ένα χαρούμενο και οικογενειακό κλίμα.

Ο γάμος του Σάκη Κατσούλη και της Μαριαλένας Ρουμελιώτη σηματοδοτεί μια νέα αρχή στη ζωή τους, λίγο πριν γίνουν γονείς για πρώτη φορά, έχοντας ήδη κερδίσει την αγάπη του κοινού από την κοινή τους πορεία στην τηλεόραση και την καθημερινότητά τους στα social media.

