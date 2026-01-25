ΠΑΣΟΚ για το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Πόλο: «Θερμά συγχαρητήρια στους παίκτες»

Με θερμά λόγια και διάχυτη υπερηφάνεια, το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής συνεχάρη την Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης Ανδρών για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Βελιγράδι, μετά τη θριαμβευτική νίκη επί της Ιταλίας με 12-5 στον μικρό τελικό.

Στη δήλωση, που υπογράφουν η υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Αθλητισμού και Νέας Γενιάς Χριστίνα Σταρακά, ο Γραμματέας του Τομέα Αθλητισμού Βασίλης Σκουντής και ο Γραμματέας του Δικτύου Ομοσπονδιών και Αθλητικών Σωματείων Κώστας Χουλιάρας, υπογραμμίζεται ότι η επιτυχία αυτή «επιβεβαιώνει πως η ελληνική υδατοσφαίριση βρίσκεται σταθερά στην παγκόσμια ελίτ».

Αναλυτικά

«Θερμά συγχαρητήρια στους παίκτες, τον προπονητή και όλο το επιτελείο της Εθνικής Ομάδας Υδατοσφαίρισης Ανδρών για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, με την επιβλητική του νίκη επί της Ιταλίας με 12-5 στον μικρό τελικό, ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου στο Βελιγράδι και μας έκανε για άλλη μία φορά υπερήφανους. Η νέα αυτή επιτυχία επιβεβαιώνει πως η ελληνική υδατοσφαίριση βρίσκεται σταθερά στην παγκόσμια ελίτ».

«Το μετάλλιο αυτό είναι καρπός του αστείρευτου ταλέντου, της σκληρής δουλειάς και της ακλόνητης προσήλωσης στους στόχους, που χαρακτηρίζουν διαχρονικά αυτήν την ομάδα.

Για εμάς, στο ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, η στήριξη των πρωταθλητών μας και η επένδυση στις υποδομές συνιστούν χρέος της Πολιτείας, ώστε η ελληνική σημαία να συνεχίσει να κυματίζει περήφανα στις διεθνείς διοργανώσεις.

Με την ευχή η πορεία της εθνικής μας να συνεχίσει να εμπνέει τη νέα γενιά, και πάλι θερμά συγχαρητήρια!» αναφέρει το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής.